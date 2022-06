Lichaamsgeur bepaalt niet enkel wie onze partner wordt, maar ook onze vrienden

In een kleine studie, die gepubliceerd werd in het vaktijdschrift Science Advances, onderzochten wetenschappers of onze reukzin een rol speelt bij de keuze van onze vrienden. Lichaamsgeur heeft alvast een invloed op onze partnerkeuze, zou het dan niet mogelijk zijn dat het eveneens - op een subtiele manier - bepaalt met wie we nog graag tijd doorbrengen?

Om de proef op de som te nemen, werden er twintig duo’s opgetrommeld. Zij werden met een proper T-shirt en enkele voorwaarden naar huis gestuurd. Zo mochten de deelnemers een tijdlang geen ui, look of andere voedingsmiddelen eten die de lichaamsgeur beïnvloeden. Daarnaast mochten ze geen deodorant en parfum gebruiken. Tot slot moesten de deelnemers een nacht met het T-shirt slapen zodat het naar hen zou ruiken. Dat T-shirt werd vervolgens teruggegeven aan de onderzoekers en met behulp van een elektronische neus onder de loep genomen. Deze elektronische neus trof meteen gelijkaardige componenten of ‘geurtjes’ aan bij vrienden.

Vrienden delen vaak dezelfde levensstijl en eten hetzelfde soort voedsel. Dat zou ook een verklaring kunnen zijn voor de lichaamsgeur, al blijken onbekenden tussen wie het klikt ook eenzelfde lichaamsgeur met elkaar te delen. Beeld Getty Images/Maskot

Spiegelspel

“Het is zeer waarschijnlijk dat personen een parfum dragen als ze elkaar ontmoetten, maar dat parfum kan de geur die ze met elkaar gemeenschappelijk hebben niet maskeren”, aldus hoofdonderzoeker Inbal Ravreby die onderzoek doet naar de reukzin. Omdat vrienden meestal een soortgelijke levensstijl delen en ook hetzelfde soort voedsel eten, zou dat eveneens kunnen verklaren waarom ze dezelfde lichaamsgeur hebben.

Daarom ging het Israëlische onderzoeksteam nog een stap verder met een tweede experiment: het spiegelspel. Daarbij werd aan 132 volstrekt onbekenden gevraagd om deel te nemen. Ook zij moesten een tijdje op hun eten letten, mochten geen deodorant of parfum gebruiken en sliepen in een T-shirt dat ze vervolgens meebrachten naar het experiment.

De elektronische neus kon op basis van de T-shirts opnieuw voorspellen welke mensen het goed met elkaar zouden kunnen vinden. Na een spiegelspel waarbij de onbekenden, met een half metertje afstand, elkaars bewegingen moesten imiteren, gaven ze zelf aan met wie het klikte. Deze resultaten kwamen overeen met de voorspelling van de elektronische neus, die op basis van gemeenschappelijke componenten in de lichaamsgeur, personen met elkaar had gelinkt.