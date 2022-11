Meer rente op uw spaargeld bij de grootbank kan u vergeten. Wat u wel kunt doen? Een nieuwe rekening openen

De centrale banken hebben dan wel de rente verhoogd, maar op je spaarboekje bij een grootbank merk je er nauwelijks iets van. Geen nood. Er zijn alternatieven die wél meer rente in het laatje brengen.

Het zal u niet ontgaan zijn: u krijgt nog altijd weinig rente voor uw spaargeld bij de grootbanken. Voor commerciële banken was spaargeld tot voor kort dan ook iets negatiefs. De reden: ze moesten er strafgeld voor betalen omdat de Europese Centrale Bank (ECB) wilde dat banken spaargeld omzetten in leningen. Zo kon de economie blijven draaien. Maar door de hoge inflatie moet er nu een rem op de economische groei. Daarom verhoogt de ECB de rente. Voor commerciële banken wordt het nu dus weer aantrekkelijker om hun overschotten daar weg te zetten en achter uw spaargeld aan te komen.

De grote banken - BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius en ING België - blijven vooralsnog achter op die trend. In ons land, tenminste - ING verhoogde in Nederland bijvoorbeeld wél de rentetarieven. De reden: door de negatieve rentevoeten bij de Europese Centrale Bank hebben banken hun klanten de afgelopen jaren gesubsidieerd.

De grootbanken zijn nu hun rendabiliteit aan het opkrikken voordat ze het doorgeven aan klanten, zegt Tim Nijsmans, oprichter van de Vermogensgids en docent private banking aan de Arteveldehogeschool. Dat kleine banken hun rentes meteen verhogen, is niet alleen maar positief: zulke banken hebben doorgaans het meeste nood aan spaargeld, zegt hij. “Dat is soms ook een teken dat het met een bank niet zo goed gaat.”

Maar goed: uw spaargeld groeit bij de kleintjes dus wel (iets) sneller dan bij de grote spelers. Dit zijn enkele alternatieven.

Depositorekening

Een nieuwe, ietwat bijzondere optie voor spaarders is een depositorekening openen bij de federale overheid. Dit kan bij de Deposito- en Consignatiekas (DCK), een onderdeel van de federale overheidsdienst Financiën. Deze zogeheten e-DEPO-rekening is een alternatief voor een spaarrekening bij een bank, of voor een termijnrekening. Op dit moment bedraagt de brutorente 2 procent, en de nettorente 1,4 procent.

Dat de overheid weinig reclame voor deze depositorekening heeft gemaakt, bewijst volgens Nijsmans dat de overheid geen ambitie heeft een nieuwe bank op te richten. Als de overheid dit wel groot zou maken, en er op obligaties 3 procent rente zit en op de depositorekening bijvoorbeeld 2 procent, kan dat verschil de staatskas flink spekken. Het voordeel is dus vooral voor de overheid. “Er zijn genoeg spaarrekeningen in België. Dat de overheid concurreert met de banken terwijl ze zelf actief zijn met Belfius (deze bank is 100 procent eigendom van de Belgische overheid, AB) in de markt is een beetje vreemd.”

Obligaties

Obligaties zijn veiliger dan aandelen, en leveren meestal meer op dan rentes op uw spaarrekening. Als je obligaties koopt, leen je geld uit aan bedrijven of overheden. In ruil daarvoor krijg je rente. Deze rentes zijn eindelijk weer richting 3 procent aan het gaan op zo’n drie, vier jaar tijd. Individuele obligaties zijn bij vele banken niet meer te koop, maar dat zal wel terugkomen, schat Nijsmans in. Het nadeel van obligaties is dat je geen garanties hebt, zoals je bij een bank die failliet gaat wel krijgt.

Maar als u zich een beetje in obligaties verdiept, kan dit een goede investering zijn. “Ga voor een gewone euro-obligatie of voor een obligatie die een hoge rating heeft, dan kun je er met weinig moeite rendement uithalen”, adviseert Nijsmans. Obligaties checkt u bijvoorbeeld bij oblis.be/nl. Zo geeft een obligatie bij BMW vastgezet tot 2027 momenteel een rendement van 3,12 procent. Koop obligaties beter niet van een onbekend bedrijf in een ander continent, of ook niet van een sterk fluctuerende munt zoals de Turkse lira of Zuid-Afrikaanse rand. Obligaties koopt u met een vaste rente die bekend is bij aanschaf (minder risico) of met een variabele rente (meer risico, wellicht wel meer rendement).

Kleine banken

Om op korte termijn meer rente te vangen, kunt u het best spaarrekeningen van kleine banken analyseren. Keytrade Bank verhoogt op 1 december de rente op zijn twee spaarrekeningen. Klanten kunnen tot 1 procent rente krijgen. Ook Santander verhoogde de rentes op de spaarboekjes; in totaal kunnen klanten ook daar 1 procent rente krijgen. Ook NIBC Direct en CKV trokken de rentes omhoog.

Een andere optie is een goede termijnrekening of kasbons zoeken. Vdk bank heeft recent NewB overgenomen, en zet in op kasbons. Daarmee kan je 1,3 procent nettorente halen in vier jaar tijd. Een buitenlandse bank is ook nog een optie: Deutsche Bank biedt voor een jaar 1,5 procent rente op dit moment. Houd wel dit in uw achterhoofd, zegt Nijsmans: “Hoe specialer uw bank is, hoe minder goed gefinancierd. Hoe meer ze uw geld willen hebben, hoe meer ze u uiteindelijk zullen bieden.”

Als u veel rente wilt vangen, beste spaarder, moet u een geduldig mens zijn. Korte klappen willen maken op de financiële markt (crypto, anyone?) brengt veel risico met zich mee. Een goed belegger, zoals in aandelen of vastgoed, heeft geduld en een langetermijnvisie. Zoals financieel journalist Michaël Van Droogenbroeck eerder in De Morgen stelde: “Als je nu in Belgische aandelen belegt, heb je op lange termijn een grote kans op een mooi rendement.” Toch moet je voor aandelen wel wat kennis opbouwen en dit kun je beter alleen doen met geld dat je lang kunt missen.