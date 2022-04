‘Let goed op de labels.’ Hoe weet je welke beleggingen écht duurzaam zijn?

Investeren in een betere wereld en er ook nog eens een mooi rendement voor krijgen. Duurzaam beleggen wint aan populariteit. Maar hoe weet je wat echt duurzaam is?

Belgen beleggen hun geld steeds duurzamer. Iets meer dan de helft van het vermogen van Belgische openbare fondsen heeft duurzaamheidskenmerken of wordt duurzaam belegd, zo bleek vorig jaar uit onderzoek van de financiële autoriteit FSMA. Maar duurzaam beleggen is een breed concept, benadrukt Maxim Gilis van vermogensbeheerder Econopolis.

“Het is deels afhankelijk van je eigen visie, maar er zijn wel een aantal duurzame beleggingsstrategieën”, zegt Gilis. Enerzijds kan je bedrijven die niet overeenkomen met jouw persoonlijke visie op duurzaamheid, zoals tabaksbedrijven, uitsluiten uit je portefeuille. Anderzijds kan je bedrijven selecteren die wel duurzaam zijn. Hoe dan?

Bij duurzaam beleggen wordt rekening gehouden met de zogenaamde ESG-criteria, die veel vermogensbeheerders intussen integreren:

• ‘Environment’: Wat is de impact van een bedrijf op het milieu?

• ‘Social’: Hoe gaat een bedrijf om met werknemers en met bewoners in de buurt van hun fabrieken? Is er een loonkloof tussen mannen en vrouwen? Is er sprake van kinderarbeid?

• ‘Governance’: Heeft het bedrijf een goed bestuur? Is er een risico op corruptie?

“Duurzaamheid wordt almaar meer een belangrijk gegeven voor bedrijven”, zegt Gilles Coens, beleggingsexpert van internetbank MeDirect. “Twintig jaar geleden was alleen het financiële aspect van belang bij het selecteren van een aandeel. Vandaag kijken we steeds meer naar die ESG-criteria.”

Al is het voor particuliere beleggers niet vanzelfsprekend om toegang te krijgen tot deze ESG-scores. “Het is voor beleggers heel moeilijk om in te schatten of ze beleggen in een duurzaam beleggingsfonds of niet”, zegt Gilis. “In de fondsensector zijn er daarom nu wel een aantal initiatieven genomen, zoals de Europese SFDR-classificatie (Sustainable Finance Disclosure Regulation, TB) waarbij fondsen worden onderverdeeld in verschillende categorieën.”

In tegenstelling tot ESG-scores vind je deze categorieën wel makkelijk terug op de (online) productpagina van een fonds:

• Artikel 8: Hiertoe behoren fondsen met ESG-duurzaamheidskenmerken. “Let wel, het is niet omdat een fonds zegt dat het ESG-criteria integreert dat er geen oliebedrijf bij kan zijn”, zegt Coens. “Alleen kan een bepaald oliebedrijf volgens die criteria wel beter zijn dan een ander.”

• Artikel 9: Deze categorie is strikter en omvat enkel fondsen met een duurzame doelstelling. “In een artikel 9-fonds is het heel moeilijk om nog niet-duurzame elementen toe te voegen”, zegt Coens. “Deze regelgeving is er juist gekomen om greenwashing te voorkomen.”

Duurzaamheidslabels

In 2019 lanceerde de Belgische bankenfederatie Febelfin ook het duurzaamheidslabel ‘Towards Sustainability’ voor beleggingsproducten. “Dat is een vrij streng duurzaamheidslabel met best veel vereisten”, zegt Gilis. “Je hebt nu een hele hoop fondsen die aan deze eisen voldoen. Als belegger heb je dan een extra garantie dat het fonds duurzaam is.” De volledige lijst met 646 producten die het label dragen, vind je terug op de website towardssustainability.be.

Duurzame ETF’s?

Ook voor wie passief beheerde beleggingsfondsen zoals ETF’s (Exchange Traded Funds) verkiest boven een traditioneel beleggingsfonds zijn er nu duurzame opties. “De meeste ETF-providers hebben zowel een duurzame als een niet-duurzame variant”, zegt Gilis. “Een deel van het aanbod van iShares heeft het Febelfin-label. Meestal zijn dat de ETF’s met in de naam ‘SRI’ voor Social Responsible Investing.”

Coens merkt dat klanten steeds meer duurzame ETF’s aankopen. “Zo volgt de iShares Global Clean Energy ETF de S&P Global Clean Energy Index”, zegt de beleggingsexpert. “Dat is een index die bedrijven volgt die zich bezighouden met alles wat te maken heeft met onder meer energietransitie.” Veel van deze duurzame ETF’s vind je terug op de website van de Amerikaanse investeringsmaatschappij BlackRock.

Rendement

Brengt duurzaam beleggen op de lange termijn ook evenveel op als traditionele beleggingen? Studies geven geen eensluidend antwoord. “Dit jaar doen niet-duurzame wapen- en oliebedrijven het goed op de beurs door de oorlog in Oekraïne”, zegt Gilis. “Maar op lange termijn is algemeen de conclusie dat duurzaam beleggen geen rendement kost. We zien dat duurzaam beleggen het de voorbije tien jaar goed heeft gedaan. Met een blik op de toekomst is het wel duidelijk naar wat voor wereld we evolueren.”