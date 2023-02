‘Mannen leiden een leven vol onvervuld verlangen’: 7 recente inzichten over liefde, seks en relaties

Valentijn is het feest van de liefde. Maar wat is ‘de liefde’? Er zijn ontelbaar veel soorten relaties, en we leren steeds meer over liefde en seks. Enkele opmerkelijke inzichten op een rij. ‘In de relationele anarchie bestaat geen onderscheid tussen romantische en andere relaties.’

We starten bij het begin van de relatie. En dat begin komt er steeds vaker via datingapps. Hoe vind je de datingapp die bij je past? En hoe pak je het dan aan? Met de hond of ontblote sixpack op de foto of net niet (gesteld dat u over een van beide beschikt)? Snel afspreken of lang chatten? In haar boek over onlinedating gidst Lara Hallam (32) u naar de liefde van uw leven.

Lees het hele artikel.

2. ‘Blind getrouwd’-experten geven advies voor een sterke relatie: ‘Als je jezelf verloochent, verdwijnt ook het respect uit de relatie’

Na de eerste vonk, en de prille fase vol kriebels in de buik, volgt de echte relatie. Blind Getrouwd-experten Sarah Hertens en Filip Geelen leggen uit hoe je een sterke relatie smeedt, en hoe je ervoor zorgt dat de vlam niet dooft. “Het zijn vaak de punten die in het begin aantrekkelijk zijn, die later tot spanningen leiden.”

Lees het interview.

3. Evolutionair psycholoog David Buss: ‘Mannen leiden een leven vol onvervuld verlangen’

Seks vormt een niet te onderschatten deel van een relatie. Dat mannen en vrouwen daarin danig kunnen verschillen, is bekend. Al dertig jaar onderzoekt evolutionair psycholoog David Buss onze seksuele drijfveren. In zijn nieuwe boek brengt hij de ‘seksuele oorlog’ tussen mannen en vrouwen in kaart. ‘Mannen lezen signalen vaak verkeerd: “O, die vrouw heeft een mooie lach. Zou ze zin in seks hebben?’”

Lees het volledige interview.

4. ‘Wij zien seks met een ander nu als extraatje’: kunnen we maar beter wennen aan een scheve schaats op zijn tijd?

Vreemdgaan komt bij 20 à 25 procent van de Vlaamse koppels voor, meldt Sensoa. Is monogamie passé en kunnen we maar beter wennen aan een scheve schaats op zijn tijd? Maar hoe hou je dan je relatie op de rails?

“Ontrouw is een ervaring die gelaagd en vertakt is. Er bestaat geen one-size-fits-all-model voor”, zegt Esther Perel. “Overspel en buitenechtelijke verliefdheden zijn geen zonden en ook niet pathologisch. Het zijn uitdrukkingen van een menselijk dilemma, van de complexiteit van liefde en begeerte.”

Lees het volledige artikel.

Relaties hoeven niet noodzakelijk tussen twee mensen te zijn. Als relatieanarchiste gelooft Sarah Lippens (45) uit Gent in vrije liefde, los van conventionele ideeën, verplichtingen en tradities. Na haar scheiding en tijdens haar transitie besefte ze dat klassieke relaties niet aan haar zijn besteed. “Ik spreek ook liever over connecties dan over relaties. Die term an sich is al heel beperkend.”

Lees het interview.

Polyamorie, een draak van een woord uit het Grieks en het Latijn, betekent zoveel als: ‘houden van velen’. Polyamoristen geloven dat liefde zich niet tot één partner moet beperken, en gaan, in alle openheid, meerdere diepzinnige relaties ­tegelijk aan. Monogamie als norm is voorbijgestreefd, vinden ze. “Een bestaande liefde brandt niet op als er een nieuwe bijkomt.”

Opvallend: seksuologen begeleiden steeds meer monogame koppels en singles die de meerminnende toer op willen. “Het taboe is verminderd”, merkt Wim Slabbinck op. “Polyamorie is niet langer de olifant in de kamer bij seksuele zorgen.”

Lees het hele artikel.

7. ‘Als je je problemen jarenlang laat aanslepen, is het dan niet te laat?’: jonge koppels bij de relatietherapeut

Relatietherapeuten merken op dat hun cliënten almaar jonger worden: twintigers en dertigers die na een paar jaar ontdekken dat het samenleven als koppel niet altijd makkelijk is, zijn geen uitzonderingen meer.

“Als je lang wil genieten van je relatie, dan is het belangrijk om er actief mee bezig te zijn, al dan niet met een expert erbij. De helft van de koppels gaat uit elkaar, dat is veel. Maar hoe sneller je ingrijpt bij moeilijkheden, hoe groter de kans dat je er goed doorkomt.”

Lees het volledige artikel.

