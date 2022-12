Mag de 15-jarige naar een oudejaarsfeest waar alcohol wordt geschonken?

Een dilemma waar menig ouder dezer dagen mee te maken krijgt: laat je je puberdochter of -zoon willens en wetens naar een oud-en-nieuwparty gaan waar alcohol zal vloeien? En welke afspraken maak je dan?

“Kleine meisjes worden groot. Onze 15-jarige dochter wil dit jaar voor het eerst met vrienden oud en nieuw vieren. Het vriendinnetje bij wie het moet gaan gebeuren, is de jongste thuis. Er komen zowel klasgenoten van onze dochter als van haar oudere zus van 18 jaar. Haar ouders zijn die avond niet thuis, maar in de buurt. We weten zeker dat er alcohol gedronken gaat worden. Onze dochter geeft dat ook toe, maar zegt dat zij dit niet zal doen. Ook niet als haar vriendinnen wel een drankje – of meer – nemen. We willen haar heel graag geloven, maar het is natuurlijk de kat bij de melk zetten. Moeten we haar het vertrouwen geven, of zeggen we haar toch nog een jaartje gezellig thuis oud en nieuw te vieren?”

“Leren ouders het dan nooit”, verzucht opvoedkundige Marina van der Wal, auteur van Het enige echte eerlijke puberopvoedboek. “Doe het alsjeblieft niet. Pubers willen hun ouders niet teleurstellen, dus natuurlijk zegt zo’n meisje dat ze niet gaat drinken. Ze zal het zichzelf ook serieus voornemen. Bij het eerste aanbod van een drankje weigert ze, de tweede keer neemt ze een slokje en de keer daarop neemt ze het hele glas. Zeker op een oudejaarsfeest waar nogal wat 18-plussers aanwezig zijn, zonder toezicht. De peergroup is op zo’n moment sterker, het sociale instinct neemt het over van de ratio.”

Van der Wal vindt het onbestaanbaar en levensgevaarlijk dat de ‘gastouders’ zelf niet aanwezig zijn. “Je kunt de verantwoordelijkheid voor jouw huis en inboedel niet overdragen aan een stel pubers. Wat als er iemand vuurwerk afsteekt in huis of er op een andere manier schade ontstaat?”

Vrienden uitnodigen met oudere kinderen

Therapeut en pubercoach Meta Herman de Groot raadt aan om vooraf contact op te nemen met de ouders die het feest faciliteren. “Wat zijn hun regels over alcohol en wat is hun idee bij het feest? Dan weet je al iets beter wat je kunt verwachten.”

Ook zij heeft haar bedenkingen, al keurt ze het niet ronduit af. “Vijftien jaar is jong. Liever raad ik de ouders aan om een ritueel feest als oud en nieuw zo lang mogelijk als gezin te vieren. Natuurlijk vliegen je tieners op een gegeven moment uit, maar voordat je het weet komt deze tijd samen niet meer terug. Liever nog een jaartje rekken, is mijn advies. Misschien kun je vrienden uitnodigen die ook oudere kinderen hebben, zodat je het met z’n allen kunt vieren?”

Besluiten ouders dat de 15-jarige toch naar het feest mag, dan vraagt dat om een goed gesprek. “Dat ze helemaal niet gaat drinken, lijkt mij een illusie”, zegt Meta Herman de Groot. “Spreek af dat ze maximaal twee drankjes drinkt en zorg ervoor dat ze weet wat ze moet doen als andere mensen op het feest dronken worden. Hoe ga je daarmee om? En spreek een belmoment met elkaar af.”

Blaastest doen

Eén glas is geen glas voor pubers, stelt Van der Wal. “Ze gaan door en kennen hun fysieke grenzen niet. Dus voor ze het in de gaten hebben, zijn ze hartstikke dronken.” Dat wil niet zeggen dat zij van mening is dat pubers tot hun achttiende opgesloten moeten worden om te voorkomen dat ze ergens alcohol drinken. “Maar dit is echt een ander soort feest dan een verjaardagsfeestje met vriendinnen. Oudejaarsavond is doordrenkt van alcohol, je moet knallen die avond.”

Ze kan echt beter niet gaan, maar als het tóch gebeurt, vindt Van der Wal het een prima idee dat haar ouders om een blaastest vragen bij thuiskomst, uiteraard nadat dit voorbesproken is met hun dochter. “Het is niet sfeerverhogend, dat geef ik direct toe. Maar alcohol drinken op deze leeftijd is gewoon heel schadelijk.”

Zo’n blaastest ziet Meta Herman de Groot niet zitten. “Wat wil je ermee bereiken? Zo bouw je geen vertrouwen op. Je kind zal uitwegen gaan verzinnen om ergens anders te blijven slapen, zodat zo’n test geen zin meer heeft. Bespreek het in alle openheid en eerlijkheid. Het moment van loslaten is een proces waar je samen in moet groeien.”