Marco Visscher houdt pleidooi voor kernenergie: ‘Angst voor radioactieve straling is schadelijker dan straling zelf’

We hebben een totaal verkeerd beeld van de gevaren die kernenergie met zich meebrengt, betoogt journalist Marco Visscher in Waarom we niet bang hoeven te zijn voor kernenergie. Terwijl de aarde steeds meer opwarmt, hoopt hij dat we het hoofd koel houden en de technologie alsnog omarmen.

Op 6 augustus 1945 zat Paul Tibbets aan de stuurknuppel van een B-29 bommenwerper boven Japan. Even na 8 uur dropten Tibbets en zijn mannen een atoombom op de 300.000 inwoners van Hiroshima. Marco Visscher begint het eerste hoofdstuk van Waarom we niet bang hoeven te zijn voor kernenergie met een beklijvend relaas van de horror die volgt.

“Er ontstaat een vuurbal, met een diameter van wel 300 meter. In één klap verschroeien ontelbare mensen. Ze verdampen, een schaduw achterlatend in het beton. Ze veranderen in een hoopje rokende as of ze blijven in kantoorgebouwen als skeletten op hun bureaustoel achter, soms met slechts een horloge om de botten. Dan komt de schokgolf. Gebouwen storten in, stoeptegels vliegen rond. Mensen raken bedolven onder het puin of worden weggeslingerd, dwars door ramen heen, hun lichamen vol glas. Een vuurstorm verkoolt iedereen in de buurt. Gezichten, zwart of rood gekleurd, zwellen op. Het haar is verdwenen. Je kunt niet zien waar de ogen en de mond zitten. Voor- en achterkant zijn niet te onderscheiden.”

Zelden begon een boek dat voor ­kernenergie is minder wervend.

“Ik wilde geen klassiek pleidooi voor kernenergie schrijven, maar begrijpen waarom de technologie tegelijk zoveel enthousiasme en argwaan opwekt. Ik wil ook het verhaal vertellen van de geschiedenis van de technologie en de sleutelfiguren en -momenten.

“De atoombom op Hiroshima is zo’n sleutelmoment dat er mee toe heeft bijgedragen dat onze angst voor kernenergie mythische proporties heeft aangenomen. De kennis over de kracht van kernsplijting is eerst aangewend om er een bom mee te maken, en later pas in kerncentrales. Dat is niet bepaald de beste manier om een nieuwe technologie te introduceren. Veel mensen hebben daardoor het beeld van een kerncentrale als een soort tikkende atoombom.”

We overschatten de mogelijke impact van een kernongeval?

“We kunnen intussen vrij goed nagaan wat de impact van bijvoorbeeld het ongeval in de kerncentrale van Tsjernobyl is geweest. Kijk je naar de officiële rapporten van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie die daarover zijn verschenen, dan kom je in de eerste twintig jaar na de ramp uit op enkele tientallen doden als gevolg van de explosie, stralingsziekte en schildklierkanker. De experts gaan ervan dat we in de komende decennia enkele duizenden extra sterfgevallen door kanker mogen verwachten onder reddingswerkers en omwonenden.

Dat is niet niks.

“Ik stoor mij ook aan voorstanders van kernenergie die daar te lichtzinnig overheen stappen. Daarom besteed ik in het boek aandacht aan de menselijke drama’s die het gevolg waren van dat ongeval. Het is niet niks, maar het is wel zo weinig dat mensen het nauwelijks kunnen geloven. Dit was de grootste kernramp ooit!

“Niet is zonder gevaar en we moeten die cijfers in perspectief plaatsen. Als je het aantal slachtoffers van kernrampen afzet tegen de hoeveelheid opgewekte energie, dan is het net als zonne- en windenergie erg veilig, en veel veiliger dan fossiele brandstoffen.”

Waarom komen sommige schattingen toch tot hogere aantallen slachtoffers?

“Lang geleden werd besloten dat ieder ­beetje straling gevaarlijk was. Een politiek besluit uit voorzorg, want wetenschappelijk was het effect niet vast te stellen. Schade is pas vast te stellen vanaf 100 millisievert, een drempeldosis waarna je bij meer blootstelling telkens iets meer kans hebt om kanker te ontwikkelen. Maar er is zoveel huiver over straling dat instituten krampachtig vasthouden aan een oude, onbewezen hypothese.”

UNSCEAR, het wetenschappelijk comité van de Verenigde Naties voor de effecten van atoomstraling, houdt vol dat er goede redenen zijn om aan te nemen dat elke dosis straling schadelijk is.

“Ja, stralingsexperts gaan ervan uit dat ieder beetje straling schade oplevert, hoewel er geen bewijs voor is. Maar er is ook geen bewijs dat er géén schade is. Want de impact op het kankerrisico is bij lage dosissen statistisch niet vast te stellen. Dat komt doordat kanker vaak voorkomt en vele oorzaken kan hebben en het effect van de straling wegzinkt in die ruis. Hoe groter het gebied waar je rekening mee houdt, en hoe lager de dosis, hoe wankeler de cijfers worden.

“Zo komt Greenpeace op totaal onwetenschappelijke wijze tot 1 miljoen doden. Het gevolg is dat journalisten kunnen schrijven dat de schattingen uiteenlopen van een paar duizend tot 1 miljoen. Wat vreemd is, want we zeggen over het klimaat toch ook niet dat de verwachte opwarming varieert van pakweg 4 graden Celsius tot helemaal niets, omdat een clubje ontkenners dat beweert? En terwijl we afkeurend reageren op wie de risico’s van de coronavaccins opklopt, is dat bij overdrijving van de risico’s van kernenergie nauwelijks het geval.”

Over het ongeval in Fukushima schreef de Britse milieuactivist George Monbiot dat het zijn bezorgdheid om kernenergie net wegnam.

“Nadat een tsunami er de stroomvoorziening had uitgeschakeld vond er in de Daiichi-kerncentrale een kernsmelting plaats. Het gevolg volgens het UNSCEAR? Geen stralingsdoden en geen toename van gezondheidseffecten onder de bevolking. Omdat de stralingsdosis die de bevolking opliep erg laag was.”

Er moest wel een gigantisch gebied worden ontruimd.

“Net die chaotische evacuatie van ruim 150.000 mensen heeft duizenden mensen het leven gekost. Het was een totale overreactie van de Japanse overheid. Die had haar burgers niet kunnen beschermen tegen de tsunami en moest nu wel daadkracht tonen. Terwijl de mensen in de ­evacuatiezone in het eerste jaar na het ongeluk blootstonden aan minder dan 6 millisievert, dat is minder dan de stralingsdosis die je oploopt bij een CT-scan. Net als in Tsjernobyl was de angst voor de straling schadelijker dan de straling zelf.”

U wijst erop dat wat in Tsjernobyl gebeurde het gevolg was van een gebrekkige veiligheidscultuur. In Fukushima schoot de stormwering tekort en was het niet zo slim de noodgenerator in de kelder te zetten. Je zou in die verklaringen een bewijs in kunnen zien dat de mens feilbaar is, en niet te vertrouwen met zo’n krachtige technologie.

“Het is inderdaad makkelijk om achteraf te zeggen: ‘Ja maar, dat was een uniek geval.’ Nu, kerncentrales zijn inmiddels ook technisch verbeterd. Een kerncentrale zoals die in Tsjernobyl, zonder stevige betonnen koepel, wordt niet meer gebouwd. En de huidige centrales zijn behoorlijk foolproof, zelfs met een Homer Simpson aan de knoppen kan er weinig misgaan. Maar het belangrijkste punt blijft: zelfs als het misgaat, is de impact al bij al beperkt.”

Momenteel zijn de ogen gericht op de Oekraïense centrale in Zaporizja.

“Ook daar zie je dat de aandacht vooral gaat naar wat er misschien zou kunnen gebeuren. In september bracht het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) een rapport uit waaruit blijkt dat de schade er beperkt is en alle veiligheidssystemen nog werken. Maar IAEA-topman Rafael Grossi greep de gelegenheid aan om te waarschuwen ‘dat er iets heel, heel rampzaligs kon gebeuren’.”

Kan men niet ervan uitgaan dat zo’n man weet waarover hij spreekt?

“Grossi staat in de aandacht en vergist zich natuurlijk ook liever aan de veilige kant. Als het dan allemaal meevalt, kun je nog zeggen dat het dankzij jouw waarschuwingen was. Hij kan niet zeggen dat het ergste dat er kan gebeuren is dat er net als in Fukushima een klein beetje straling vrijkomt. En dus koppen kranten dat een kernramp dreigt.”

Ook de nucleaire sector zelf voedt ­volgens u de angst.

“De sector heeft twee grote fouten gemaakt. De eerste was om in de begindagen van de industrie vol zelfvertrouwen te verkondigen dat een ongeval onmogelijk was. Een ongeval is altijd mogelijk, ook vandaag.

“De tweede is dat de sector de angst voor straling die onder de bevolking leefde als gevolg van atoomproeven en de atoombom heeft proberen te sussen door de straling die kan vrijkomen niet simpelweg ­onder een veilige limiet te houden, maar telkens verder onder die limiet. Dat is ook economisch niet oninteressant, want door de steeds strengere eisen moeten centrales voortdurend worden aangepast.

“Maar zo werkt de sector mee aan haar eigen neergang. In plaats van te zeggen dat de angst voor straling zwaar overdreven is, houdt ze het beeld in stand van straling als iets dat onwaarschijnlijk gevaarlijk is. De absurde regulering, die de sector niet aanvecht, maakt een kerncentrale bovendien peperduur, en wij betalen daarvoor de rekening.”

Het voornaamste argument tegen kernenergie is inderdaad dat de bouw van een nieuwe centrale zo duur is dat niemand er nog aan wil beginnen. Centrales in aanbouw in onder meer het VK en Finland kampen met gigantische vertragingen en budget­overschrijdingen.

“Je zou het als vooruitgang kunnen beschouwen dat het vandaag meer over geld gaat dan over gevaar. Maar er is technisch gezien geen reden waarom een kerncentrale bouwen zo excessief duur hoeft te zijn.

“De problemen met die bouwprojecten hebben onder meer te maken met internationale samenwerking die stroef verloopt. Het is ook de vraag of we in Europa nog voldoende expertise voor dit soort projecten in huis hebben. China heeft in tien jaar tijd twee reactoren gebouwd van hetzelfde type als die waar de Finnen zeventien jaar mee sukkelden. Het kan dus.”

“Wanneer overheden bovendien een duidelijk signaal zouden geven dat kernenergie een toekomst heeft, zou het minder riskant en dus goedkoper worden om erin te investeren. Maar kernenergie is een speelbal van de politiek geworden, die gaandeweg de regels verandert of kan beslissen de stekker eruit te trekken.”

Voorstanders van kernenergie bevinden zich vaak rechts in het politieke spectrum en blinken voor de rest niet uit in ambitieus klimaatbeleid.

“Ik ken veel voorstanders van kernenergie die zich daar ongemakkelijk bij voelen. Het lijkt inderdaad vaak nauwelijks oprecht wanneer die partijen zich uitspreken over het klimaatprobleem. Ze gebruiken hun voorkeur voor kernenergie om zich te onderscheiden van andere partijen, soms op het pesterige af. Ik zou liever zien dat linkse partijen zich voor kernenergie uitspreken. Dat zou een teken zijn dat ze het klimaatprobleem écht serieus nemen.”

Hebben we kernenergie überhaupt nog nodig nu hernieuwbare energie steeds goedkoper wordt?

“Om te beginnen is elektriciteit uit zon en wind enkel goedkoop als je geen rekening houdt met de back-ups en aanpassingen aan het energiesysteem die nodig zijn om de wispelturigheid van zon en wind op te vangen.

“Misschien lukt het om op grote schaal en goedkoop energie op te slaan en kunnen we volledig op hernieuwbare energie steunen. Maar als het niet lukt, hebben we wel verkeerd gegokt. Daarom pleit ik ook om in te zetten op wat zeker werkt. Landen als Zweden, Frankrijk en België hebben bewezen dat je met kernenergie veel CO2-vrije elektriciteit kunt produceren.”

Dat kernenergie en hernieuwbare ­energie elkaar in de weg zitten is ­volgens u geen goed argument?

“Moderne kerncentrales kunnen vrij goed de vraag volgen. Het is alleen logischer en rendabeler om ze voortdurend te laten draaien, bijvoorbeeld om groene waterstof te produceren. Maar we verwarren hier doel en middel: het doel is zo weinig mogelijk CO2 uit te stoten, niet zoveel mogelijk hernieuwbare energie te gebruiken.”

Het aandeel van kernenergie in de ­wereldwijde elektriciteitsproductie is gezakt tot minder dan 10 procent. Het is volgens critici een technologie van het verleden.

“Dat is maar de vraag. Er zijn veel landen met interesse, ook in Europa. Maar de grote groei zit op dit moment natuurlijk in Azië.

“Je moet dat ook in globaal perspectief bekijken. Wanneer ik lang met tegenstanders praat, merk dat de weerstand vaak ook te maken met het feit dat kernenergie botst met de systeemverandering die ze willen. Ze willen dat we minder consumeren en minder energie gebruiken. Nu kunnen wij het best met wat minder doen, maar grote delen van de wereld hebben net meer welvaart en energie nodig.”

Mogen we daarom toekomstige ­generaties opzadelen met kernafval?

“Ook dat is een enorm opgeblazen probleem. In Finland zijn er plannen om kernafval 500 meter onder de grond in een stabiele ondergrond van graniet te bergen. De Finnen hebben allerlei rampscenario’s doorgerekend. Stel dat de vaten beschadigd raken, en iemand onwetend boven de bergplaats woont én daar al zijn voedsel teelt? Dan zou die aan 0,00018 millisievert worden blootgesteld.

“Zullen de toekomstige generaties ons het kernafval kwalijk nemen? Het lijkt mij aannemelijker dat ze ons kwalijk zullen nemen dat de aarde zo hebben laten opwarmen, terwijl we al lang over een technologie beschikten om dat te voorkomen.”

Marco Visscher, Waarom we niet bang hoeven te zijn voor kernenergie. De emoties en de feiten. Nieuw Amsterdam, 320 p., 22,99 euro.