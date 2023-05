Leven na een bijna-doodervaring: ‘Het idee dat mijn tijd schaars geworden was, deed me nadenken over hoe we tijd verstrooien’

Een gescheurde aorta kostte journalist Koen Haegens op een haar na het leven. Het zette hem aan het denken over hoe we onze tijd ‘verstrooien’ alsof we ons onsterfelijk wanen, en wat we daaraan kunnen doen. En daar is meer voor nodig dan uw smartphone op vliegtuigstand zetten.

Op maandagavond 11 november 2019 glijdt Koen Haegens, economieredacteur bij De Groene Amsterdammer, nietsvermoedend over het ijs op een schaatspiste in Leiden. Op dinsdag 12 november ligt hij op de operatietafel te vechten voor zijn leven.

Op de terugweg van de ijspiste naar huis voelt hij druk op zijn borstkas. Even denkt hij aan een hartinfarct. Maar de pijn ebt weg en Haegens stelt zichzelf gerust. Hij is nog geen veertig, heeft geen overgewicht, rookt niet, eet geen vlees en drinkt niet veel. In de ‘mij-overkomt-dat-niet-want’-checklist waarmee jonge mensen volgens Haegens de dood op afstand houden, vinkt hij alle vakjes aan.

Maar de pijn keert ’s nachts terug. Alleen maar om zijn vriendin gerust te stellen, stemt Haegens ermee in een ambulance te bellen. Een gescheurde aorta, luidt het verdict op de spoeddienst. Tijdens een vijftien uur durende operatie zweeft Haegens tussen leven en dood.

Als een astronaut die neerkijkt op de aarde overschouwt hij in de dagen die volgen zijn leven. Hoe groter de afstand tot het leven, hoe meer overzicht, merkt hij. Maar hoe meer zijn lichaam herstelt, hoe zwaarder het wordt in zijn hoofd. Zal zijn hart het bij de volgende stap in het revalidatieproces niet nogmaals laten afweten? Het ooit zo evidente vertrouwen in zijn lichaam is weg. Als een dief in de nacht dreigt zijn eigen lijf hem elk moment te overvallen.

Gelukkig ebt die angst weg. Wat blijft is een verwondering over hoe we met tijd omgaan. “We hebben nergens tijd voor”, stelt Haegens vast. “Tegelijk vullen we de tijd met swipen, scrollen, zappen en andere bezigheidjes waar we weinig waarde aan zeggen te hechten.”

In Op zoek naar de verstrooide tijd gaat Haegens te rade bij wetenschappers, schrijvers en filosofen, op zoek naar verklaringen voor onze achteloze omgang met tijd, en manieren om dat te veranderen.

Welke impact heeft uw bijna-doodervaring concreet op uw leven gehad?

“Het cliché wil dat mensen die voordien heel erg bezig zijn geweest met werk, geld en rijk worden, dan plots tot inkeer komen. Dat was bij mij niet zo. Die dingen hebben mij nooit veel gezegd. Ik ben altijd al vrij bespiegelend geweest, dacht graag na over de grote vragen in het leven en waar ik mee bezig was.

“Het heeft wel een soort onrust met zich meegebracht. Ik heb nu veel minder geduld. Hoewel ik daarvoor dacht ongeveer in de helft van mijn leven te zitten, leek het plots al mooi als ik er nog tien jaar bij zou kunnen doen. Wat ik belangrijk vind is niet radicaal veranderd, maar ik jaag wat ik belangrijk vind nu wel met meer urgentie na. De neiging om de zaken eerst nog een paar jaartjes aan te kijken voor je daadwerkelijk iets onderneemt, is bij mij verdwenen.

“Het idee dat mijn tijd heel schaars geworden was, heeft mij ook aan het denken gezet over hoe we tijd verstrooien.”

De boeken die met een beschuldigende vinger naar onze smartphone en grote techbedrijven wijzen, zijn niet meer te tellen.

“Daarom wilde ik niet nog een analyse schrijven over wat de smartphone met ons doet. Al is die natuurlijk wel belangrijk. Het is nu eenmaal de overheersende manier waarop mensen tegenwoordig tijd verspillen. Dat is ook bij mijzelf zo.

“Maar het is niet het volledige verhaal. We doen vaak alsof het probleem samen met de opkomst van de smartphone is ontstaan, maar het fenomeen op zich is al veel ouder dan die technologie.

“Ik heb in de jaren 1990 zeeën aan tijd verstrooid, kijkend naar MTV en Jerry Springer. Ook de Romeinse elite wist zich al geen blijf met haar vrije tijd. En in de 19de eeuw doodde de bourgeoisie de tijd in salons. Daarom vond ik het interessant om ook te kijken naar wat er met onszelf gebeurt in die verstrooide tijd.”

Wat bedoelt u precies met die ‘verstrooide tijd’?

“Het is om te beginnen niet hetzelfde als verveling. Verstrooide tijd is daar eerder een makkelijk antwoord op, overvol met prikkels die de verveling verdrijven. Het is het equivalent van fastfood, en laat je even onvoldaan achter.

“Want een tweede belangrijk kenmerk is dat je je achteraf nauwelijks kunt herinneren wat je in die verstrooide tijd precies hebt gedaan. Dat laat geen indrukken achter. Er zijn geen hoogte- of dieptepunten.

“Een derde typische eigenschap heeft te maken met wanneer we vatbaar zijn voor tijdverstrooiing. Dat is nooit wanneer we ons goed en vol zelfvertrouwen voelen, maar wanneer we ergens tegenaan lopen of dingen willen uitstellen. Dan is het makkelijk weg te vluchten in verstrooide tijd.”

Het draait meer om onszelf dan om wat we precies doen?

“Precies. Typisch is dat wat je tijdens verstrooide tijd doet je overvalt. Je kiest er niet actief voor. Voor veel mensen zal dat op de smartphone tokkelen zijn, voor anderen is het misschien blijven hangen in de kroeg, terwijl bijna iedereen al naar huis is.”

Toch is de zorg om de impact van moderne technologie op onze tijdsbesteding volgens u geen zoveelste staaltje onterecht cultuurpessimisme.

“Ik ben mij zeer goed van dat gevaar bewust, want ik heb wel aanleg voor cultuurpessimisme (lacht). Er zijn vandaag wel een aantal belangrijke verschillen met hoe het vroeger was.

“Vroeger was verstrooiing iets voor de allerrijksten, nu is het voor ons allemaal beschikbaar. Naar salons gaan om er de tijd te doden kostte bovendien moeite, terwijl verstrooide tijd nu voor iedereen binnen handbereik is. Tot slot is de verleiding nu veel groter. Want een leger ontwerpers en psychologen zorgt ervoor dat we zo lang mogelijk aan schermen gekluisterd blijven.”

Onze arbeidscultuur, en wat u de polarisatie van de werkdag noemt, ligt volgens u ook mee aan de basis van het probleem.

“De ogenschijnlijke tegenstelling tussen tijdverstrooiing en de haastmaatschappij is bij nader inzien niet zo vreemd. Wanneer we ons moe en machteloos voelen, niet opgewassen tegen het leven, loert verstrooide tijd om de hoek. Een intensivering van de werkdag maakt passieve vrijetijdsbesteding net aantrekkelijker.”

Hebben veel mensen niet net meer vrijheid en autonomie op het werk dan ooit?

“Het hangt ervan af waarmee je vergelijkt. Natuurlijk waren arbeiders die uit de eerste fabrieken naar buiten strompelden om na zes uurtjes slaap opnieuw te beginnen veel meer uitgeput na de werkdag dan de meesten onder ons vandaag.

“Maar als je vergelijkt met de jaren 70 en 80 is onze werkdag opnieuw een beetje langer aan het worden. Tijdens de uren waarin we werken doen we ook steeds meer dingen tegelijk, zoals tussendoor berichten en mailtjes beantwoorden. De flexibilisering van de arbeidsmarkt zorgt er bovendien voor dat er altijd precies genoeg mensen zijn om de boel draaiende te houden. Met als gevolg dat er minder momenten zijn waarop er eens wat minder te doen is. Het resultaat van al die verschillende evoluties is een intensievere werkdag.”

Wat maakt verstrooide tijd zo aantrekkelijk?

“Diep vanbinnen weten we wel dat verveling waardevol kan zijn. Het biedt je de kans na te denken over jezelf en waar je mee bezig bent. Maar dat is op zichzelf geen vermakelijke activiteit. Er komt geen dopamine vrij, zoals wanneer je een kattenfilmpje kijkt of de likes in je datingapp checkt. Bovendien is de confrontatie met belangrijke levensvragen vaak doodeng. Verveling is als een woestijn die je door moet, voor je de oase bereikt. Maar daar komen we niet meer omdat we die stemming liever meteen verdrijven door snel naar onze telefoon te grijpen.”

Als tegengif pleit u voor ‘toegewijde tijd’.

“Anders dan in verstrooide tijd, maak je daarbij een bewuste keuze. Hij overkomt je niet. Je kan tijdens toegewijde tijd ook alle seizoenen van Friends herbekijken, maar dan omdat je daar bewust voor kiest omdat je weet dat het je plezier zal verschaffen.”

Waarin verschilt toegewijde tijd van het populaire pleidooi om meer mindful en in het hier en nu te leven?

“Het is prachtig als je meer in het hier en nu kunt leven, en ik probeer het zelf ook. Maar het volstaat volgens mij niet om gelukkig te zijn. Daar is reflectie voor nodig over waar je naartoe wil, en een poging om richting aan je leven te geven.”

We moeten een pijl aan onze tijd geven, zoals u dat noemt.

“Ja. Mensen blijken gelukkiger wanneer ze een verhaal over hun leven kunnen vertellen: hier kom ik vandaan, dit vind ik belangrijk en daarom ben ik dat en dat gaan doen. Dat vereist een pijl in de tijd, een bestemming waar je naartoe werkt.

“Doe je dat niet, dan gaat je leven óók een richting uit, maar dan zijn het anderen die de koers bepalen. Of je dobbert passief mee op de golven van de verstrooide tijd, aangestuurd door de tijddieven in de aandachtseconomie. De vraag is dus: wie geeft die pijl aan je tijd? Jijzelf, of iemand anders?

Volgens Johann Hari, die over onze concentratieproblemen het boek De aandacht verloren schreef, is dit een probleem dat we niet opgelost krijgen door de meldingen op onze smartphone uit te zetten.

“Daar ben ik het mee eens. We bedriegen onszelf door de indruk te wekken dat we dit kunnen oplossen door apps van onze telefoon te gooien of meldingen uit te schakelen. Zonder grote ideeën en collectieve maatregelen redden we het niet.”

Zoals?

“Het verdienmodel van bedrijven die zoveel mogelijk van onze tijd opslokken moet op de schop. Dat kan met wetgeving worden afgedwongen. Ik snap niet dat werkgevers daar ook niet harder voor pleiten. Het is tenslotte ook vaak tijd tijdens de werkuren die verloren gaat.”

U pleit ook voor een nieuwe tijdcultuur.

“Daarmee verwijs ik naar de sociale en culturele normen die bepalen hoe we onze tijd besteden. De huidige tijdcultuur is individualistischer, flexibeler en passiever geworden. De invloed van kerk, vakbonden en tradities neemt af. Die zorgden voor structuur, zoals vaste momenten waarop we niet werkten, of samen dingen deden. Die grotere vrijheid heeft ook tot gevolg dat we op veel meer momenten vatbaar zijn voor een of andere vorm van verstrooiing.

“Ik pleit niet voor een terugkeer naar vroeger. Maar een nieuwe tijdcultuur die wat minder individualistisch is en meer ruimte biedt voor toegewijde tijd: waarom niet?”

Wat raadt u mensen aan die het moeten stellen zonder bijna-doodervaring die hen aanvuurt iets van hun leven te maken?

“Ik raad niemand aan zijn aorta te scheuren (lacht). Maar je kunt dat besef wel tot op zekere hoogte simuleren. Een regelmatig besef van je sterfelijkheid stimuleert toegewijde tijd.”

Je voortdurend bewust zijn van je sterfelijkheid lijkt ook geen pretje.

“Volgens de filosoof Martin Heidegger is dat hét paardenmiddel tegen verstrooide tijd. Maar dat is natuurlijk niet te doen. Ik pleit voor selectief doodsbesef. Het komt erop aan een balans te vinden tussen dat besef en wat Heidegger ‘zijnsvergetelheid’ noemt, waarbij je net helemaal vergeet dat je een sterfelijk wezen bent.

“In het ideale geval kan je je verliezen in de mooie momenten, en weet je dat doodsbesef op de juiste momenten in te zetten, wanneer je je begint druk te maken om onbenulligheden of tijdverstrooiing om de hoek loert.”

Lukt u dat?

“Ik begin wel aardig goed te herkennen wanneer ik in zo’n stemming ben. Anderzijds heb ik de dagelijkse schermtijd op mijn smartphone slechts weten terug te brengen van twee naar anderhalf uur. Dat maakt mij dus een hele slechte goeroe (lacht). Hoewel dat op jaarbasis omgerekend wel 23 extra vakantiedagen zijn.

“Ik beloof niemand: lees dit boek en vanaf morgen verstrooi je nooit meer tijd. Het is een permanente uitdaging, ook voor mij.”

Op zoek naar de verstrooide tijd, Koen Haegens, Ambo-Anthos, 184 p., 20,99 euro.