Merel deed er jaren over om bij haar norse man te vertrekken: ‘Bij het minste kon hij in razernij ontsteken’

Jarenlang leefde Merel (58) onder de tirannie van een onhebbelijke man. Om zijn norse buien voor te zijn, legde ze hem geen strobreed in de weg — tevergeefs natuurlijk, altijd was er wel iets wat hem niet zinde. Toen bracht één telefoontje naar de hulplijn haar een nieuw inzicht: telde haar eigen levensgeluk dan niet mee?

“Op een dag deed ik iets wat ik eigenlijk al veel eerder had moeten doen, ik pakte de telefoon en belde de hulplijn. Ik vertelde de vrouw aan de andere kant hoezeer ik al jaren op mijn tenen door het huis liep om te voorkomen dat mijn man verstoord zou raken, hoe hij bij het minste geringste in razernij kon ontsteken, hoe ik altijd had getreuzeld bij het naar bed brengen van onze zoon, hem nog een extra verhaaltje had voorgelezen en nog één om maar niet naar beneden te hoeven. Ik koos mijn woorden zorgvuldig, zonder grote duidingen, zonder beschuldigingen aan zijn adres. Het was immers mijn eigen keuze geweest om bij hem te blijven, uiteindelijk 20 jaar.

“De vrouw luisterde, meer verwachtte ik niet van haar. Ik wist dat ik niet te helpen was, er was geen oplossing. Want wat ik ook probeerde, hoezeer ik ook probeerde om mogelijke conflicten uit de weg te gaan, ik verloor altijd. Altijd bleek er wel iets wat ik over het hoofd had gezien. Eens had ik de hele dag mijn best gedaan om hem goed te stemmen, de kinderen mee naar de speeltuin of het bos genomen zodat hij zijn vijf kranten kon lezen en drie journaals kon zien, ik had het huis opgeruimd zodat er niets meer was om aanstoot aan te nemen, maar op het aanrecht stond een leeg visblikje. Er zat nog wat olie in. Ik merkte het op en vroeg aan mijn man: ‘Wil je dat ik de olie apart weggooi of met blikje en al?’ Hij keek op en zei: ‘Ik weet niet waar dat blikje vandaan komt. Waarom staat dat daar?’ En hij vervolgde: ‘Dat zal jij wel gedaan hebben.’ Waarna hij begon op te sommen wat ik in zijn ogen nog meer fout deed. Het visblikje werd in een oogwenk het symbool voor mijn eeuwige falen, het was toch godbetert een wonder dat hij nog steeds bij me was. En het eindigde ermee dat ik huilend mijn excuses aanbood voor dat visblikje waar ik niets mee te maken had.

“Zo gingen onze ruzies altijd. Eerst ontkende hij iets met de aanleiding te maken te hebben, vervolgens gaf hij mij de schuld, dan kwamen de verwijten en ten slotte liet hij mij geloven dat hij het slachtoffer was. Pas als ik bij wijze van spreken drie keer over de kop was gegaan, gemangeld door zijn woordenstroom, machteloos mijn handen in mijn zij had gezet om me groter te doen lijken, liet hij het onderwerp rusten en was het voor hem alsof de ruzie nooit had plaatsgevonden. Geen ‘sorry’, niet er later nog even op terugkomen. Hoewel, het kon gebeuren dat zijn grimmigheid over zo’n futiel blikje aanhield tot de volgende dag. De kans daarop was groter als de ruzie ’s avonds plaatsvond. Dan stond ik de volgende ochtend muisstil op, zonder een enkel kraakje van het bed, want als hij wakker zou worden, begon alles misschien weer opnieuw.

“Ik ontwikkelde migraine. Op vrijdagmiddag voelde ik me misselijk worden, rende op mijn werk naar de wc om over te geven en als al mijn collega’s elkaar fijn weekend wensten, spoedde ik me naar huis en ging regelrecht naar bed waar ik pas zondagavond gebroken weer uit kwam. De hevige hoofdpijn was afschuwelijk, maar in zijn voorspelbaarheid minder wreed dan de grillige uitbarstingen van mijn man.

“De vrouw van de hulplijn hoorde me aan en zei rustig: ‘Maar mevrouw, iedereen heeft recht op een prettig leven, u ook.’ En ineens kwam ik tot bedaren. Het was of iemand voor het eerst in heel lange tijd een arm om me heen sloeg, mij zicht op een uitweg bood. Haar eenvoudige reactie – ze zal nog meer gezegd hebben, maar die ene zin is wat me is bijgebleven – bood meer steun dan al mijn vriendinnen en familie tot dan toe hadden gegeven. Onder intimi lijkt nog altijd het idee te bestaan dat je beter kunt wegkijken dan je te bemoeien met iemands privésituatie. ‘Dacht je soms dat er bij ons nooit iets is’, zeiden mijn vriendinnen als ik er voorzichtig over begon. En dan dacht ik: als dat zo is, waarom praten we er dan zo weinig samen over? En waarom heet het delen van zorgen en ervaringen nog altijd ‘vuile was’?

“Intussen ging thuis de ongelijke oorlogsvoering door. De voorbeelden zijn talloos en angstaan­jagend in hun nietige aanleidingen. Gesprekken die weleens een kant op konden gaan die hem niet zinde, gaf ik op tijd een andere wending, zo had ik me aangeleerd. Mijn zus noemde mij ‘de beste actrice zonder toneelopleiding’. Maar ik kon spelen wat ik wilde, altijd was er wel ergens zo’n vergeten blikje. Dan begon ik bijvoorbeeld aan tafel een gesprek over een verandering in het interieur, iets waar we het een paar dagen eerder over hadden gehad, en deed hij of hij van niets wist. En omdat ik wist van zijn gewoonte alles te ontkennen, had ik een kalender aangeschaft waarop ik nauwkeurig bijhield wat we overeengekomen waren samen nog te bespreken. Ik greep ernaar en wees: kijk dan, daar staat het, ‘keukenlamp’. En hij zei: ja, dat heb jij opgeschreven, wat heb ik daarmee te maken? En dan begon alles weer opnieuw. De verergerde verwijten, mijn excuses, het verbijten en te bang om weg te gaan. Mijn zoon liep een keer achter me door de gang en zei: ‘Mama, aan je rug zie ik dat je verdrietig bent.’ Ik draaide me verbaasd om en hij zei: ‘Toch, mama?’ En toen ik mijn zoon, vlak na een van die uitbarstingen, met betraande ogen van een feestje haalde, nog wat napraatte met de moeders en iemand argeloos vroeg, is jouw man al die jaren eigenlijk veel veranderd, begon ik over mijn hele lichaam te beven en begrepen ook anderen dat er echt iets mis was.

“Maar mijn man verlaten durfde ik pas een half jaar later toen ik verliefd werd op een collega, nu 14 jaar geleden. ‘Ik ben verliefd,’ zei ik op een avond, ‘ik ga weg.’ Hij antwoordde: ‘Is dat alles? Wel, succes ermee.’ Ik was verbaasd, opgelucht, maar voelde ook vage spijt. Ik had misschien eerder kunnen gaan.”