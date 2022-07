Loont het om een reisverzekering af te sluiten?

Koffers gepakt? Check. Lichten uit en planten nog een laatste keer water gegeven? Check. Een reisverzekering afgesloten? Euhm... Hoewel Belgen zich bewuster zijn geworden van wat er fout kan lopen op reis sinds de coronapandemie, twijfelen veel vakantiegangers of een reisverzekering nuttig is. En wie toch met een extra verzekering wil vertrekken, raakt al snel verloren in het doolhof aan keuzes.

Bekijk wat u al hebt

“Welke verzekering je nodig hebt, hangt heel erg af van waar je op reis gaat, met wie, wat je daar gaat doen, wat je budget is en welk vervoer je zult gebruiken”, zegt Barbara Van Speybroeck van de koepel van verzekeringsmaatschappijen Assuralia. Iemand die een avontuurlijke trektocht door het Amazonewoud maakt, heeft logischerwijs meer baat bij een extra verzekering dan iemand die een weekendje aan de Belgische kust verblijft.

Ga voordat u een bijkomende verzekering aangaat zeker na in welke mate uw bestaande verzekeringscontracten op reis gelden. “Als je kind een vaas in het hotel omstoot, ben je meestal door de aansprakelijkheidsclausule van je familiale verzekering gedekt”, zegt Van Speybroeck. “Ook je hospitalisatie-, rechtsbijstand- en inboedelverzekering kunnen figuurlijk meereizen met jou.” Binnen de meeste Europese landen zullen ook ziekenfondsen bijspringen voor dringende medische kosten.

Ken de verschillen

Zijn bijkomende verzekeringen voor op vakantie dan overbodig? “Kijk bij alternatieve verzekeringen goed na tot welke bedragen je verzekerd bent, en of de andere reisgenoten dat ook zijn”, zegt Xavier Van Caneghem, woordvoerder van verzekeringsmaatschappij Europ Assistance.

“Bovendien helpen reisverzekeringen niet alleen bij hospitalisatie, maar bij andere medische kosten, zoals bijvoorbeeld voor de aankoop van dringende medicatie”, legt Danny Smagghe van reisbijstandsorganisatie Touring uit. Daarnaast staat een aparte reisverzekering meestal in voor repatriëringskosten. Dat is niet alleen handig als u zelf iets zou overkomen, maar ook als een familielid in België ernstig ziek wordt of er plots ernstige schade is aan uw woning.

Een klassieke reisverzekering staat dus vooral in voor onverwachte kosten tijdens de reis. Wie de vrijheid wil om de reis af te zeggen, moet voor vertrek nog een aparte annulatieverzekering aangaan. Autopech kan optioneel mee verzekerd worden in de reisverzekering. Ook voor verloren of gestolen bagage zijn aparte verzekeringen nodig. Soms bieden bepaalde kredietkaarten, vakantieverblijven of touroperatoren zelf een beperkte reisverzekering of annulatieverzekering aan.

Lees de kleine letters

Ongeacht welke verzekering u kiest, lees altijd grondig de voorwaarden van het contract. Niet alleen de verzekerde periode, gebieden, personen en geldbedragen kunnen verschillen, maar ook de gedekte situaties. Wie zijn eigen wagen stuk rijdt op een berg in Cantabrië krijgt van de autobijstandsverzekering meestal wel takeldiensten en een vervoersalternatief cadeau, maar betaalt zelf onder meer de kosten van vervangstukken.

Bagage die niet aankomt op de bestemming is geen reden om een nieuwe garderobe in het lokale winkelcentrum aan te schaffen. In een reis- of bagageverzekering is soms wel een klein budget voorzien voor de aankoop van essentiële spullen, zoals toiletartikelen. Maar vaker zal de verzekeringsmaatschappij aan een familielid in België vragen om een nieuwe koffer in te pakken die zij vervolgens opsturen.

Een besmetting met Covid-19 voor vertrek valt onder de annulatieverzekering. Maar wie tijdens de vakantie ziek wordt, moet een beroep doen op de reisverzekering. Een officiële diagnose van de ziekte door een dokter is daarbij essentieel, want alleen een positieve zelftest biedt geen garantie op vergoeding.

Als het vakantieland plots de grenzen moet sluiten of strikte regels invoert door een pandemie, is er sprake van overmacht. Dan moeten de touroperators tussenkomen door hun klanten een alternatief of terugbetaling aan te bieden. Hetzelfde geldt voor stakingen van het luchthavenpersoneel.