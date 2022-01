Logeren in de sneeuw? Dat kan hier in de Ardennen

Zin in een weekend sneeuw, en het liefst niet al te ver? In de Ardennen maakt u kans.

Les Refuges du Chalet

Zeker met een laagje poedersneeuw zien de hutjes, chalets en schuren van Les Refuges du Chalet er sprookjesachtig uit. Vanuit deze ecologische minicamping sta je zo op de Hoge Venen, waar je kan langlaufen aan Signal du Botrange en alpineskiën in Ovifat. De sneeuw horen knarsen onder je wandelschoenen kan natuurlijk ook. Nog dichterbij ligt Thier des Rexhons in Spa, waar al sinds 1946 mensen op de latten staan.

In Sart-lez-Spa, deelgemeente van Jalhay en vlak bij Spa. Vanaf 23 euro per nacht, lesrefugesduchalet.be

Chalet Liernieux Beeld RV

Chalet Liernieux

Een bosrand in de Ardennen. Temperaturen flirten met het vriespunt, terwijl je adem rooksignalen vormt in de kraakheldere lucht. Na een sessie koukleumen is het gezellig thuiskomen in deze chalet. De overvloed aan hout – zelfs de eettafel is uitgerust met poten van zilverberkstronken – geeft dit onderkomen de allure van een alpenhut. In de buurt is skigebied Le Monty minder druk dan Baraque de Fraiture en de Hoge Venen.

332 euro voor weekend, 4 à 5 personen. Via Ardennes Etapes.

Hutstuf Beeld RV

Hutstuf

We kunnen slechtere manieren bedenken om bevroren vingers en tenen te ontdooien dan de sauna van deze fabelachtige cabins in La Roche-en-Ardenne. De grote ramen, het knusse interieur, de afwerking met groen marmer en Ardens dennenhout: alles schreeuwt – of beter: fluistert – ‘romantisch weekend met twee’. Vanuit de douche kijk je recht het bos in. De pistes op het nabije Baraque de Fraiture zijn de hoogst gelegen – en dus meest sneeuwzekere – van België.

175 euro per nacht, min. 2 nachten, hutstuf.com