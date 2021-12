Leg liever alle ‘rommel’ in een hoek vooraleer je gasten ontvangt. Maar het allerbelangrijkste zijn de voordeur en de hal

Er zijn van die opruimtips die je altijd bijblijven. Zoals die van schoonmaakschrijver Diet Groothuis: altijd een opruimrondje door de woonkamer voordat je gaat slapen. Of natuurlijk Marie Kondo: alles heeft een eigen plek. Mensen staan blijkbaar gemiddeld 30 seconden voor je voordeur, dus waarom zou je je kerstbezoek met een afgebladderde ‘nee’-sticker, spinnenwebben op de buitenlamp en een doos oud papier trakteren? Doel van dit artikel is een redelijk geordend en net kersthuis, maar zonder wekenlang uitmesten en kuisen. Kortom: hoe je met een minimale inspanning een maximaal schone en opgeruimde indruk maakt.

De voordeur

Iedereen heeft een voordeur. En bij vrijwel iedereen is dit een stoffige sluitpost. Aan de slag dus met een emmer en een sopje, dan hangt die kerstkrans er straks veel feestelijker bij. Natuurlijk zal een likje verf ook wonderen doen, maar daar hebben we nu geen tijd voor. Die gore mat die voor de deur ligt? Sla die dan meteen ook even uit of haal er een stofzuiger overheen. Tuin? Kijk daar of er geen aangewaaide zooi ligt waar je zelf steeds omheen stapt, maar waar potentieel kerstbezoek over struikelt straks. Check of de buitenlamp of het licht in het trappenhuis het wel doet.

De hal

Weer zo’n plek waar alles aanspoelt: schoenen, lege flessen, paraplu’s, jassen, lege doosjes, boodschappentassen en dingen die naar de schuur zouden moeten. Als je je huis zou opruimen alsof het op Funda moet de volgende dag, dan zou je dit allemaal weghalen en een plek geven. Maar waarom niet nu? En al die lijstjes met foto’s? Haal ze gewoon eens weg. Daar knapt de hal enorm van op. Een groot schilderij of een flinke spiegel, daar knapt deze beperkte ruimte pas van op.

Opruimcoach Geerte Bijvoet tipte ooit: je kunt nooit genoeg haken hebben. Vooral in de gang, want dat betekent minder rondslingerende jassen en tassen op de grond. Dus ben je handig, dan boor je nog een paar gaten voor het ophangen van een paar handige haken. Ook een snelle fix voor weinig geld: alle kleerhangers vervangen door dezelfde soort. Dus weg met die ijzeren en plastic gevallen van de stomerij. Plus: je kunt meteen een selectie maken van alle winterjassen die je hebt hangen. Welke heb je al twee jaar niet meer aan gehad?

De woonkeur

Het is vroeg donker in december, dus een deepclean van je woonkamer is niet nodig. Bedenk waar je dit jaar de kerstboom gaat neerzetten. Voorts: cluster je functionele rommel. Er is altijd wel een hoek waar de opladers, speelgoed, tijdschriften en laptops liggen, daar ontkom je niet aan. Beter alle ‘rommel’ in een bepaalde hoek, dan oogt het toch opgeruimd. Een blinde vlek voor dierenliefhebbers zijn de haren op de bank. De little black dress van je nichtje zit al snel onder de haren. Pro tip: deken op de bank en snel weghalen als de visite er is. Andere valkuil voor huisdiereigenaars: de geur van Fikkie. Die ruik je zelf niet, maar hangt er wel degelijk. Over geurverfrissers hoeven we hier niet uit te wijden. Maar omdat het kerst is, is eigenlijk alles met kaneel, sinaasappel of dennen prima.

De keuken

Hier geldt qua schoonmaken hetzelfde als in de woonkamer. Wat je wel kan doen is het kastje met de potjes kruiden goed uitzoeken (en schoonmaken). Zodat je je straks tijdens het koken niet je niet te pletter zoekt naar dat ene potje met komijn en dat zakje steranijs. Ook de voorraad even checken op de basics: dat voorkomt dat je straks het derde pakje paneermeel hebt staan. Een lapje door de koelkast kan zeker geen kwaad, sorteer dan meteen dat hoekje met de worcestersaus uit 2001 en aanverwante sauzen. En je hebt meteen ruimte voor de kerstboodschappen.

De wc

Hier zullen alle gasten rustig de tijd hebben om zich heen te kijken. Een schone pot en omstreken spreekt voor zich. Een kaarsje en een frisse handdoek kunnen nooit kwaad. Als alle bovenstaande opruimtips en schoonmaakaanwijzingen niet zijn gelukt, is dit laatste lemma het belangrijkste van dit hele lijstje. Vergeet de deurknop niet.