Maakt een ijsberenduik je echt minder vaak ziek? Dit zegt de wetenschap

Van koud douchen tot dippen in ijswater: er zijn mensen die zweren dat ze zo in tiptop conditie blijven. Maar is het wel echt zo gezond?

Trainingen waarbij blootstelling aan kou wordt gecombineerd met ademhalingsoefeningen, ­meditatie of vasten zijn razend populair. ‘Iceman’ Wim Hof, die er een sport van heeft gemaakt om extreme activiteiten in de kou te doen, ontwikkelde zijn eigen methode en er zijn vele andere vergelijkbare initiatieven.

Een veelgehoord argument voor deze praktijken is het positieve gezondheidseffect. Zo ­claimen mensen die de training volgen dat ze minder vaak ziek worden. Wat doet blootstelling aan kou met ons lichaam?

Matthijs Kox en Peter Pickkers, intensivecare­onderzoekers aan het Nijmeegse Radboudumc,­ ­onderzochten wat de Wim Hof-­methode doet met je immuunsysteem. Wat blijkt? Een combinatie van blootstelling aan kou met ademhalingsoefeningen maakt je niet minder vatbaar voor griep, maar kan er wel voor zorgen dat je minder symptomen ervaart.

Immuunsysteem

Kox en Pickkers verdeelden 48 proefpersonen in vier gelijke groepen. Een groep werd getraind in zowel koudeblootstelling als in ademhalingstechnieken. Mensen in de tweede en derde groep kregen een van de twee trainingen en de vierde groep werd niet getraind. “Na een aantal weken hebben we een ongevaarlijk bestanddeel van een bacterie toegediend”, zegt Kox. “Dat wordt herkend door het ­immuunsysteem, waardoor een afweerreactie op gang komt.”

Deelnemers kregen een aantal uren griepachtige symptomen zoals koorts en misselijkheid. “De ongetrainde proefpersonen reageerden zoals altijd: ze werden best ziek en hadden een hoge concentratie ontstekingseiwitten”, zegt Kox. “De groep die ­alleen in koudeblootstelling was getraind, ervoeren de symptomen minder, hoewel ze evenveel ontsteking hadden.” Blootstelling aan kou had op zichzelf dus weinig effect op het immuunsysteem, maar wel op de ervaring van de symptomen.

Opvallend waren de resultaten van de mensen die enkel in ademhalingstechnieken of in een combinatie van beide technieken waren getraind. Kox zag dat het immuunsysteem werd afgeremd bij de groep die de ademhalingstechniek gebruikte terwijl ze het ziekmakende middel toegediend kregen en de uren erna. Ook de groep die in zowel kou als ademhaling was getraind had minder griep verschijnselen en ook minder ontstekingseiwitten.

Dat is opvallend, aangezien het immuunsysteem als autonoom wordt gezien. Dit zou betekenen dat je het niet willens en wetens kunt beïnvloeden. Hoe kan het dan toch dat onze afweer wordt afgeremd door ademhalingsoefeningen? Dat heeft te maken met adrenaline.

Adrenaline

“Het was al langer bekend dat het inspuiten van adrenaline leidt tot een afremming van het immuunsysteem”, legt Kox uit. “Maar door deze ademhalingstechniek gaat het lichaam zelf heel veel adrenaline aanmaken.” Het is dus wel degelijk mogelijk om het afweersysteem op een ­natuurlijke manier te beïnvloeden.

Dat betekent volgens de onderzoeker niet dat het immuunsysteem versterkt wordt of dat mensen minder vatbaar zijn voor griep. Maar een wekelijkse dip in ijskoud water in combinatie met ademhalingstechnieken kan griep­symptomen mogelijk dus wel beperken.

Ook voor mensen met een auto-­immuunziekte hebben deze technieken misschien effect. “Bij reuma en de ziekte van Crohn valt het eigen immuunsysteem weefsels aan”, zegt Kox. “Dat dient geen enkel nut, want er is geen infectie.” Een groter onderzoek moet volgen, maar Kox is voorzichtig optimistisch dat de technieken de ziekteverschijnselen kunnen onderdrukken. “Wij denken dat het bij dit soort patiënten positief zou kunnen uitpakken”, aldus de onderzoeker.