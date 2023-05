Makkelijke moussaka à la Yotam Ottolenghi

De populaire Brits-Israëlische chef Yotam Ottolenghi geeft elke week een van zijn keukengeheimen prijs. Deze keer: een nieuwe kijk op moussaka, met meer kans op slagen.

Tijdens het koken kan een geweldig gerecht opeens helemaal mislukken. Het blijft me verbazen dat een verrukkelijke maaltijd oneetbaar kan worden omdat de balans plotseling niet meer klopt. Hoe vaak heb je niet eens iets klaargemaakt dat te zout of te weinig gegaard bleek te zijn? Wanneer heb je voor het laatst een handvol pijnboompitten of een mooi stuk vis verknoeid, simpelweg door een overmoedige extra minuut of twee in de pan?

Aubergines zijn bijzonder kwetsbaar voor dit soort keukenrampen. Ik ken zelfverzekerde koks die er niet eens meer aan willen beginnen. Dat komt niet omdat aubergines zo moeilijk te bereiden zijn. Het vergt weliswaar een beetje oefening om ze goed te krijgen, maar het probleem is vooral dat een gerecht onherroepelijk kan mislukken als het verkeerd loopt.

Maar een goed bereide aubergine is hemels: gaar, vol smaak, mooi bruin aan de buitenkant en zacht vanbinnen doordat de groente precies de juiste hoeveelheid olie of saus heeft geabsorbeerd. Een aubergine komt helemaal tot haar recht in combinatie met andere ingrediënten die voor extra textuur zorgen en een contrast vormen met haar volle smaak.

Veiliger dan het origineel

Het beste voorbeeld is het Griekse gerecht moussaka, waarvan er ook variaties bestaan in de Balkan en het Midden-Oosten. Een goede moussaka heeft alle nodige kwaliteiten om de aubergine te laten schitteren: groenten die door en door gaar zijn, maar toch nog wat textuur hebben; een laagje gebruind lamsvlees; een toplaag van romige béchamelsaus en genoeg zuur in de tomatensaus om tegenwicht te bieden tegen de andere rijke smaken. Een slechte moussaka... die vergeet je nooit. Ik ben helaas ervaringsdeskundige.

Dit is de eerste keer sinds lang dat ik opnieuw iets met moussaka wil proberen. Mijn recept is losjes op het origineel geïnspireerd en is ‘veiliger’ dan het origineel, vooral als je een auberginefobie hebt. Het is niet echt gebruikelijk, maar door alle ingrediënten samen in één braadslee te roosteren, kun je het hele bakproces goed in de gaten houden en eventuele problemen aanpakken als dat nodig is. Volg de instructies, houd je ogen open, proef af en toe, en het kan niet misgaan.

Beeld NYT

Aubergine, lam en yoghurt in de oven

Bereidingstijd: 2 uur

Dit heb je nodig voor 4 tot 6 personen

Voor het aubergine- en lamsvleesmengsel: 2 of 3 aubergines (700 g), in blokjes van 3 cm / 450 g lamsgehakt / 1 middelgrote ui, in dunne halve maantjes / 15 g verse oreganoblaadjes, grof gehakt / 80 ml olijfolie / 65 g tomatenpuree / 6 teentjes knoflook, in dunne plakjes / 1 el gemalen kaneel / 2 tl gemalen piment / 1/2 tl rode chilivlokken / zout en zwarte peper / 1 blik van 400 g hele gepelde pruimtomaten met sap / 700 ml kippen­bouillon / 20 g grof gehakte platte peterselie

Voor de topping: 450 g Griekse yoghurt / 3 grote eierdooiers / 1 1/2 el bloem / 2 teentjes knoflook, fijngehakt / 70 g geraspte parmezaan / 100 g grof verkruimelde feta / 40 g pijnboompitten / 2 el grof gehakte platte peterselie / 1/4 tl rode chilivlokken

Zo maak je het

1. Verwarm de oven tot 240°C.

2. Doe de aubergineblokjes, het lamsvlees, de ui, de oregano, de olie, de tomatenpuree, de knoflook, de kaneel, het piment, de rode chilivlokken, 1 3/4 tl zout en flink wat peper in een braadslee van 26 x 34 cm en meng alles goed door elkaar. Bak 30 tot 35 min. in de oven tot het mengsel goed bruin is. Roer een paar keer tussendoor en maak het gehakt met een lepel los.

3. Haal de braadslee uit de oven. Ga er nog eens met een lepel door om ervoor te zorgen dat het gehakt goed rul is gebakken. Het is niet erg als hierbij ook wat aubergineblokjes geplet worden. Voeg de tomaten uit blik met het sap toe en kneus de tomaten lichtjes. Roer de kippenbouillon en de peterselie erdoor, zet terug in de oven (35 min.). Roer nog een paar keer tijdens het bakken, tot de saus is ingedikt en de aubergine heel zacht is. Haal de braadslee uit de oven en draai de oventemperatuur omhoog tot 250°C.

4. Maak de topping terwijl de schotel in de oven staat. Klop de yoghurt, dooiers, bloem, knoflook en de helft van de Parmezaanse kaas samen. Voeg er 1/4 tl zout en een flinke draai van de pepermolen aan toe. Schep het yoghurtmengsel over het lamsvlees en de aubergine als de ovenschotel bijna klaar is. Verdeel het yoghurtmengsel voorzichtig over de schotel totdat het hele oppervlak bedekt is. Werk gelijkmatig af met de resterende Parmezaanse kaas, feta, pijnboompitten, peterselie en rode chilivlokken.

5. Zet nog zo’n 15 tot 20 min. in de oven tot de bovenlaag goudbruin is en bubbelt. Laat de schotel ongeveer 15 min. afkoelen voor het opdienen.