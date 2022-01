‘Mensen willen niet zoveel betalen voor wat veredeld druivensap’: hoe levensvatbaar is de nuchtere trend?

‘Ik kan ook niet meer drinken zoals toen ik twintig was’, zei Katy Perry. Deze maand bracht de zangeres dan maar alcoholvrije wijn uit. Ook Belgische ondernemers experimenteren met de nuchtere trend. ‘Maar de markt blijft moeilijk.’

De dagen van ‘Last Friday Night’ liggen ver achter haar. Geen dansen op tafels, gescheurde jurken of een ménage à trois meer voor Katy Perry, zoals ze zingt in het liedje. Omdat ze een druk werkschema heeft en kinderen moet opvoeden, gaat ze nu voor het alcoholvrije assortiment.

Deze maand heeft Perry ook zelf drie nieuwe non-alcoholische dranken op de markt gebracht, die neigen naar witte wijn, rode wijn en rosé. ‘De Soi’, zo heten de wijnen. De naam verwijst naar het Franse begrip maîtrise de soi wat ‘zelfbeheersing’ betekent.

Ook in ons land hebben campagnes als Tournée Minerale de non-alcoholische dranken al op de kaart gezet en zijn ondernemers op zoek naar een lekker elixir, om klanten te bedienen die de volgende dag niet willen opstaan met een kater.

Charlotte Matthys kon enkele jaren geleden haar gading niet vinden in het drankenassortiment en besloot dan maar zelf te gaan stoken. “Als je iets gaat eten met vrienden, wil je wel iets lekkers kunnen drinken”, zegt ze. “Maar je wil de volgende dag ook fris zijn. Tegelijk had ik ook geen zin in een suikerige mocktail of een gewoon plat waterke.”

Jeneverbessen

Matthys – van opleiding een bio-ingenieur – toverde haar living om in een laboratorium en ging als een alchemist op zoek naar het vloeibare goud. Omdat gin haar lievelingsdrank is, zocht ze naar een alcoholvrij alternatief. Maar omdat alcohol een belangrijke rol speelt in de smaak van gin, lag dat niet voor de hand.

“Als je jeneverbessen in water legt, dan gaan ze niet veel smaak afgeven”, zegt Matthys. “Je hebt eigenlijk alcohol nodig om de smaakstoffen eraan te onttrekken. Ik volg hetzelfde destilleerproces van gin, maar met stoom in plaats van alcohol. De stoom neemt die stoffen wel op. Maar je hebt meer kruiden nodig om tot het juiste resultaat te komen.”

Dat resultaat is de Nona June: een alcoholvrije gin op basis van negen kruiden. Matthys, die ondertussen voltijds bezig is met haar zaak, verkoopt haar producten aan toprestaurants, delicatessenzaken en supermarkten zoals Delhaize. Zopas heeft ze ook een alcoholvrije Spritz op de markt gebracht, met 27 kruiden in.

Katy Perry heeft drie nieuwe non-alcoholische dranken op de markt gebracht, die neigen naar witte wijn, rode wijn en rosé. Beeld EPA

Om haar wijnen op smaak te brengen, is Katy Perry de wijde wereld in getrokken op zoek naar exotische smaken. In haar witte variant ‘Golden Hour’ zitten onder meer peer, yuzu (een citrusvrucht) en Peruaanse ginseng. De flessen van 750 milliliter verkoopt ze tegen de prijs van 25 dollar (22 euro).

Niet weinig dus, ook bij ons is de prijs toch nog een behoorlijk struikelblok bij de alternatieve wijnen, ziet drankenexpert Dave Aertgeerts. Volgens hem zijn veel wijnen in het assortiment ook nog wat te flets. Zoals Kidibull meer naar limonade smaakt dan naar champagne.

“Het klopt absoluut dat veel mensen op zoek zijn naar alcoholvrije alternatieven”, zegt Aertgeerts. “Maar vaak missen ze nog die typische branderigheid van alcohol. Mensen willen niet zoveel betalen voor wat veredeld druivensap.”

Stukje vuur

Het is dus de bite van alcohol, dat kleine stukje vuur, dat een imitatiewijn nog vaak ontbeert. Tijdens de workshops die Aertgeerts geeft over non-alcoholische dranken probeert hij dat op te vangen door peper of gember aan de wijn toe te voegen. Ook Matthys gebruikt peper om haar gin wat pit te geven.

Ondanks de vraag en het almaar groeiende aanbod zijn non-alcoholische dranken toch nog eerder een curiosum volgens Aertgeerts. Zelfs als je de smaak juist krijgt, dan moet je nog nadenken over hoe je de drank kan bewaren. Ook in dat proces speelt alcohol een rol.

“Je kan dat opvangen met bewaarmiddelen”, zegt Aertgeerts. “Maar consumenten willen net minder chemie in hun voeding. Om de de non-alcoholische dranken echt op punt te krijgen is er nog heel wat werk aan de winkel. Voorlopig blijft de markt echt nog moeilijk.”