Leuvense pioniers maken groene energie met visvriendelijke waterturbines: ‘Goedkoper dan zonne-energie met batterijen’

Turbulent, opgericht door twee voormalige KU Leuven-studenten, wil de wereld veroveren met kleinschalige en visvriendelijke waterkrachtcentrales. ‘We boren een enorm en onbenut potentieel aan.’

“Met deze turbines genereren we de klok rond groene elektriciteit uit waterkracht”, zegt Turbulent-CEO Walter Buydens, wijzend naar twee exemplaren die klaarstaan om vanuit het Turbulent-hoofdkwartier in Wilsele te worden verscheept. “Zonder dat daarvoor een groot hoogteverschil nodig is, en zonder dat vissen tot sushi worden herleid.”

Je zou het door al het goede nieuws over de steeds snellere uitrol van zonne- en windenergie bijna vergeten, maar de belangrijkste bron van hernieuwbare elektriciteit is nog steeds waterkracht, goed voor ruim de helft van het wereldwijd opgewekte vermogen. Wind en zon zullen volgens de projecties van het Internationaal Energie-Agentschap (IEA) de komende jaren water weliswaar bijbenen, maar waterkracht blijft volgens het IEA een belangrijk ingrediënt in de hernieuwbare mix.

Klassieke waterkrachtcentrales hebben vaak een negatieve impact op de biodiversiteit, wanneer stuwmeren grote stukken land onder water zetten en stuwdammen ondoordringbare barrières vormen voor migrerende vissen. Daarom tapt Turbulent uit een ander vaatje.

“Onze turbines werken met een zeer laag verval”, zegt ingenieur Luc Berben, verantwoordelijk voor de technische ontwikkeling. “Terwijl klassieke turbines doorgaans een hoogteverschil van meer dan 3 meter nodig hebben, volstaat voor ons 1 à 1,5 meter, waardoor veel meer waterlopen in aanmerking komen.”

Ook het benodigde debiet is beperkt: de kleinste turbine, van 15 kilowatt, werkt al bij een debiet van 1,5 kubieke meter per seconde. Voor de grotere modellen volstaat 3 à 4 kubieke meter per seconde.

Beeld Tine Schoemaker

Turbulent ‘oogst’ de energie uit draaikolken in het water. Die ontstaan in de natuur spontaan wanneer water bijvoorbeeld tegen oevers of obstakels botst, of wanneer het water uit uw bad wegstroomt. Turbulent creëert zo’n draaikolk door water een spiraalvormige constructie in te leiden, met een turbine in het centrum. “We bootsen de natuur na”, zegt Berben. “En zijn in staat om zo’n 65 procent van de energie uit zo’n draaikolk om te zetten in elektriciteit, een erg mooi rendement. Doordat onze turbine veel langzamer draait dan een conventioneel model, komen vissen er zonder kleerscheuren doorheen.”

Van Afrika tot in Amerika

In 2015 richtten twee voormalige KU Leuven-studenten Turbulent op. Geert Slachmuylders bestudeerde voor zijn masterproef in de ingenieurswetenschappen destijds het technische potentieel van draaikolkturbines. Hij leerde economiestudent Jasper Verreydt kennen en samen besloten ze uit te zoeken of ze de technologie economisch rendabel konden maken.

Samen met Berben, die de overstap maakte van 3D-printingpionier Materialise, zochten ze jarenlang naar een ontwerp dat het rendement verhoogt en de productiekosten verlaagt.

“Vandaag is onze technologie goedkoper dan zonnepanelen gecombineerd met batterijen”, zegt Verreydt. “En terwijl de zon niet altijd schijnt, stroomt water wel continu.”

Verreydt ziet nog andere voordelen. Zo zijn er voor de turbines geen kritieke metalen nodig, die bijvoorbeeld wel in windmolens zitten, en gaat er geen kostbare ruimte verloren zoals bij zonneparken. “Al is het niet onze bedoeling om ons tégen andere vormen van hernieuwbare energie af te zetten. We vullen elkaar perfect aan.”

De grootste turbine heeft een vermogen van 70 kilowatt, een pak minder dan klassieke waterkrachtcentrales. “Het komt overeen met het energieverbruik van ongeveer 200 gezinnen”, rekent Berben voor. “Of een zeshonderdtal gezinnen in het Globale Zuiden, waar het energieverbruik vaak lager ligt.” Om meer elektriciteit op te wekken, kunnen meerdere turbines worden gecombineerd.

Op dit moment zijn drie turbines op weg naar Kenia, waar ze een dorp, een ziekenhuis en voedselverwerkingsbedrijf van schone energie zullen voorzien. Buydens is net terug uit Kameroen, waar het bedrijf was uitgenodigd om zijn technologie op een bijeenkomst van lokale burgemeesters voor te stellen. “De interesse is er groot”, zegt Buydens. “Onze turbines zijn een prima elektriciteitsbron op plaatsen waar nog geen of een onbetrouwbaar elektriciteitsnet ligt.”

Onder meer in de Filipijnen, Congo en Thailand draaien al Turbulent-turbines. In Taiwan levert Turbulent groene stroom aan een fabriek van TSMC, de grootste fabrikant van computerchips en halfgeleiders ter wereld.

TURBULENT De vortex-turbine Een milieuvriendelijke manier om energie te winnen uit rivieren en kanalen met een laag hoogteverschil, als standalone-project of als cluster van turbines die hele regio's van energie voorzien. Een enkele turbine kan 24 uur per dag 15 tot 70 kW constante energie opwekken. ‘Vuilnishek’ beschermt turbine tegen grote brokstukken Laag debiet Een debiet van 1,5 m3/s is voldoende voor de kleinste turbine Turbine met sterke bladen die bestand zijn tegen zand en puin ter grootte van een kokosnoot Sluisdeur Automatische sluisdeur voor debietregeling Kerneenheid Hoogrendementsgenerator en tandwielkast voor 24/7 werking Lage opvoerhoogte Een hoogteverschil van 1,5 m is voldoende voor de kleinste turbine. TURBULENT De vortex-turbine Een milieuvriendelijke manier om energie te winnen uit rivieren en kanalen met een laag hoogteverschil, als standalone-project of als cluster van turbines die hele regio's van energie voorzien. Een enkele turbine kan 24 uur per dag 15 tot 70 kW constante energie opwekken. Turbine met sterke bladen die bestand zijn tegen zand en puin ter grootte van een kokosnoot ‘Vuilnishek’ beschermt turbine tegen grote brokstukken Sluisdeur Automatische sluisdeur voor debietregeling Kerneenheid Hoogrendementsgenerator en tandwielkast voor 24/7 werking Laag debiet Een debiet van 1,5 m3/s is voldoende voor de kleinste turbine Lage opvoerhoogte Een hoogteverschil van 1,5 m is voldoende voor de kleinste turbine.

Berben becijfert dat een turbine van 50 kilowatt tijdens haar levensduur van ongeveer 30 jaar zo’n 2.000 ton CO 2 -uitstoot vermijdt, op basis van de energiemix in België. “In ontwikkelingslanden, met nog meer fossiele brandstoffen in de mix, is dat nog meer.”

Energie-expert Sebastian Sterl (VUB), gespecialiseerd in de energietransitie in Afrika, ziet de meerwaarde van de technologie. “In landen met rivieren in overvloed en waar de toegang tot elektriciteit nog beperkt is, kan dit een laagdrempelige oplossing zijn”, denkt Sterl. “Al dan niet in combinatie met andere hernieuwbare bronnen.”

Turbulent streeft ernaar zijn turbines zo onderhoudsarm mogelijk te maken. “Vaak zadelt technologie die wij het Globale Zuiden ‘cadeau’ doen de lokale bevolking op met veel miserie”, weet Buydens, die onder meer voor VITO, diverse studiebureaus en de Wereld Meteorologische Organisatie ervaring opdeed in het Midden-Oosten, India en Niger. “Onze turbines kunnen zoveel mogelijk met lokale middelen geïnstalleerd en hersteld worden.”

Turbulent NV Beeld Tine Schoemaker

Maar Turbulent richt de blik niet alleen op het Zuiden. Er zijn klanten in Canada en de VS. In Versailles is een turbine achter een waterzuiveringsstation geïnstalleerd, en in de Waalse gemeente Spontin komt de eerste installatie op Belgische bodem. “Wanneer je onze turbines zou installeren op alle plaatsen die daarvoor in ons land geschikt zijn, zou je daarmee 2 gigawatt aan elektriciteit kunnen opwekken, meer dan de kernreactoren van Doel 1 en 2 samen”, zegt Buydens. “We boren een enorm onbenut potentieel aan.”

Het productieproces staat inmiddels op punt. Nu is het voor de Leuvense pioniers vooral zaak om zoveel mogelijk turbines te water te laten. 10 megawatt aan geïnstalleerd vermogen in 2025 is het doel. Ambitieus, want eind dit jaar zal het bedrijf afklokken op 0,8 MW. “Het wordt hard werken, maar we installeren dit jaar meer turbines dan in alle voorgaande jaren samen”, zegt Buydens. “We komen stilaan in een stroomversnelling.”