‘Let op voor hyperthermie bij uw hond en kat’: zo houden we onze huisdieren koel en veilig vandaag

Het is weer bloedheet, hoe gevaarlijk is dat voor katten en honden?

Op dagen zoals vandaag is de kans op oververhitting zeer reëel, benadrukken beide experts. “Hyperthermie, zoals dat ook wel heet, wil zeggen dat de normale lichaamstemperatuur (37-38,5 graden Celsius) overschreden wordt”, legt Leroy uit. En dat kan volgens de hoogleraar van UAntwerpen leiden tot ernstige gevolgen voor de gezondheid, denk aan orgaan- en hersenschade.

Hoe herken ik oververhitting bij Fifi en Minoes ?

Een eerste signaal is hijgen. Belangrijk om te weten is dat de lichaamstemperatuur van onze harige viervoeter - en die van onszelf - stabiel moet blijven. En dat gebeurt met behulp van drie factoren: (interne) warmteproductie, warmteopname en warmteverlies. Concreet: op een hete dag neemt uw huisdier meer warmte op, dus moet er gecompenseerd worden door warmte te verliezen. Een natuurlijke manier waarop dieren dat doen is hijgen.

“Zeker honden zijn goede hijgers”, weet Leroy. “Door frisse lucht over de neus naar binnen te ademen gaat een hond zichzelf kunnen afkoelen. Maar daar heeft hij wel voldoende water voor nodig, want bij het hijgen verdampt er veel water via de tong en de neus. Zie het als een intern zweetproces.” Daarom zijn katten en honden met een kortere snuit ook vatbaarder voor oververhitting, denk maar aan mopshondjes en Perzische katten.

Wanneer hijgen toch niet genoeg is om de warmteopname te compenseren, treden er vaak ademhalingsproblemen op. “De luchtwegen zwellen op waardoor de dieren een zeer sterke inspanning moeten leveren om die lucht binnen te trekken”, zegt Scheemaeker. Kortademigheid is dus zeker een alarmsignaal. Daarnaast blijven baasjes best ook alert wanneer ze extra sloom zijn of bewust de schaduw blijven opzoeken.

Wat kan ik zelf doen om hen koel te houden?

Een simpele maar belangrijke preventieve maatregel is om een koele ligplaats te voorzien met schaduw en luchtverplaatsing. “Denk aan de garage of een koude tegelvloer”, tipt Leroy. Waar dat moeilijker ligt, zoals op een warm appartement, kan een koelmat verlossing bieden. Voor een extra verkoelend effect kunnen de gelmatten vooraf in de ijskast of vriezer gestoken worden. Scheemaeker waarschuwt wel om er dan achteraf een handdoek op te leggen, zodat uw harige vriend geen vrieswonde oploopt.

Ook via de maag kunt u helpen, volgens de Gentse dierenarts. “Een lekkere en effectieve manier om verkoeling te bieden is om fruit te verwerken in ijsblokjes, waar ze dan op kunnen kauwen.” Enkel druiven zijn bij honden absoluut uit den boze, benadrukt ze: “Zelfs eentje kan al giftig zijn.”

Beeld ThinkStock

Wie minder verlekkerd is op fruit, zoals de meeste katten, kan eventueel wel verleid worden met ijsblokjes op basis van bijvoorbeeld kippenbouillon. “Let wel goed op het zoutgehalte”, waarschuwt Scheemaeker. “Het beste is om zelf je bouillon te maken, zonder zout of kruiden.”

Leroy voegt er nog aan toe dat ook een bevroren stukje vlees of vis een manier kan zijn om het koel te houden, en zo kunnen ze er ook nog even mee spelen. “Zolang het maar iets is dat anders ook in hun eetroutine zit. Een plotse omslag van dieet zou ik absoluut niet aanraden”, klinkt het. “Want hitte zorgt er ook voor dat het verteringssysteem wat gevoeliger wordt.”

Maar wat als er effectief sprake is van oververhitting?

Wanneer de preventieve maatregelen niet mochten baten, zijn er nog enkele andere ingrepen die kunnen helpen. Al waarschuwt Scheemaeker om dit zeer voorzichtig te doen. “Een te snelle temperatuurdaling kan namelijk een koudeschok geven.” Zo kunnen ijsblokjes in de drinkbak wel een preventieve maatregel zijn, maar de dierenarts raadt af om ermee af te koelen. “Waar wij in de kliniek altijd mee starten bij een hitteslag is het natmaken van de buik en de pootjes, met aangenaam koud water.”

Maar het allerbelangrijkste advies, zo beklemtonen beide experts, is om uw dierenarts te consulteren bij symptomen van oververhitting.

