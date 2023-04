Mag mijn dolverliefde 11-jarige bij haar onwetende klasgenoot logeren?

Weinig is schattiger dan kinderen die zeggen dat ze verliefd zijn. Als ouder is het niet eenvoudig om grenzen te trekken. Hoe zit het bijvoorbeeld met logeerpartijtjes?

Een 11-jarig meisje is ontzettend verliefd. Heel leuk natuurlijk, vindt haar moeder. Maar nu wil haar dochter bij haar crush gaan logeren. “Tot nu toe hou ik dat een beetje af, maar ze heeft een vasthoudend karakter en het zit eraan te komen dat het toch gebeurt.”

Op zich heeft de moeder geen problemen met logeerpartijen en slaapfeestjes, ook niet als er jongens en meisjes zijn. “Wij zijn heel open thuis, er wordt gewoon over seks gepraat.” Maar haar dochter kan nogal pittig en dwingend zijn, ze weet precies wat ze wil. Op school en bij speelafspraakjes zijn er altijd andere kinderen bij, en dat vindt ze heel vervelend.

“Ze wil deze jongen – de nerd van de klas – duidelijk voor zichzelf hebben. Ik vraag me af wat er precies in haar hoofd omgaat, welke ideeën ze heeft over de logeerpartij. Straks bespringt ze dat jongetje, hij heeft géén idéé ervan. Tegelijkertijd wil ik haar niet met mijn bezorgdheden opzadelen of op ideeën brengen”, zegt de moeder.

“Wat leuk voor haar dochter dat ze op haar jonge leeftijd iemand zo leuk vindt”, zegt specialist seksuele ontwikkeling Anna Marah Jansen. Wees niet te bezorgd, zegt ze: kinderen van 11 zullen geen seks hebben. “Wees enthousiast: wat leuk, wat voel je, waarom ben je graag bij hem, wat heb je al gedaan? Hand in hand gelopen? Een kus gegeven?”

Jansen vindt het begrijpelijk dat deze moeder logeren zonder dat helder is hoe de jongen in hun vriendschap staat een te grote stap in één keer vindt. “Bespreek eens wat mensen doen die verliefd zijn. Kunnen ze samen naar de film of gaan picknicken in het park? Ga je hem dan vertellen dat je verliefd bent?”

Inlevingsvermogen stimuleren

Dat is misschien wel de belangrijkste les die het meisje hier kan leren, meent Jansen, die gespecialiseerd is in de seksuele ontwikkeling van kinderen tot 12 jaar. “Je wilt dat kinderen leren afstemmen en communiceren over wat ze willen. Dat begint met: hoe zeg je tegen hem dat je graag iets met z’n tweeën wilt gaan doen? Maar ook: weet hij hoe leuk jij hem vindt? Kun je je voorstellen dat dat voor hem ook spannend is? Met zulke vragen stimuleer je het inlevingsvermogen. Het leren uitspreken van wat je wilt is superbelangrijk. Juist van daaruit leer je omgaan met grenzen.”

Als beide kinderen graag zo’n logeerpartij willen, ga het dan zeker niet verbieden, zegt Jansen. “Geef je kind het gevoel dat je echt benieuwd bent, hoor het niet uit. Stel concrete vragen: wil ze samen stripboeken lezen? Een film kijken? Welke? Hoe gaan ze die samen kiezen? Hoelaat gaan ze slapen? Waar slaapt ze? Gaan ze ook samen ontbijten? Handen vasthouden? Kussen? Geef haar ook vertrouwen mee dat zij samen met hem kan en mag uitzoeken hoe je ermee omgaat als je iemand heel leuk vindt en bij die persoon wilt zijn.”

Verwachtingen temperen

En doe ook dan weer aan verwachtingsmanagement: wil de jongen hetzelfde? Hoe overleg je daarover? “En wat als hij helemaal geen zin heeft? Opgroeien is ook leren incasseren.”

Dat benadrukt ook opvoedcoach en psycholoog Valerie Ritchie. Ze begrijpt best dat moeder dit misschien een lastig gesprek vindt. “Maar benoemen maakt bespreekbaar. Wees niet bang om kussen of knuffelen te benoemen. Je merkt heel snel of je kind denkt: bah, waar héb jij het over? Als ze er niet mee bezig is, ga je haar echt niet op ideeën brengen.”

Als je kind wel inhaakt op het gesprek kun je vragen of ze wil kussen of naast hem wil liggen. “Zeg gerust: dat begrijp ik, dat is ook interessant.” Maar vraag ook of ze weet of hij dat ook wil, omdat niet alle kinderen daar al mee bezig zijn. Leg uit dat je ook gewoon kunt vragen of je hem een kus mag geven.”

Zo’n gesprek zorgt er ook voor dat haar dochter ruimte zal voelen om eventuele teleurstellingen ook met haar moeder te delen, zegt Ritchie. Ouders hebben de neiging om onze kinderen te willen beschermen, maar ze leren uiteindelijk het meest door zelf te ervaren. “Dus zorg voor voorbereiding vooraf en troost of opvang achteraf. Stel dat dochterlief gaat logeren, het jongetje probeert te kussen en hij haar wegduwt, dan is de kans dat ze dat thuis bespreekt veel groter.”

Zo’n scenario zou zelfs een heel waardevolle les kunnen zijn voor beide kinderen, stelt Ritchie. En o ja, stem de logeerpartij ook even af met de andere ouders, adviseert zowel Ritchie als Jansen. “Hoe zien zij het voor zich?”