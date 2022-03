Masja werd verliefd op een getrouwde man: ‘Zijn kinderen waren verdrietig, zijn vrouw was in shock’

“Alsof we ons verstand hadden verloren, zo is het tussen ons begonnen. We waren overmand door gevoelens. Pas naarmate de jaren verstreken kwam de redelijkheid terug, samen met het leven van alledag, een kind en soms gekibbel.

“We zijn nu dertien jaar samen. Ik leerde hem kennen toen ik als jonge twintiger een studentenjob had in het bedrijf waar hij ook werkte. Een jaar later, toen ik voor langere tijd in het buitenland zat, spotte een vriendin van me een advertentie voor een vacature bij datzelfde bedrijf. ‘Geknipt voor jou, ik regel een sollicitatie­gesprek’, schreef ze, in onwetendheid over de levensbepalende consequenties van haar tip.

“Al snel werkten hij en ik nauw samen. Hij was ouder dan ik en getrouwd en gaf mij het gevoel dat ik iets kon. Wanneer we samen bijvoorbeeld met een werknemer praatten die er een potje van had gemaakt, was het of we twee spelers van hetzelfde team waren, we losten alles op met vaste hand en grapjes: twee collega’s die vrienden werden. Als we voorovergebogen boven contracten hingen, onze hoofden dicht bij elkaar, dan voelde ik een aangename kalmte die maakte dat ik nog beter werd in mijn werk – niet een die ik associeerde met erotische gevoelens. Later zouden mensen zeggen: maar als je verliefd wordt, is er toch altijd een moment dat je terug kunt? Je kan toch niet volhouden dat dit allemaal zomaar vanzelf ging? En toch was dat precies wat er gebeurde. Aan onze vertrouwdheid verbond ik geen andere betekenis dan vriendschap. Ik had een relatie, deze man had een gezin met kinderen. Hij had de beslissende keuzes in zijn leven allang gemaakt.

“Op een dag zat ik huilend achter mijn bureau, het was uit met mijn vriend. Hij zag het en sloeg even zijn lange armen om me heen. Ik hoorde zijn ademhaling, rook zijn geur, voelde de stof van zijn kleding tegen mijn gezicht en ineens drong het tot me door. Ik ken jou, dacht ik verrast, en even later, op weg naar huis, sms’te ik hem: ‘Fijn, je medeleven’. Verder gaf ik geen woorden aan deze nieuwe ervaring. Zijn omhelzing was er een van een collega en toch brak er onmiskenbaar iets anders doorheen. Het onvermijdelijke werd door een kier zichtbaar. Een plan had ik niet. Ook geen hoop. Hoe had ik die hoop moeten formuleren? Zelfs toen we een paar weken later voor het eerst kusten en alles wat ik vermoedde bevestigd werd, namelijk dat hij de man was van wie ik onbewust altijd al wist dat hij eens voor mijn neus zou staan, dacht ik: wat nu? Tot wie maakt deze kus mij? Zijn minnares? Het jonge ding van de oudere man?

“Na een tijdje vertelde hij zijn vrouw over ons, hij moest wel, we waren te zeer overrompeld om met strakke gezichten te blijven rondlopen. Dit was geen uit de hand gelopen flirt meer, dit was de grote liefde van altijd en eeuwig. Het was of we door een onbeheers­bare kracht werden meegevoerd. Zijn kinderen waren verdrietig, zijn vrouw was in shock. Ik herinner me dat hij besloot toch nog een poging te wagen om met zijn gezin te gaan skiën en te redden wat er te redden viel. Dat ik dacht: als zij zich nu verzoenen, is dat misschien het werkelijke doel van onze kortstondige relatie. Het zij zo. Maar toen hij eenmaal weg was, en ik hem mijn nummer had laten verwijderen uit zijn telefoon, stortte ik in. Liefdesverdriet van een 25-jarige, zou de buitenstaander zeggen, maar het verdriet was zo groot dat het was of ik de bodem raakte, ik was er zelf verbaasd over. Aan alles voelde ik: deze man is anders dan alle vriendjes hiervoor, ik had hem drie maanden gekend en nu was hij weg.

“Maar een paar dagen later belde hij aan. De vakantie berustte op een misverstand en hoe het ook tussen ons zou aflopen, zijn huwelijk was over. Ik weet niet meer hoe ik reageerde. Blij natuurlijk, euforisch, maar ook: klaar om de hele wereld over ons heen te krijgen. Zijn vrouw was ten einde raad, een van zijn kinderen wilde hem niet meer zien, mijn familie vroeg zich af wat me bezielde met die veel oudere, kalende man. Mijn ex stond op een dag laaiend op de stoep, in de veronderstelling dat ik al tijdens onze relatie vreemdging en bijna iedereen in onze omgeving deelde dezelfde mening: hij had zijn gezin verlaten voor een jongere collega en ik was de aanstichter.

“Dat was het zichtbare van de hele affaire, dat was wat anderen ervan begrepen. Hoe konden ze weten dat op een heel ander niveau, daar waar niemand bij wilde, en niet kon, de verbinding tussen ons zo sterk was, dat die sneller groeide dan wijzelf konden bijhouden? In die begintijd wisselden tederheid en geluk zich af met het verdriet over de ruwe vijandigheid van vrienden en familie. Vrijwel niemand had oog voor de pijn die het hem deed zijn gezin op te breken. Hij was toch zelf weggegaan, ik had hem daar toch weggehaald, wel dan? Alleen mijn opa zei, toen hij ons voor het eerst samen zag: ‘Ik zie het, jullie horen bij elkaar.’

“Maar zelfs nu, jaren later, overkomt het me nog weleens dat ik me degene voel van ‘buiten de cirkel’. Getwijfeld hebben we nooit. Ik houd zielsveel van deze lange, grote man. We hebben samen een zoon, voor wie zijn oudste dochter een geweldige grote zus is. Ik ben nog altijd trots om naast hem te lopen, zelfs van een wandeling naar een oudercontact geniet ik. Ik geloof echt dat we op elkaars pad gekomen zijn om van elkaar te leren. Onlangs zei hij: ‘Ik kon nooit voelen. Door jou ben ik gaan voelen.’ En toen ik van job wilde veranderen, mijn droom achterna, en schrok van de financiële consequenties, was hij degene die tegen me zei: ‘Masja, je weet dat je hier gelukkig van wordt, dat geld, dat komt vanzelf wel.’ Dit geloof, die steun, die liefde voelde ik al op mijn eerste werkdag.”