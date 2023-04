Maandfactuur voor energie in plaats van voorschot: moet u daar warm voor lopen?

Vicepremier Vincent Van Quickenborne pleit voor een maandfacturatie voor mensen met een digitale energiemeter. Brengt dit de nodige rust op uw factuur, na maanden van grillige voorschotten en tarieven?

1. Wat is het voorstel?

Laat klanten met een variabel energiecontract per maand afrekenen in plaats van per jaar. Dat stelt vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open Vld) voor om zo onnodig hoge voorschotbedragen en verrassende eindafrekeningen te vermijden.

Maandelijks betalen kan al langer voor mensen met een digitale meter, al moet u er expliciet naar vragen. Vanaf 1 april 2022 zijn de grote energieleveranciers (met meer dan 200.000 klanten) verplicht deze optie aan te bieden, vanaf oktober moeten alle leveranciers eraan geloven. Van Quickenborne wil dit nu als nieuwe standaard voor alle klanten met de digitale meter. Mensen die liever een voorschot en eindfactuur willen behouden, kunnen dit aanvragen bij hun leverancier. Hij wil de logica omdraaien: u betaalt maandelijks, tenzij u anders aangeeft.

Het voorstel volgt na een week waarin energievoorschotten opnieuw veel in het nieuws waren. Toen de energieprijzen vorig jaar omhoog schoten, moesten (vooral nieuwe) klanten met een variabel contract hogere voorschotbedragen aftikken. Nu de prijzen op de markt gezakt zijn, krijgen vele Belgen bij hun eindafrekening honderden tot duizenden euro’s terug. Het kan niet de bedoeling zijn dat klanten voor bank spelen, zegt minister Van Quickenborne.

2. Wat zijn de voor- en nadelen?

Een maandelijkse factuur is fijn omdat u kunt zien hoeveel u per maand verbruikt. Ook is het dan gedaan met voorschotten die achteraf niet overeen blijken te komen met de eindfactuur, waardoor u veel te veel of juist te weinig hebt betaald, zegt Laura Clays, woordvoerster van Testaankoop.

Een nadeel: uw energiefactuur kent dan voortaan wel pieken en dalen door uw gebruik, vooral gas. In de zomer betaalt u waarschijnlijk flink minder, in de winter meer omdat u de verwarming dan aanzet. “Het vraagt kostenmanagement om dit binnen het huishoudelijke budget op voorhand in te calculeren”, zegt Eric Houtman, federale ombudsman voor energie. “Dit is niet evident voor mensen die al moeite hebben om de maand rond te komen. Het risico is dat deze groep in de zomer onvoldoende middelen opzijzet om de winterperiode door te komen.”

Testaankoop is dan ook tegen een verplichte maandelijkse betaling. “Als consument moet je de keuze behouden.” Febeg (Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven) sluit zich hierbij aan.

De Wetstraat reageert koel op het voorstel van Vincent Van Quickenborne. Beeld BELGA

3. Is er geen andere optie om de voorschotten in balans te krijgen?

Jawel. In februari is er een protocol tot stand gekomen tussen energieleveranciers, de staatssecretaris voor Consumentenzaken Alexia Bertrand (Open Vld) en energieminister Tinne Van der Straeten (Groen). Doel: realistische voorschotten voor klanten. Het voorschotbedrag kon een klant altijd al aanpassen, maar dat was dan op eigen initiatief.

Daar komt nu verandering in: uw energieleverancier moet voortaan proactief met een voorschotaanpassing komen als u te veel of te weinig betaalt. Het protocol is afgestemd op schokken in de energieprijzen, zegt Febeg. Leveranciers zullen drie keer per jaar checken of klanten met een variabel contract een aanpassing nodig hebben. U moet dan wel zelf tussendoor uw verbruik doorgeven, ook met een digitale meter.

Als de actuele prijzen en uw verbruik niet meer kloppen met het voorschotbedrag krijgt u bericht van uw leverancier met de vraag of u uw voorschot wilt aanpassen. Een gepersonaliseerde aanpak dus. Dit is een groot stuk van de oplossing, zegt Houtman. Maar het tackelt nog niet de problemen van alle individuele klanten. Leveranciers zullen dit allereerst gaan bekijken voor klanten die op het hoogtepunt van de energieprijzen een nieuw contract afsloten. U moet dus mogelijk even wachten.

Naast dit protocol moet ook de uitrol van de digitale energiemeter in Vlaanderen helderheid verschaffen. De digitale meter verkleint de kans op buitensporige voorschotten, weet Clays. “U kunt dan uw eigen verbruik beter inschatten en op de website van grote energiebedrijven berekenen hoe hoog uw eindfactuur zal zijn.” Dan kunt u zelf gerichter een lager voorschot aanvragen.

Tegen 2024 heeft 80 procent van de huishoudens een digitale meter, tegen juli 2029 zal dat 100 procent zijn, zegt Fluvius, dat de klassieke meters in Vlaanderen door digitale meters vervangt.

4. Is er politieke steun voor het voorstel van Van Quickenborne?

Hoewel uw energiefactuur niet de directe bevoegdheid is van minister van Justitie Van Quickenborne komt hij met het plan in aanloop naar het congres van Open Vld volgend maand, waar de liberalen inhoudelijk de partij willen scherpstellen.

In de Wetstraat wordt koel gereageerd op het liberale voorstel. Vooruit bijvoorbeeld wil vasthouden aan de bestaande formule, met voorschotten en een jaarlijkse eindafrekening dus. “De voorschotten volledig loslaten is geen goed idee. Ze bieden nog altijd de beste bescherming tegen prijsschokken”, vertelt het socialistische Kamerlid Kris Verduyckt. “En wie dat wenst, kan dan gaan voor een maandelijkse afbetaling. Iemand met een digitale meter kan dit al perfect aanvragen bij zijn energieleverancier.”

Een gelijkaardig geluid klinkt bij Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA), bevoegd voor het dossier. “Niet iedereen is gebaat bij maandfacturen.”