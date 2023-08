Menstruatieondergoed maakt opmars: ‘We weten nog niet hoelang je zo'n onderbroek veilig kunt dragen’

Menstruatieondergoed past helemaal in de duurzaamheidstrend. Ook grote merken zoals Hema en Primark zijn overstag. Maar zijn ze ook handig? En is het veilig? ‘Geen gedoe meer, gewoon een onderbroek, zoals je elke dag al aandoet.’

“Ik kan niet wachten tot mijn meisjes en ik samen menstruatieondergoed kunnen dragen”, zegt Marjolein Vos (37), moeder van vier dochters tussen de 7 en 11 jaar oud en een zoon van 3. Sinds kort gebruikt ze menstruatieondergoed, speciaal om het uit te testen voor haar dochters. Ze is enthousiast. “Ik gebruikte altijd wasbaar maandverband, maar zag het niet voor me hoe mijn meisjes dat zouden moeten verwisselen op school. Met een menstruatieonderbroek hoeven ze zich nergens zorgen over te maken.”

Maandverband en tampons zijn niet meer de enige producten die menstruatiebloed kunnen opvangen. Er bestaan nu ook menstruatiecups, menstruatieondergoed en zelfs menstruatiezwemkleding. Een flinke innovatie, want hiervoor moesten we het ruim zeventig jaar doen met wegwerpartikelen. In de jaren veertig van de vorige eeuw introduceerde Libresse het eerste maandverband, gemaakt van crêpepapier. Een gordeltje om de heupen moest de boel op zijn plaats houden.

“Het is toch gek dat de ontwikkeling van menstruatieartikelen tijden heeft stilgestaan”, zegt Anneloes Nieuwenhuijse (33), oprichter van Lotties Period Underwear. Zelf vond ze maandverband altijd onhandig en niet-ademend, en tampons voelde ze de hele dag zitten. Toen een vriendin menstruatieondergoed uit Amerika had laten komen, was ze dan ook snel om. In 2020 bracht ze als eerste in Nederland menstruatieondergoed op de markt, een jaar later begon ze ook in België te leveren.

Toch lijkt de populariteit nu pas toe te nemen. In het eerste jaar waren er dagen bij dat Lotties Period geen enkel product verkocht. Nu staat de teller op ongeveer 250 items per dag.

Inmiddels verkopen ook grote merken het ondergoed zoals Hema en Primark. Ook Instagram en TikTok staan vol met influencers die de producten promoten. De groeiende afname past in de huidige duurzaamheidstrend. Want in plaats van de broekjes na gebruik weg te gooien, stop je ze in de wasmachine. Dat scheelt een hoop afval als je bedenkt dat een vrouw in haar vruchtbare jaren gemiddeld zo’n 11.000 tampons of maandverbanden gebruikt. “Wegwerpartikelen zijn écht niet meer van deze tijd”, vindt Marjolein Vos.

Menstruatieslip van Snuggs. Beeld RV

Vies idee

Toch is menstruatiemode niet aan iedereen besteed, merkt Stefanie (39) uit Amsterdam. In haar vriendinnenkring is zij de enige die de broekjes gebruikt. “Ze vinden het een vies idee. Maar dat valt heel erg mee. Je voelt het bloed misschien heel even lopen, maar daarna wordt het snel geabsorbeerd.” En ook het uitwassen is voor haar geen probleem. Dat doet ze eerst onder de douche, daarna gooit ze ze bij de gewone was. Op 40 graden, luidt het advies van de meeste merken.

Ook voor Stefanie is duurzaamheid belangrijk. “Na de geboorte van mijn kinderen ben ik veel meer gaan menstrueren, waardoor ik meer tampons en maandverbanden moest kopen, en dus ook weer weggooien. Dat voelde niet goed.” Nu gebruikt ze naast het ondergoed ook cups en wasbaar maandverband. “’s Nachts zit het ondergoed het lekkerst. Overdag kies ik liever voor een cup, omdat de slip aftekent in mijn kleren.”

Het ondergoed ziet eruit als een normale onderbroek of string en bestaat uit meerdere lagen, samen vaak 1 tot 2 millimeter dik, die het bloed opvangen. De keuze is inmiddels groot: van goedkope varianten (7 euro bij Primark bijvoorbeeld) tot duurdere (Snuggs, voor 45 euro), van broekjes voor de lichte of juist voor de hevige dagen. Ook gebruiken verschillende merken verschillende stoffen, zoals katoen, bamboe of merinowol. Wel zit er altijd een beetje plastic in het kruis, daar ontkom je helaas niet aan, zegt Nieuwenhuijse.

Ze raadt aan om bij het uitkiezen van een onderbroek goed te letten op de kwaliteit. Hoe beter de kwaliteit, hoe beter de stof ademt en hoe langer de broek meegaat. “Je kunt de kwaliteit checken door het broekje door je handen te laten gaan. Als de stof knispert bij het kruis, is die niet van hoge kwaliteit”, aldus de ondernemer.

Wees je er bovendien van bewust dat er pfas kunnen zitten in menstruatieondergoed. Sommige poly- en perfluoralkylstoffen (pfas) vormen een risico voor de gezondheid. Zo kunnen pfas het immuunsysteem beschadigen en kanker veroorzaken als het in je lichaam komt. Uit onderzoek blijkt dat menstruatieondergoed van bepaalde merken een hoge hoeveelheid pfas bevat. Of de aanwezigheid van pfas in dit ondergoed schadelijke gevolgen kan hebben, is niet onderzocht.

Doorlekken

Diverse merken beloven een betere bescherming dan tampons of maandverband. Zo zou het ondergoed van het Nederlandse merk Bamboozy, dat ook in België levert, een absorptievermogen hebben van twee tot drie tampons. Op de site van Lotties Period staat dat je honderd procent beschermd bent tegen doorlekken, en dat de meeste gebruikers 8 uur of langer kunnen doen met één slip. Libresse belooft bescherming voor zowel lichte, normale en zware menstruaties, tot wel 12 uur lang.

Slip van Pantys grls, voor jonge meisjes. Beeld RV

Voor ondernemer Chantal Langenbach-Velsma (41) uit Best geldt dat in ieder geval niet. Zij menstrueert hevig, lekt vaak door en moet op de ergste dagen soms wel om het uur verschonen. Bovendien reageert haar lichaam niet goed op tampons of cups. “Toen het ondergoed op de markt kwam, dacht ik eindelijk de oplossing te hebben gevonden.” Want het bedrijf waar ze bestelde verzekerde haar dat het ook geschikt was voor zwaar bloedverlies. Maar helaas, ook dit keer lekte ze binnen mum van tijd door. “Ik hoop dat er ooit iets wordt uitgevonden voor vrouwen die zo heftig menstrueren als ik.”

Vrouwen die zo erg menstrueren kunnen beter hulp zoeken dan hun hoop vestigen op betere producten, meent Judith Huirne, gynaecoloog bij het Amsterdam UMC. “Vrouwen moeten weten dat dit niet normaal is en er vaak een achterliggende oorzaak gevonden kan worden.”

Ze vindt het een goede zaak dat vrouwen nu uit meer producten kunnen kiezen, maar merkt daarbij wel op dat het nooit wetenschappelijk is onderzocht of het ondergoed beter werkt dan tampons of maandverband. En ook niet of het beter is voor je lichaam. “Tampons kunnen misschien de tamponziekte veroorzaken, maar dat is heel zeldzaam. En we weten nog niet hoelang je een menstruatieonderbroek veilig kunt dragen. Of dat dit een hogere kans geeft op bijvoorbeeld infecties door bacteriën of gisten.”

Shayna Mazure-Lubben, menstruatiecyclus- en hormoonexpert van het platform emVROUWerment, vindt menstruatieondergoed wel beter voor je lichaam. “Met een tampon penetreer je jezelf terwijl er geen opwinding is en je lichaam dus niet meewerkt. Dat kan heel onprettig zijn. Bovendien neemt een tampon niet alleen bloed op, maar ook vaginale afscheiding. Daardoor kan het slijmvlies gaan irriteren.”

Taboe doorbreken

Daarbij kan menstruatieondergoed het taboe op menstruatie doorbreken, denkt Mazure-Lubben. Mensen vinden menstruatiebloed vaak vies, ook al is het hun eigen bloed. “In plaats van je maandverbandje snel dubbel te vouwen en in de prullenbak te gooien, moet je je menstruatieonderbroek uitwassen. Daardoor word je geconfronteerd met je eigen bloed. Dat kan voor sommige mensen een drempel zijn, maar het kan ook juist helpen om er vertrouwd mee te raken en het zo te normaliseren.”

Marjolein Vos ziet vooral het voordeel voor jonge meisjes, die zich nu niet meer ‘anders’ hoeven te voelen wanneer ze gaan menstrueren. “Geen gedoe meer met maandverband of tampons, gewoon een onderbroek, zoals je elke dag al aandoet.” Hoewel het nog veel taboedoorbrekender zou zijn als we gewoon open en bloot met onze tampons en maandverbanden naar de wc op school of kantoor zouden lopen, vindt gynaecoloog Huirne. “Of nog beter, als die middelen gewoon gratis aanwezig zijn in alle toiletten.”