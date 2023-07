Luc (74) en Miep (76) verruilden België voor Noorwegen: ‘Duur? Op veel vlakken is het leven hier juist goedkoper’

In het buitenland van je pensioen genieten? Het trekt veel gepensioneerde Belgen aan. Een van de redenen om België vaarwel te zeggen is dat het elders goedkoper leven is. Maar is dat ook zo voor Luc Pittoors en Miep van Nimwegen die naar Noorwegen verhuisden? ‘Na één dag in België, krijgen we al heimwee naar Noorwegen.’

Luc werkte in totaal 47 jaar. Eerst ging hij aan de slag in de Volkswagen-garage van zijn broer, vervolgens baatte hij 40 jaar lang de speelgoedwinkel uit die hij van zijn ouders had overgenomen. Miep werkte op haar beurt 7 jaar voor een verzekeringsmaatschappij en 35 jaar op het algemeen secretariaat van de Universiteit Antwerpen. Eenmaal op pensioen begon voor hen een nieuw avontuur: een definitieve verhuizing naar Venabygd. Dat Noorse bergdorpje ligt aan de voet van het Rondane National Park, zo’n 300 kilometer ten noorden van hoofdstad Oslo.

Ontvolking

“We waren in de loop van de jaren al heel vaak op vakantie gekomen in Noorwegen. De natuur, rust, vrijheid en stilte trokken ons aan”, zegt Luc. “We vonden deze specifieke plek eerder toevallig, een jaar voor het pensioen van Luc”, vult Miep aan. “Er was hier een ontvolking aan de gang. De burgemeester stond in contact met een Nederlandse organisatie om Nederlanders en ook Belgen naar hier te krijgen. Dit huis stond op hun website en sprak ons meteen aan. Het is eigenlijk een småbruk, een kleine boerderij waar men vroeger een paar koeien hield en waarvan de eigenaars bij grotere boerderijen in de omtrek gingen werken.” Luc: “Op 1 januari 2015 brak mijn wettelijk pensioen aan. Ik heb nog drie maanden lang de winkel uitverkocht. In april zijn we beginnen in te pakken en nog een maand later zaten we al in Noorwegen”.

“Of er veel voorbereiding aan zo’n verhuizing te pas komt? Eigenlijk niet”, zegt Miep. “Alles wat je in Noorwegen moet regelen om je te registreren, vind je gewoon op het internet. Het grootste deel heb ik dus nog vanuit Boechout gedaan. Zodra je hier bent, moet je nog wel een en ander uitzoeken. Een gewone Noorse burger weet uiteindelijk ook niet hoe je als buitenlander bepaalde zaken moet aanvragen. Ik ben wel Noors gaan leren. Dat heeft geholpen bij onze integratie. De mensen zeggen hier soms al: je moet je laten naturaliseren en Noor worden. Maar wij blijven Belgen. Bovendien maakt die nationaliteit geen verschil voor ons pensioen.”

Pensioen met wisselkoers

Dat pensioen wordt nog altijd op een Belgische rekening gestort, duidt Luc. “Mochten we onze pensioenen rechtstreeks in Noorwegen laten storten, dan geldt de wisselkoers op het ogenblik van de storting. Nu houden we zelf de wisselkoers in de gaten. Wanneer die gunstig staat, zetten we onze euro’s om naar Noorse kronen en schrijven we ze over naar onze bankrekening in Noorwegen. Sinds vorige zomer speelt de koers alvast in ons voordeel. We krijgen meer Noorse kronen voor onze euro’s dan in de beginperiode.”

“In vergelijking met de Noren hebben we wel een lager pensioen, want Noren verdienen meer tijdens hun carrière. Wij hebben opgeteld 44.100 euro brutopensioen per jaar. Netto is dat 38.800 euro, een goede 3.200 euro per maand voor ons beiden. Een gemiddelde Noor heeft op zijn eentje makkelijk 4.000 euro netto per maand.”

Belastingen betalen aan twee landen

Bepaalde financiële zaken zijn de voorbije jaren ook wat minder gunstig geworden voor het koppel, bekent Miep. “Tot 2020 betaalden we belastingen op ons pensioen volgens de Noorse tarieven. Maar in 2020 is de Belgische wetgeving veranderd door een overeenkomst met Noorwegen: je moet nu belastingen betalen aan het land waarvan je het geld krijgt. Voor ons is dat dus België. Daardoor betalen we nu ruim 3.000 euro meer belastingen dan vóór 2020. Hier is het tarief namelijk 5 procent, in België 12 procent.

“Alles bij elkaar genomen betalen we hier minder belastingen dan in België. In België moet je als eigenaar van een huis boven op je personenbelasting nog andere belastingen ophoesten, zoals bijvoorbeeld de onroerende voorheffing. In Noorwegen zit alles in één jaarlijks bedrag vervat, daarin zit bijvoorbeeld ook het verplichte schoorsteenvegen, het ledigen van de septische put, de afvalophaling, autobelastingen en onze ziekteverzekering.”

Miep legt uit hoe die ziekteverzekering werkt: “Men werkt hier niet met losse mutualiteiten. Wanneer je in Noorwegen wordt ingeschreven, krijg je een dokter toegewezen. De ziekteverzekering zit dus in de belastingen en daarnaast betaal je 25 euro per doktersbezoek, met een maximum van 250 euro per jaar. Daarboven betaal je niets meer, zelfs niet als je geopereerd moet worden bijvoorbeeld. We betalen ook nog wel 300 euro per jaar voor ons ziekenfonds in België. Als gepensioneerden hebben we terugkeerrecht. Vermits wij hier zijn komen wonen, maar hier nooit hebben gewerkt, zijn wij met de ziekteverzekering in Noorwegen enkel gedekt voor wat er in Noorwegen gebeurt. Als we in België – of bijvoorbeeld op doorreis in Duitsland – ziek worden, krijgen we zo onze dekking van de ziekteverzekering in België.”

Miep en Luc wonen in het Noorse Venabygd, een bergdorp aan de voet van het Rondane National Park, zo’n 300 kilometer ten noorden van hoofdstad Oslo. Beeld rv

Water uit een bron in de bergen

Noorwegen heeft de reputatie een duur land te zijn. Toch ervaren Luc en Miep vooral het tegenovergestelde. “Elektriciteit is hier bijvoorbeeld veel goedkoper. Wij betalen 8 eurocent per kWh. In België was dat recent tot bijna een halve euro. We verwarmen veel met hout, wat in België aan banden wordt gelegd. We koken op propaangas, wat goedkoper is dan aardgas. Ons water komt uit een eigen bron in de bergen en is dus gratis. Het totale plaatje van al onze voorzieningen bedraagt 166 euro per maand, ’s zomers en ’s winters. Vergelijken met België is moeilijk, maar toen ik de winkel nog had, was dat al 350 euro per maand”, schetst Luc.

Ook een autoverzekering is goedkoper in Noorwegen, weet Miep. “Er zijn dan ook minder ongelukken. Noorwegen is twaalf keer zo groot als België, maar er wonen nog geen 6 miljoen mensen. Ook de brandverzekering is goedkoper maar ergens is dat logisch. Er zijn hier geen rijhuizen dus het gevaar voor schade bij je buren is er amper.”

29.000 euro om je auto mee te nemen

Belgen overdrijven over de prijzen van het leven, vindt Miep. “Wij kopen gewoon wat minder. Je hebt hier ook minder nodig, je leeft hier anders. We wonen tussen het groen, met een prachtig uitzicht. Je geniet meer van de zaken om je heen en doet minder geld op. Na de sauna drinkt Luc wel graag een Duveltje. Dat kost hier 5,5 euro in een speciaalzaak. Niet goedkoop, maar in België betaal je op café evenveel.” Luc bevestigt: “Alcohol is hier duur, de accijnzen erop zijn heel hoog. Eigenlijk kost alles wat slecht voor je is veel geld, zoals ook rookgerief en voeding met veel suiker.”

“Ook een nieuwe auto kost heel veel, het dubbele van de prijzen in België”, gaat Luc verder. “Ik heb mijn laatste wagen nog in België gekocht voor 27.000 euro, maar heb veel moeten betalen om die in te voeren. Maar liefst 29.000 euro. Wat ook duur is, is een uurloon. Een vakman, zoals een timmerman of elektricien, kost al snel 60 à 100 euro. We hebben destijds zelf veel gedaan aan ons huis, maar konden ook niet alles.”

Hytte

Miep en Luc pakten hun woning, op een domein van 8.000 vierkante meter, destijds grondig aan. “We hebben alles gerenoveerd. De aankoop van het huis en de bijbehorende authentieke ‘hytte’ – die we verhuren als vakantiehuis – kostte ons 150.000 euro. Met alle vernieuwingen mag je daar nog eens 170.000 euro bijtellen. Dat was gelukkig geen probleem. Wij hebben zoveel mogelijk zelf gedaan en hebben geen leningen. Daarom is het ook makkelijker voor ons om hier te leven van ons pensioen.”

Met de verhuur van de hytte – Noors voor (houten) huisje in de natuur – en van een appartementje onder hun huis, verdient het koppel nog een appeltje voor de dorst. “Af en toe huren mensen het huisje, meestal Nederlanders en Belgen. We houden daar wel iets aan over, maar eigenlijk doen we dat meer voor het plezier en om nog eens Nederlands te praten. We verhuren voor Belgische prijzen, maar betalen wel Noorse belastingen op wat we ermee verdienen. Hoeveel dat jaarlijks precies is, weten we eigenlijk niet.”

Heimwee... naar Noorwegen

Luc heeft twee kinderen en een kleinkind uit een vorige relatie. Voor hen en andere familieleden keren ze doorgaans één keer per jaar terug. “De afstand naar België valt best mee. We moeten zo’n drie uur rijden naar de luchthaven en er zijn dagelijks twee vluchten met Brussels Airlines. Het is anderhalf uur vliegen naar Brussel. Maar eenmaal in België overvalt de drukte ons. Eigenlijk zijn we het na een dag al beu en krijgen we heimwee naar Noorwegen. Je kunt ook zoveel videobellen als je wil met je familie. Als we fysiek in orde blijven dan keren we niet meer terug”, verzekert Luc.

Miep nuanceert: “Als Luc voor mij zou overlijden, moet ik wel terug. Dan heb ik te weinig pensioen om het hier alleen te redden en het domein is veel te groot. Ik kan niet werken met die machines om alles te onderhouden, zoals het hout zagen en de sneeuw ruimen in de winter. En of we iets missen uit België? Eigenlijk niet. Vroeger gingen we vaak wandelen in Nederland. Bij het terugrijden stopten we aan een café in Westmalle voor een trappist en een boterham. In het begin mis je dat even, maar nu niet meer. Je moet je wel aanpassen aan een leven in Noorwegen en voor een aantal mensen zou dat niet zo makkelijk zijn. Het eerste jaar was zoeken, maar je moet doorbijten. Daarna wordt het fantastisch.”