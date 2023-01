Lekker bizar: deze fotografe legde de raarste eetgewoontes vast. Sapje van frankurters, iemand?

De jonge Duitse fotografe Lea Sofia Fichtner (24) maakte met Real Talk een heerlijke reeks over vreemde eetgewoonten. Sap van Frankfurter worstjes als aperitief? Chocoladezoenen met augurken? Guten Appetit!

Lea (22) maakt landschappen met aardappel­puree, erwtjes en wortelen. Elke (71) houdt van melocakes met augurken. En Justus (31) en zijn vriendin zijn zo dol op tabasco dat ze zelfs in de auto een flesje bij zich hebben. Het zijn maar een paar bizarre eetgewoonten die de jonge Duitse fotografe en grafisch ontwerpster Lea Sofia Fichtner capteerde. “Ik wilde voor mijn bachelorproef iets met voedsel doen, want daar hou ik enorm van”, vertelt ze via Zoom vanuit Hamburg. “Alleen wist ik niet goed wat ik precies wilde.” En dus stelde ze een vragenlijst over eten op, die ze naar honderd mensen stuurde. “Een van mijn vragen ging over food tics en daar kwamen zoveel gekke antwoorden op… Vaak zat ik luidop te lachen met wat ik te lezen kreeg. Dus dacht ik: daar wil ik iets mee aanvangen.”

Tonen hoe gek mensen kunnen zijn, daar was het haar om te doen. De beelden kwamen spontaan, vertelt ze. Soms werd het een portret, soms werd er enkel op het eten gefocust. Maar altijd werd het een bijzonder verhaal.

Appetijtelijk aperitiefje: het sap van frankfurters. Schol! Beeld Lea Sofia Fichtner

Schommelen tijdens het eten, da’s lekker relaxed. Beeld Lea Sofia Fichtner

Cornflakes? Enkel als er ijsblokjes in de melk zitten. Beeld Lea Sofia Fichtner

Een dropslang verorberen wordt pas leuk als je ze eerst afwikkelt. Beeld Lea Sofia Fichtner

Wie overal tabasco over giet, moet ook in de auto een flesje hebben Beeld Lea Sofia Fichtner

Met een mooi servetje heb je geen bord nodig. Beeld Lea Sofia Fichtner

Wat ze zelf de opmerkelijkste ­eetgewoonte vond? “Mijn favoriet is Jordan. Die eet zijn cornflakes met heel koude melk, hij gooit er zelfs ijsblokjes in. Ik moet toegeven: sinds de hete zomer van vorig jaar doe ik dat ook.” Ook een goeie: iemand die het sap van frankfurters in een glas uitschenkt en opdrinkt. “Ik heb zelfs iemand ontmoet die het sap van ingelegde komkommers drinkt. Waarom ook niet?” Maar de grappigste van allemaal is Karlotta, die puree maakt door een pak zoute chips in water te koken en er vervolgens een klontje boter aan toevoegt. “Ik heb het geproefd en het smaakt afschuwelijk”, lacht ze. “Ach, eten is iets heel individueels.”

Gewoon leuk

Fichtner zoekt heel bewust de luchtige toon op. “Op Instagram gaat het al zo vaak over diëten, body­shaming, fitness, noem maar op. Dat vind ik veel te serieus. Eten moet gewoon leuk zijn.”

En wat zegt haar reeks over onze huidige voedingsgewoonten? “Ik denk dat veel mensen rare tics hebben. Dat kan best iets heel gewoons zijn, zoals heel veel zout gebruiken. Het is uiteraard belangrijk om gezond te leven en iedereen is daar met reden erg serieus over… Maar daardoor vergeten we weleens van ons eten te genieten. Dat zie je zeker bij jonge mensen en dat is best triest.”

Heeft ze zelf rare gewoontes? “Ik eet altijd beleg zonder brood, da’s misschien wel een beetje raar. Ach, mensen doe nu eenmaal rare dingen met hun eten. Het is goed om te beseffen dat je daarin niet de enige bent, want er is echt niets mis mee.”

Chips in kokend water met een klontje boter geeft... aardappelpuree! Beeld Lea Sofia Fichtner

Melocakes met augurken: waarom niet? Beeld Lea Sofia Fichtner