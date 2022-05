‘Meng geen bleekwater met ontkalker in wc’: 5 tips van toxicoloog om vergiftiging in huis te voorkomen

Tijdens zijn werkuren behandelt medisch toxicoloog en spoedarts Kurt Anseeuw vaak patiënten die vergiftigd raakten door schijnbaar onschuldige producten uit hun woning. Met vijf cruciale tips maakt hij duidelijk dat het gevaar soms in een onverwachte hoek schuilt.

Meng geen bleekwater en ontkalker in een toilet

Het komt weleens voor dat het sanitair om een grondige reinigingsbeurt vraagt, maar het is een behoorlijk slecht idee om bepaalde schoonmaakproducten met elkaar te mengen. De combinatie van bleekwater en ontkalker zorgt er namelijk voor dat er chloorgas vrijkomt. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het gas als chemisch wapen gebruikt en dat is geen toeval.

“Een beperkte hoeveelheid van de substantie inademen, leidt tot klassieke symptomen van irritatie. Als het om een grotere dosis gaat, zijn de gevolgen ingrijpender”, zegt Anseeuw. In dat geval kunnen ernstige ademhalingsproblemen optreden die uiteindelijk tot een ziekenhuisopname of overlijden leiden. Dat laatste scenario is weliswaar bijzonder onwaarschijnlijk voor mensen die de stoffen enkel bij het poetsen gebruiken, maar bij symptomen is een doktersbezoek aanbevolen.

Laat geen knoopbatterijen rondslingeren

De knoopbatterij ziet er misschien onschuldig uit, maar ouders van jonge kinderen kunnen er maar beter voorzichtig mee omspringen. De batterijen worden namelijk in speelgoedproducten of in afstandsbedieningen gebruikt, maar door hun kleine formaat valt het niet snel op wanneer kinderen ze lospeuteren. Als ze ingeslikt worden, is het belangrijk om zo snel mogelijk een radiografie van de borstkas en de buik te laten maken. “De batterij kan inwendig namelijk voor veel schade zorgen. Zo kan ze snel een gat in de wand van de slokdarm branden”, aldus de toxicoloog. Hij vermeldt daarbij dat het geen goed idee is om te proberen om de batterij uit te braken, een endoscopie is telkens noodzakelijk.

“Al is voorkomen natuurlijk beter dan genezen: laat giftige producten die kinderen kunnen inslikken niet rondslingeren.” Het is ten slotte ook voor volwassenen belangrijk om niet roekeloos met batterijen om te gaan: er komen nog steeds ongevallen voor waarbij mensen aan een batterij likken om te zien of ze wel opgeladen is.

Een gebarsten lamp is niet onschuldig

Wanneer een spaarlamp barst, willen volwassenen doorgaans in de eerste plaats voorkomen dat ze zich snijden aan de scherven. Dat is niet onlogisch, maar de toxicoloog wijst erop dat een dergelijk ongeluk ook andere risico’s met zich meebrengt. “Er zitten vaak zware metalen in lampen, dat zijn stoffen die je niet meteen in een huishoudelijke context verwacht.”

Als een brandende lamp breekt, komt zo een kleine hoeveelheid kwikdamp vrij. Die stof is geurloos en smaakloos, waardoor ze vaak onopgemerkt ingeademd wordt. Voor volwassenen is dat niet zo gevaarlijk, maar kinderen of ongeborenen lopen sneller risico’s. Grote hoeveelheden kwikdamp inademen leidt zo tot trillende vingers of oogleden. Als het langdurig gebeurt, raken ook de hersenen en het centrale zenuwstelsel mogelijk aangetast. “Ruim de scherven van een gebroken lamp zo snel mogelijk op en verzamel de brokstukken in een dubbele plastieken zak. Was daarna je handen en verlucht de kamer’, is daarom het advies van Anseeuw.

Steek de barbecue niet aan zonder voldoende ventilatie

Er zijn weinig mensen die zich geroepen voelen om de barbecue in de woonkamer aan te steken, maar volgens Anseeuw komt het wel vaker voor dat mensen hun grill in een weinig verluchte ruimte plaatsen. “Als het regent, besluiten mensen dan om de barbecue bijvoorbeeld naar de garage te verplaatsen.” Dat is gevaarlijk omdat het risico op een CO-vergiftiging zo groeit. Het gaat om de belangrijkste vorm van dodelijke intoxicatie in België en daarom vindt Anseeuw het belangrijk dat burgers aandachtiger zijn bij verbrandingsprocessen in binnenruimtes.

Het is eveneens risicovol om een barbecue in de garage af te laten koelen als er weinig verluchting is. “Mensen realiseren zich niet dat ze een CO-vergiftiging oplopen tot ze symptomen krijgen. Daarom is het nuttig om in te zetten op preventie en zijn ook CO-meters in woningen een goed idee”, vindt Anseeuw.

Gooi gebruiksaanwijzingen niet weg

“We leven in een maatschappij waarin we voor heel wat risico’s beschermd worden, maar dat betekent niet dat alle gevaren verdwenen zijn.” Als spoedarts merkt Anseeuw vaak dat mensen zich lang niet altijd bewust zijn van de impact die bepaalde chemische producten op hun lichaam kunnen hebben. De particuliere verkoop van potentieel schadelijke pesticiden werd zo deels aan banden gelegd, maar de zondagse klusser kan in het tuincentrum nog steeds chemische stoffen kopen die niet onvoorzichtig gebruikt mogen worden. Het is sowieso niet oninteressant om ze enkel in een open ruimte te gebruiken en om handschoenen te dragen, maar bovenal is het volgens Anseeuw noodzakelijk om gebruiksaanwijzingen te lezen. Op die manier kan veel leed voorkomen worden.

“We zien soms mensen op de spoeddienst die een hele dag met hun knieën in cement zaten en dan schrikken wanneer ze chemische brandwonden krijgen.” In professionele bouwbedrijven bestaan er maatregelen om zoiets tegen te gaan, maar de reguliere burger weet dat niet altijd. “Het risico op brandwonden bestaat ook bij het gebruik van producten op waterstoffluoride. Ze zijn een handig middel om velgen van banden op te blinken, maar opnieuw is het nodig om de handleiding te lezen.”