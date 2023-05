Magisch drankje, gestookt in een museum: Elixir d’Anvers viert 160ste verjaardag met koffietafelboek

Met een fors koffietafelboek en een speciale editie van zijn gouden likeur viert Elixir d’Anvers dit jaar zijn 160ste verjaardag. Op bezoek bij de als onroerend erfgoed geklasseerde stokerij.

“Alsof je bij je grootouders op bezoek gaat”, omschreef Tanguy Ottomer, de auteur van het boek Elixir d’Anvers: het verhaal, eerder die dag mijn nakende bezoek aan de stokerij. Dat blijkt geen understatement. Het kantoor van huidig zaakvoerder Ivan Nolet en zijn zoon Carl-Ivan is het originele, nu 130 jaar oude van stichter François-Xavier De Beukelaar. Op een massief eiken bureau prijkt een Underwood-typemachine, op een sokkel achter mij een borstbeeld van de stichter, en verderop hangt een doek, volgens Nolet “het allereerste schilderij bedoeld voor publiciteit van onze producten”.

“Dat we het nog steeds stoken zoals 160 jaar geleden, dat is de ziel van Elixir d’Anvers”, glundert hij. “En dat we in feite in een museum stoken.” Een rondleiding door de stokerij, de enige nog binnen de Antwerpse ring, beaamt zijn stelling. De stookketels - de zogenaamde ‘alembics’ - en rijpingsvaten op de gelijkvloerse verdieping zijn sinds de bouw in 1894 niet veranderd. Het merendeel van de enorme eiken vaten waarin de likeur rijpt is meer dan 100 jaar oud.

“Zowel ons pand als de stokerij zijn geklasseerd als onroerend erfgoed. Daar zijn we fier op, al maakt dat het moeilijk om te werken en jaarlijks 200.000 liter te leveren.”

We gaan de trap op, richting kruidenlab. Geheimzinnigheid troef. Ik mag “uitzonderlijk” heel even in de kamer, “als er tenminste niets belangrijks plaatsvindt”. Hij zet de deur op een kier, gluurt naar binnen en besluit ze weer te sluiten. “Sorry, verkeerd moment”, klinkt het verontschuldigend.

Mogelijk liggen de kruiden en specerijen er uitgestald die het gouden goedje zijn kenmerkende smaak geven. Slechts drie mensen op deze planeet kennen de formule. “Mijn vader, een vertrouwenspersoon en ik. Enkel wij bepalen dus de samenstelling van de ingrediënten. Dat gebeurt nog steeds met de hand; we scheppen de kruiden met een houten schop in juten zakken. Ik vind dat tof. Wanneer ik mijn witte schort aantrek, weet ik: ik ga terug in de tijd.”

Zaakvoerder Ivan Nolet en zijn zoon Carl-Ivan. Beeld RV

Saffraan

Waaruit het recept is samengesteld, blijft dus een goed bewaard geheim, al is één specerij bekend: saffraan. Nolet: “Het geeft de smaak en de gele kleur aan onze likeur er wordt pas op het einde van het rijpingsproces toegevoegd. Wist je dat het ’s werelds duurste kruid is? Het wordt gewonnen uit de saffraankrokus, maar dat is een ingewikkeld proces; voor 1 kilo gedroogde saffraan zijn 150.000 bloemen nodig.”

Hoe de likeur in de rest van de wereld wordt gesmaakt? Nolet: “Het grootste deel wordt door de Belgen genuttigd. Internationaal leveren we in Nieuw-Zeeland, Japan en Canada. Maar mijn droom is om het wereldbekend te maken.”

Dat lijkt stilaan te lukken. De VS wachten. Al had dat heel wat voeten in de aarde. “Het Amerikaanse Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) gaf enkel toestemming tot distributie na validatie van de samenstelling van de goederen. Maar wij waren niet geneigd zomaar ons recept af te staan aan de importeur. Uiteindelijk spraken we direct met het TTB en vonden we gelukkig een creatieve oplossing.”

Die paranoia is niet geheel onterecht. In het oude bureau van De Beukelaar opent Nolet een vitrinekast waarachter zo’n dertig oude flessen Elixir d’Anvers geëtaleerd staan. Tenminste, dat denk ik. “Allemaal kopieën”, klinkt het droog. “Maar niemand slaagde er ooit in de structuur of kwaliteit van onze likeur ook maar te benaderen. Ons recept is daar veel te gelaagd voor.”

Voor dit jubileumjaar verscheen voor het eerst een fors, Engels-Nederlandstalig, koffietafelboek rond de gouden likeur, geschreven door de bekende stadsgids Tanguy Ottomer, die voor de allereerste keer de archieven in de kelder en op zolder mocht doorploegen. “Ik vond er ware schatten, waarvan zelfs de eigenaars niet meer wisten dat ze bestonden: oude foto’s, pancartes, affiches, geëmailleerde reclameborden, schilderijen, documenten…”

Voor de 160ste verjaardag werd ook een beperkte editie van Elixir d’Anvers Reserve op de markt gebracht. “Terwijl de traditionele likeur vier tot vijf maanden moet rijpen, rijpte de ‘Reserve’ enkele jaren”, zegt Nolet. “Met een dieper karakter, zachter van smaak en een nog duidelijker houttoets in de afdronk”, aldus Nolet. “Proeven?” Drinken op het werk? Jazeker. Dat heet inleving.