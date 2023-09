Luk Wyns: ‘Ik ben nog van de generatie die een kort gazon associeert met de zaken op een rij hebben’

Als een volleerd tuinier rijdt Luk Wyns baantjes in zijn tuin. En daar geniet hij zichtbaar van. “Ik ben nog van de generatie die een kort gazon associeert met de zaken op een rij hebben”, vertelt hij. “Lang gras vond ik marginaal, maar dat is er stilaan aan het uitgaan. Je krijgt geen gefronste wenkbrauwen meer te zien als je even niet maait. Handig, maar in het begin zat dat me niet lekker. Dan dacht ik: zet hier nog een verroest autowrak, wat autobanden en een kapotte wasmachine en het plaatje is compleet.” (lacht)

Tegenwoordig probeert hij dan ook om niet elk weekend op zijn machine plaats te nemen. “Ik vind het fijn als het gras wat doorgroeit, dan staat het hier vol wilde bloemen. Mooi om te zien wat de natuur ervan bakt als je alles zijn gang laat gaan. En de brandnetels neem ik erbij.” In het midden van de tuin laat hij altijd een stukje onaangeroerd. “Meestal een cirkel, een ovaal of een hartje waar alles mag blijven groeien. Dat ziet er dan een beetje uit als een vijvertje in de hoogte.” (lacht)

Nieuwe programma’s heeft hij op zijn grasmaaier nog niet bedacht, maar even niet aan de computer zitten helpt hem wel om de creatieve geest aan te wakkeren. “Zodra je dan opnieuw aan het werk gaat, komen de ideeën vanzelf. Daarom kijk ik ook graag voetbal. Even afschakelen. Het gazon van den Antwerp, waar ik geen enkele thuismatch van mis, is trouwens het best afgereden gras van België.”

Hij is opgegroeid met een piekfijn gazon, al werd dat door de jonge Luk soms ook af en toe serieus mismeesterd. “Als kind speelde ik in onze tuin graag paapke schiet, een typisch Kempisch spel waarbij je met loden schijfjes naar een stokje gooit waarop geld ligt. Ons mooi onderhouden gazonnetje kwam daar niet ongeschonden uit. Maar dat hadden mijn ouders ervoor over. Gezelligheid was belangrijker dan een perfect stukje gras.”