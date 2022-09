Mack Rutherford vloog als jongste mens de wereld rond: ‘Mijn boodschap aan jongeren: stel je dromen niet uit’

Slechts twee maanden nadat zijn zus Zara als jongste meisje ooit alleen rond de wereld was gevlogen, ging de Britse Belg Mack Rutherford (17) de lucht in. Hij is nu de jongste persoon die alleen rond de wereld vloog en tegelijk de jongste die solo in een ultralightvliegtuig de wereld rondging. ‘Mijn zus heeft me geïnspireerd.’

Je bent nog maar 17 jaar en je hebt al twee wereldrecords op je naam. Wat heeft je gemotiveerd om de jongste piloot ter wereld te worden die rond de wereld vliegt?

“Ik was 15 jaar toen ik mijn licentie heb gehaald als piloot van een ultralightvliegtuig. Hiermee ben ik ook een van de jongsten ter wereld. Ik wist niet exact wat ik hiermee wou doen, maar dat ik er iets mee wou bereiken, wist ik wel. Toen mijn zus besloten had om rond de wereld te vliegen, dacht ik: ‘Dat lijkt me een goed idee.’ Eigenlijk is het dus mijn zus die me geïnspireerd heeft.”

Jij hebt een andere route gevlogen dan je zus. In welke landen heb je allemaal halt gehouden?

“Ik ben begonnen in Bulgarije omdat mijn sponsor ICDSoft in Bulgarije gevestigd is. Van daaruit ben ik zuidwaarts gevlogen. Eerst naar Italië, dan naar Griekenland en vervolgens naar Afrika. Het plan was om mijn reis in ongeveer drie maanden te doen, maar ik heb meer dan een maand vast gezeten in Griekenland en enkele weken in Dubai omwille van administratieve beslommeringen om een visum en vliegvergunning te verkrijgen.

“Door de oorlog kon ik ook niet langer over Rusland vliegen. Het vliegschema dat ik oorspronkelijk in gedachte had was helemaal anders dan wat het uiteindelijk is geworden. Van Egypte en Soedan ben ik naar Kenia, Tanzania en Madagaskar gevlogen. Van daaruit terug noordwaarts naar Dubai en zo naar Pakistan, India, Thailand, Vietnam, Filipijnen, Taiwan, Zuid-Korea en Japan. Vervolgens mijn langste vlucht van tien uur over de oceaan naar Amerika. Na die tien uur ben ik zelfs op een onbewoond eiland geland, wat bijzonder speciaal was. Dan heb ik de westkust van de VS afgevlogen, naar Mexico, terug langs de oostkust en zo naar Canada. Van Canada naar Groenland, IJsland, Verenigd Koninkrijk, België en dan Slovakije en Bulgarije.”

Hoe blijf je al die tijd geconcentreerd vliegen? Wie al eens tien uur op een lijnvlucht zat, weet dat dit best lang kan duren.

“Er waren vele momenten waarop ik een adembenemend mooi uitzicht had. Doordat ik met een ultralightvliegtuig erg laag vlieg, kan ik daar veel meer van genieten dan mocht ik in een groter vliegtuig vliegen. Ik denk dan aan de nationale parken in Kenia, de bossen in Thailand en de bergen in Alaska, maar ook aan mijn vlucht over New York, waar ik de toestemming had gekregen om rond het Vrijheidsbeeld te vliegen. Er waren ook vluchten bij waarbij het uitzicht minder spectaculair was, zoals die over de oceaan. Op die momenten probeer ik wat rond te kijken en ik heb een playlist van 24 uur die ik kan beluisteren om de tijd te vullen.”

Mack Rutherford in Reykjavik, IJsland, eind augustus. . Beeld Getty Images

Je vertelde dat je op een onbewoond eiland hebt geslapen. Dat lijkt wel een filmscène. Hoe is die nacht verlopen?

“Op mijn vlucht van Japan naar de VS kwam ik na 10 uur vliegen in wolken terecht. Het regende en het was al donker. Ik ben toen op het eiland Attu moeten landen om er te wachten totdat de sterkste wind ging liggen. Naast de landingsbaan vond ik een klein hutje en daar heb ik de nacht doorgebracht. Helaas had ik zo goed als al mijn eten op en heb ik als avondeten enkel wat Oreo’s en een energiereep gegeten. Het was er ook erg koud, maar bovenal was het zeer spannend. Mocht er daar iets mis gegaan zijn, dan zou er niemand geweest zijn die me kon helpen. Achteraf gezien was dit wel een zeer unieke ervaring en ben ik er fier op dat ik mijn plan heb kunnen trekken.”

Je schrijft geschiedenis en inspireert daarmee miljoenen kinderen en volwassenen. Welke boodschap wil je uitdragen?

“Ik wil tonen dat jongeren ook het verschil kunnen maken. Je hoeft niet per se 18 jaar te zijn vooraleer je je dromen kan waarmaken. Durf je dromen te realiseren en stel ze niet uit, dat is de boodschap die ik aan jongeren wil geven. Nu mijn reis achter de rug is, heb ik ook zelf het gevoel dat ik in staat ben om op mijn eentje moeilijke uitdagingen aan te gaan en problemen die zich voordoen op te lossen.”

Mack R Beeld rv

Wat zijn je dromen voor de nabije toekomst? En zal dat in België zijn of elders in de wereld?

“Ik moet mijn laatste jaar op school nog afwerken. Ik spreek Nederlands, maar ik voel me veel comfortabeler om me in het Engels uit te drukken. Ik zal het komende schooljaar verder les volgen in Engeland (Sherborne School in Zuid-Engeland, ERA) en dan zal ik nog zien wat ik daarna zal studeren. Sowieso hoop ik te kunnen blijven vliegen en een job uit te voeren binnen navigatie. Ik ben wel zeer blij om in België te wonen. Ik denk niet dat ik later hier een job zal hebben, maar ik zal altijd een band hebben met België omdat al mijn familie daar woont.”

Het is geen jaar geleden dat jij op school zat en je zus rond de wereld vloog. En enkele maanden later draaiden de rollen om. Wat denk je dan als je in de lucht hangt?

“Ik heb een zeer goede relatie met mijn zus. Het is ontzettend fijn dat ze mij zoveel steunt en aanmoedigt. Ik belde elke dag met mijn ouders en zeer vaak nam zij dan ook deel aan die gesprekken. Ze volgde mij intens en stuurde mij updates over de locaties waar er goed weer was of waar ik moest oppassen voor slecht weer.”

Ondertussen heb jij het wereldrecord van jongste persoon die de wereld rondvloog in een ultralightvliegtuig van je zus afgenomen.

“Dat is zo fijn aan mijn zus. Ze is daar helemaal niet jaloers op, maar eerder fier op haar jongere broer.”