Lucky Girl Syndrome, of waarom je jezelf niet gelukkig kan denken

Op TikTok doet onder de hashtag Lucky Girl Syndrome een zoveelste wedergeboorte van positieve affirmatie de ronde. Wordt je leven echt beter als je er mantragewijs van overtuigd bent dat het sowieso prima zal worden? Experts zijn bezorgd. ‘Geluk en optimisme zijn geen ingrediënten die je mag verkopen.’

“Een paar jaar geleden zat alles tegen. Ik had geen geld, geen woonplaats en zat in een slechte relatie. Op een dag besloot ik om mijn levenshouding te veranderen, om aan te pakken wat voor energie ik uitstraalde. Ik bleef herhalen hoeveel geluk ik had, hoe goede dingen op mijn pad zouden komen. Ik heb mijn droomappartement ‘gemanifesteerd’, heb mijn eigen succesvol bedrijf opgestart en reis de wereld rond met mijn liefhebbende partner.”

Het is vandaag de dag niet moeilijk om geluk te hebben in het leven. Althans toch niet als ik de jonge vrouwen zoals hierboven op mijn smartphonescherm mag geloven. Ze noemen het Lucky Girl Syndrome – de overdraagbare aandoening die je wél wil krijgen – en de bijbehorende hashtag heeft ondertussen meer dan 500 miljoen views op TikTok.

Hoe je Lucky Girl Syndrome onder de leden krijgt? Simpel. Wat je wilt, spreek je uit. Wil je promotie op het werk? Heb je een oogje op iemand? Herhaal voor jezelf dat je die promotie wel zult krijgen. Dat de persoon die je leuk vindt al maanden van je droomt. Door het te verkondigen, zal het de waarheid worden, zo herhalen de duizenden mensen die op de Lucky Girl-trend zijn gesprongen.

De Amerikaanse Laura Galebe scharrelde in twee maanden tijd ruim 200.000 volgers bij elkaar door hun uit te leggen hoe ze net zoveel geluk kunnen hebben als zij heeft. “Ik herhaal constant aan mezelf dat geweldige dingen op mijn pad zullen komen. Dat ik de gelukkigste ben van iedereen die ik ken”, zegt ze in een van haar eerste video’s die dateren van half december. “De kunst is om het al aan te nemen en te geloven nog voor er concreet bewijs zichtbaar is. Be delusional!”, aldus Galebe.

Ervan overtuigd zijn dat je door je mindset de werkelijkheid kunt veranderen, is natuurlijk niets nieuws. Lucky Girl Syndrome is in feite een nieuwe catchy naam voor de zogenoemde Wet van Aanname – een naam die doet veronderstellen dat ‘positief gedachtegoed’ iets is wat je in de fysicalessen zou moeten leren omdat het net als zwaartekracht deel uitmaakt van ons universum.

Dit hocus-pocus-gedachtegoed kent zijn oorsprong in de New Thought-beweging van Neville Goddard aan het begin van de 20ste eeuw, en werd later nog vertaald door goeroes als Louise Hay en in populaire zelfhulpboeken als The Secret. De basis is bij al deze stromingen hetzelfde: als je gelooft dat goede dingen op je pad zullen komen, zul je deze goede dingen aantrekken.

Daarom dat ook Lucky Girl Syndrome erg steunt op ‘manifesteren’, het herhalen van mantra’s als ‘alles zal altijd in mijn voordeel zijn’ of ‘geluk zal mijn deel zijn’. Zolang je het maar voldoende in het universum loslaat, zal het universum er wel voor zorgen. Het enige wat jij moet doen? Achteroverleunen en blijven geloven dat het wel goedkomt.

Onzinnig maar onschuldig?

Het is volstrekt onzinnig natuurlijk, maar op het eerste gezicht lijkt manifesting best onschuldig. Alsof je een peptalk aan jezelf geeft. Toch waarschuwen experts dat dit soort gedachtegoed heel wat anders is dan een optimistische kijk op het leven hebben, en dat het in sommige gevallen zelfs schadelijk kan zijn voor je mentale gezondheid.

Mantra’s zijn allereerst niet de juiste manier om, bijvoorbeeld, mensen de moed te geven om die presentatie te houden, om met hun baas te onderhandelen over hun loon of om hun crush te vertellen wat ze voelen. “Positief denken is niet voldoende om actie te motiveren”, zegt Gabriele Oettingen, professor psychologie aan de universiteit van New York, aan Teen Vogue.

Oettingen voert al jaren onderzoek naar positief denken. “Uit onze onderzoeken blijkt dat mensen die positief over hun toekomst fantaseren, minder snel moeite zullen doen om de dingen echt te veranderen. Omdat ze zich zo vervuld voelen van die fantasie zijn ze snel relaxed; in hun gedachten zijn ze al succesvol zodra ze zeggen: ‘De dingen komen altijd goed voor mij’.” Bovendien zorgt dit denkbeeld ervoor dat ze geen rekening houden met mogelijke en soms ook onvermijdelijke teleurstellingen, waardoor de klap des te harder aankomt. Zeker bij mensen die al kwetsbaar zijn.

Beeld Lotte Dijkstra

“Dat is ook een van mijn bezorgdheden”, zegt doctor in de positieve psychologie Elke Smeets (Universiteit Maastricht). “Ik voer al twaalf jaar onderzoek naar positieve psychologie, en nog steeds begin ik elke lezing of les met te benadrukken dat dat niet hetzelfde is als geforceerde positiviteit. Optimisme werkt niet als het opgelegd wordt.”

Smeets haalt een onderzoek aan dat in 2009 werd gepubliceerd in het tijdschrift Psychological Science. Daaruit bleek dat als mensen met een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen positieve affirmaties gaan gebruiken, ze zich slechter zullen voelen. “Dat heeft te maken met de discrepantie tussen hoe ze zich over zichzelf en over de wereld voelen, en wat ze uitspreken. Dat versterkt hun gevoel dat ze tekortschieten.”

En dat geeft alles een extra wrange smaak. Want natuurlijk komen Lucky Girl Syndrome-­filmpjes het vaakst voorbij op de schermen van mensen die zich niet lekker in hun vel voelen, die niet tevreden zijn met hoe hun leven op dat moment loopt – omdat het algoritme nu eenmaal op die manier ontwikkeld is dat het je zal tonen wat je wilt zien.

Het idéé dat je met enkele mantra’s jezelf niet meer zo rot zult voelen oogt aantrekkelijk voor mensen die de hoop op verandering zijn verloren. En het zijn jammer genoeg net zij die er het meeste onder lijden, omdat ze niet beschikken over de veerkracht om, als de dingen onvermijdelijk eens niet verlopen zoals ze dat willen, die teleurstelling op te vangen of een plaats te geven. Sterker nog: in plaats van dat ‘alles rot is’, slaat hun teleurstelling naar binnen: ‘zelfs dát kan ik niet.’

Gruwelijk optimisme

Je krijgt wat je verdient? De keerzijde daarvan is dat mensen denken dat ze niet alleen hun geluk maar ook hun ongeluk over zichzelf afroepen, en dat dus de oorzaak én de oplossing voor al hun problemen bij zichzelf liggen. Dat als het geld, de liefde of het geluk niet hun kant komt opwaaien – ondanks veelvuldig gebruik van mantra’s – het vast wel aan henzelf moet liggen. Daardoor geven ze zichzelf uiteindelijk de schuld voor hoe het leven loopt, en houden ze geen rekening met alle toevallige, ingebouwde en systemische oorzaken die aan de basis (kunnen) liggen.

Dat is wat cultuurwetenschapper wijlen Lauren Berlant in haar gelijknamige boek cruel optimism noemt: het idee dat er individuele oplossingen zijn voor structurele problemen. Dat je wel een huis kunt kopen als je stopt met buitenshuis avocadotoast te eten. Dat je het klimaat kunt redden door tout court geen avocado’s meer te kopen. Dat je een job kunt vinden door het te manifesteren.

Het is makkelijk om je smalend uit te laten over de mensen die in Lucky Girl Syndrome geloven, maar er is een reden waarom positieve affirmatie, onder welke naam dan ook, blijft opduiken, zegt Smeets. “Mensen willen een gevoel van controle hebben, zeker als de dingen niet goed lopen en ze er zelf weinig impact op lijken te hebben.”

Bovendien zijn we doordrongen van het idee dat we negatieve gedachten moeten ‘fixen’, zegt Filip Raes, klinisch psycholoog en auteur van het boek Weg van het piekeren. “Ik krijg vaak verbaasde reacties wanneer ik een lezing over piekeren met eigen voorbeelden doorspek. Alsof piekeren niet voorkomt bij mensen die bestuderen hoe de psyche werkt, zo lijkt het wel. Want hoewel onderzoek inderdaad heeft aangetoond dat mensen die positief in het leven staan doorgaans gezonder zijn en dus langer van dat leven kunnen genieten, is ‘optimisme’ of ‘geluk’ geen ingrediënt dat je aan anderen mag verkopen”, zegt Raes.

“Je moet jezelf dus niet voor de kop slaan omdat er af en toe negatieve gedachten binnensluipen. De meesten onder ons hebben een negativiteitsbias, dat is nu eenmaal hoe we in elkaar zitten. Wanneer we een presentatie moeten geven bijvoorbeeld, denken we al snel dat het ons niet zal lukken.

“Mijn taak als gedragstherapeut is niet om hun te zeggen dat alles wel goed zal komen, maar wel om hen zover te krijgen dat ze toch proberen die presentatie te geven, ook al bestaat de kans dat het niet zo vlot verloopt. En om hen daarna eventueel te helpen om, wat er gebeurd is tijdens die presentatie, een plek te geven.

“Wat opvalt is dat de meeste mensen uiteindelijk aangeven dat die teleurstelling meestal wel meevalt, wanneer je hen niet hebt voorgespiegeld dat het hen sowieso wel zal lukken. Ik ben dan ook meer een voorstander van de kracht van het doen en daar lessen uit te trekken, zodat mensen meer vertrouwen krijgen in het leven en in zichzelf.”

Dat is in wezen waar positieve psychologie ook op steunt: mensen respectvoller leren omgaan met hun worstelingen, en daarbij actief inzetten op de krachten die ze al hebben, zegt Smeets. “Dankbaarheid, het leren zien van de goede dingen en jezelf toestemming geven om fouten te maken, zijn praktijken waarvan de effecten al herhaaldelijk zijn aangetoond”.

En het mooie is, je hoeft niet te doen alsof. Wanneer je op het einde van de dag bijvoorbeeld drie dingen opsomt waarvoor je dankbaar bent, wil dat niet zeggen dat je je daarom goed moet voelen over je dag, of dat je niet ongelukkig mag zijn. Maar het verbreedt je perspectief wel op een realistische manier, die dus ook rekening houdt met tegenslag en die eventuele problemen niet wegduwt.

“Ongelukkige momenten horen net als gelukkige momenten bij het leven”, zegt Smeets. “Dat mensen geluk nastreven is begrijpelijk, maar het is net zo waardevol om jezelf te leren dragen op de momenten dat het, onvermijdelijk, niet zo goed gaat.”