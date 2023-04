Logeren in een pareltje? In deze 10 vakantiehuizen kreeg design een glansrol

Zin in een vakantieverblijf met de allures van een designtempel? In deze tien logeeradressen, van de Belgische kust tot Comporta in Portugal, kan ook de ware estheet op twee oren slapen.

Villa Michaux Beeld rv

Villa Michaux, Waulsort

Altijd al eens willen logeren in een modernistisch meesterwerk? Dat kan in Villa Michaux, een architecturaal pareltje waar meesters als Le Corbusier of Mies van der Rohe zich zeker in hadden kunnen vinden. Dit is trouwens niet het enige prachthuis in het groene Condrozdorp met zijn zonnige micro­klimaat. Het strakke, witte huis uit 1937 werd aangekocht door architecten Armand Eeckels en Mieke van der Linden en schitterend gerenoveerd. Met respect voor het historische erfgoed, dat spreekt voor zich. Het interieur zit ergens tussen minimalistisch en chic in, met lange, rode raamkozijnen als blikvanger. Zelfs de verlichting is historisch verantwoord. Nog meer fraais? Het ruime dakterras is de ideale plek om te zonnebaden, of na een lange natuurwandeling na te genieten van het groene landschap. En dan hebben we het nog niet gehad over de tuin op de zuidflank van de Maasvallei.

Tussen 250 en 300 euro per nacht (afhankelijk van het seizoen) voor wie een week boekt, voor 12 personen. villamichaux.be

L’Officine, Lincent Beeld rv

L’Officine, Lincent

Een vakantieverblijf als creatief kindje van een designer, Jessy Van Durme, en een fotograaf, Piet-Albert Goethals, dat kan alleen maar iets moois opleveren. L’Officine, een buitenhuis in het Waalse Lincent, is volgens de eigenaars dé plek om te aarden en helemaal tot rust te komen. Een prachtige plek, gelegen op het glooiende platteland in de provincie Luik, vlak over de taalgrens. Het interieur is ingericht volgens het idee dat een mooi ontworpen plaats positieve emoties kan oproepen.

Het huis van 70 vierkante meter heeft een open vloerplan, inclusief woonkamer met open haard. Het zachte kleurenpalet met veel natuurlijke tinten reflecteert de natuurlijke, stille omgeving. Noem het gerust minimalistisch, maar dan overgoten met een huiselijk sausje, met dank aan de houten tafel en stoelen en de zachte, strakke sofa. Veel van het meubilair werd trouwens door het koppel zelf gemaakt. En alle keramieken objecten zijn van Jessy’s hand. De naam van het huis verwijst naar de vroegere eigenaar, een apotheker, die zijn praktijk L’Officine noemde.

Vanaf 185 euro per nacht, minimaal 2 nachten, inclusief ontbijt, geschikt voor 2 personen. lofficine.maison

La Maison H Beeld rv

La Maison H Beeld rv

La Maison H Beeld rv

La Maison H, Zuid-Frankrijk

Zelden was de naam zo goed gekozen als bij La Maison H in Lot, Occitanië. Het betonnen huis, gebouwd in 2015 door architect Franck Martinez, heeft immers de letter H als grondplan. Eigenaar Matthieu Tessier wilde eigenlijk designer of architect worden maar het liep anders: hij heeft nu enkele Franse platenlabels onder zijn hoede. Maar de liefde voor design en architectuur is gebleven. Zowat alle meubels in het sobere huis zijn op maat gemaakt, wat bijdraagt tot een strakke inrichting. Niet dat het er niet gezellig oogt, mede dankzij de open haard in de woonkamer. Pronkstuk in het interieur is de B&B Italia Camaleonda, een gigantische oranje sofa die de living domineert. Maar er zijn ook rasklassiekers van Jean Prouvé en Le Corbusier. Ideaal voor designliefhebbers met een eclectische smaak.

Vanaf 310 euro per nacht, afhankelijk van het seizoen, voor 6 personen. Alle info hier.

Lake House Beeld rv

Lake House, Nederland

Het oogt wat als een modernistische villa, maar het Lake House in het Nederlandse Bergentheim (provin­cie Overijssel), werd pas recentelijk ontworpen en gebouwd. Arno Schuurs en Paulien van Noort zoeken met hun bedrijf GetAway Projects locaties in de natuur op waar oude recreatiehuisjes staan. Die vervangen ze door nieuwe exemplaren, waarbij ze zoveel mogelijk bouwmaterialen hergebruiken. Het duo ontwerpt zowel de buitenkant als het interieur, en elke locatie krijgt een unieke look. Voor de Lake House timmerden ze ook veel meubels zelf in elkaar. Dankzij het gebruik van hout en gerecycleerde bakstenen oogt het interieur zowel strak als intiem. En dat met een fantastisch uitzicht op het meer. Het pand staat trouwens op een bosperceel van 2.000 vierkante meter. Prima om uit te blazen na een bezoekje aan Zwolle of – leuk met kinderen – PonyparkCity in Slagharen.

Vanaf 165 euro per nacht, voor 2 volwassenen en 2 kinderen. getawaydeluxe.com

Cabanas no Rio Beeld Silje Kvernerland

Cabanas no Rio Beeld Silje Kvernerland

Cabanas no Rio, Portugal

Op een uur rijden van Lissabon, in het pittoreske dorpje Comporta, waar stranden en rijstvelden het uitzicht bepalen, vind je Cabanas no Rio. De twee eenvoudige strandcabines staan op de oever van de rivier Sado en bieden een spectaculair uitzicht op de kleine vissershaven van Carrasqueira. Ze zijn ontworpen door architect Manuel Aires Mateus en bestaan uit twee voormalige vissershutten van elk 14 vierkante meter. In deze sobere ontwerpen raak je volledig los van de overvloed en luxe waaraan we zo gewend zijn. Dat wil evenwel niet zeggen dat een verblijf hier spartaans aanvoelt, wel integendeel. Het ene houten hutje herbergt de slaapkamer met hemelbed en de badkamer, het andere de kleine woonruimte. Misschien niet honderd procent geschikt voor luxebeestjes, wel ideaal voor wie zich één met de natuur wil voelen.

Vanaf 250 euro per nacht, afhankelijk van het seizoen, voor 2 personen. silentliving.pt

Atelier Gaasterland Beeld rv

Atelier Gaasterland, Nederland

Een vakantiehuis met designallures, verstopt in de bossen van een dorp dat naar de geweldige naam Oudemirdum luistert? Rep je naar dit idyllische plekje in Friesland. ­Atelier Gaasterland is ingericht met liefde voor design, vintage en alles wat mooi is. Dat merk je meteen aan de meubels van de Nederlandse ontwerper Piet Hein Eek, de kunst van Eva Claessens en details als het vintage servies. De woonkamer heeft behalve een zachte sofa ook een open haard. En vanuit de slaapkamer heb je een geweldig uitzicht op de tuin en het omliggende bos, waar je met wat geluk een familie herten kunt spotten. Ja, ook de omgeving mag er absoluut zijn. Gaasterland is een stukje Friesland dat bekendstaat voor zijn licht glooiende, bosrijke landschap. Ideaal voor urenlange wandelingen dus. Of voor een glaasje wijn in de tuin.

Vanaf 210 euro per nacht, minstens 2 nachten, geschikt voor 2 personen. bijzonderplekje.nl

Penthouse De Zee Beeld Mr. Frank

Penthouse De Zee, Knokke

Een appartement aan de kust met zorgvuldig uitgezochte designmeubels: het bestaat in Knokke. Decorateur en lichtontwerper Frank Pay ging als kind vaak op vakantie bij zijn grootouders aan de kust, vlak bij de flat die hij eigenhandig heeft ingericht, met grootheden als Le Corbusier en Charlotte Perriand als lichtend voorbeeld. Mooi: het volledige interieur is tweedehands of gerecycleerd, met uitzondering van de keuken en de gordijnen. Ook mooi: de betonnen zuilen kregen een ruwe afwerking mee, wat het geheel een industrieel kantje geeft. De kunstwerken van Erik Haemers die her en der in het appartement te zien zijn, maken de look helemaal af. Het marmer dat gebruikt werd in het keukeneiland is trouwens gebaseerd op werk van de eerder vernoemde Le Corbusier en Perriand, en werd uitgekozen door het Belgische ontwerpersduo PJ Mares. Bij mooi weer kun je je nestelen op het grote terras met uitzicht op zee. Heerlijk.

280 euro per nacht, voor 4 personen. showroom144.be

Mas le Clos Souris Beeld Vitra

Mas le Clos Souris, Frankrijk

Vlak bij het middeleeuwse dorpje Fons-sur-Lussan in de Garrigue ligt dit huis, dat in 2019 werd gerenoveerd. Ooit was dit de woonst van kunstenaar Joseph Szabo, nu is het een prachtig vakantiehuis met een prachtige naam. Het bestaat uit verschillende delen die elk apart te huur zijn. En ook al zit je hier op het platteland, het oogt eerder als een hedendaagse loft. In een van de woonkamers staat een lange, donkere houten tafel met daarrond een collectie designstoelen. De slaapkamers zijn sober maar stijlvol ingericht en sommige hebben uitzicht op het mooi aangelegde, groene terras. De gietvloer oogt misschien wat koeltjes, maar details als mooie tapijten of een schapenvel zorgen voor een huiselijk sfeertje. Mocht je, ondanks het fantastische domein, toch zin hebben in een uitstap: Nîmes en Avignon liggen op een steenworp en ook Montpellier, Arles en de Middellandse Zee zijn niet zo ver weg.

Prijs op aanvraag, afhankelijk van welk deel u huurt, voor 4 of 8 personen. fonsandre.com

Dune du Palace Beeld NOEMIE BOONE

Dune du Palace Beeld CAFEÏNE

Dune du Palace Beeld CAFEÏNE

Dune du Palace, Zeebrugge

Het iconische Palace Hotel opende in 1914 de deuren en precies 104 jaar later kocht architect Glenn Buydaert – de helft van designmerk Bultin – er een appartement op de tweede verdieping. Twee jaar lang werd het verbouwd met oog voor de historische details. Zo werd het originele parket behouden en kwamen in de badkamer gele tegels die knipogen naar de gele badkamers uit het oorspronkelijke hotel. Die kleur komt trouwens terug in het kunstwerk van Lieselot Wille in de hal. Omdat de eigenaar behalve architect ook designer is, werd het interieur een verzamelplek voor enkele legendarische objecten. Er zijn klassiekers als de Togo-fauteuil van Ligne Roset en de Parentesi-lamp van Flos. Daarnaast is er ook plek voor ontwerpen van de eigenaar zelf, net als een mooie selectie kunstboeken en vinylplaten, die gasten uiteraard mogen afspelen.

Vanaf 375 euro per weekend, voor 4 personen. dunedupalace.be

La Mer Beeld Buro Bonito

La Mer, Wenduine

Dit hoekappartement ligt op de zesde verdieping van een wondermooi belle-époquegebouw. Je hebt er een fantastisch uitzicht op de polders, de zee en, bij mooi weer, de torens van Brugge. Alles in deze flat straalt smaak en klasse uit: van het houten parket en de volumineuze theatergordijnen tot de kunst aan de muur – er hangt bijvoorbeeld werk van fotograaf Bruno V. Roels. In de woonkamer is een uitnodigende houten tafel de blikvanger, samen met een Kewlox-

kabinet dat met zijn typische kleurtjes vrolijk naar de sixties knipoogt. Een uitgestrekt tapijt en leren sofa maken het thuisgevoel compleet. En je raakt hier makkelijk met het openbaar vervoer, want het station van Blankenberge is slechts drie haltes met de kusttram hiervandaan. Ook in Oostende sta je zo. Maar waarom zou je de deur uitgaan?

Van 130 tot 185 euro per nacht, per week of verlengd weekend, voor 5 personen. lamer-wenduine.be