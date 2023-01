Leer ritsen, leer de namen van je medemens en zeg vaker ‘dank u’: met deze 12 goede voornemens kan je de wereld verbeteren

Vergeet het ketodieet en kies in 2023 voor een voldaan gevoel met een van deze twaalf goede voornemens die niet per se uzelf, maar wel de wereld rondom u beter maken.

Heeft u ze al gemaakt, of heeft u ze al opgegeven? Ieder jaar worden kilo’s kranten vol getikt met waarom we onze goede voornemens niet volhouden, en ieder jaar vallen we toch met fonkelende ogen voor een eventuele betere versie van onszelf. Het is hoopvol, ergens, die volharding, maar het is falen met voorbedachten rade. Een unieke vorm van zelfkastijding die enkel de mens zichzelf aandoet, door slechts één keer per jaar de balans op te maken, één moment waarop de broeksriem twee gaatjes strakker moet, het Goodreads-account moet uitpuilen of de douchekraan op min tien moet staan. Of het is, allemaal, voor niets geweest.

Maak het uzelf daarom makkelijker dit jaar. Verander niet uzelf, maar begin bij de wereld, met een van deze twaalf haalbare en bovendien écht goede voornemens. Een voor elke maand van het jaar. Geen langetermijndingen, geen ingewikkelde cursussen, geen zweet, geen tranen, maar kleine daden met een enorme impact waar u, als het even meezit, op het einde van het jaar zelfs een inspirerende LinkedIn-post uit kan puren.

Leer namen kennen

De man die de nachtwinkel uitbaat die al meer dan eens uw avond gered heeft, de overbuurvrouw die op hetzelfde moment als u naar haar werk vertrekt, de mensen van de receptie die telkens uw pakjes aannemen. Er zijn zoveel mensen die u bijna dagelijks kruist, maar nooit groet. Of toch niet écht. U geeft een hoofs knikje, natuurlijk wel, soms ook een wrange glimlach. In het beste geval zegt u zelfs goeiendag, maar de contacten zijn eigenlijk inwisselbaar en onpersoonlijk. Probeer daarom achter hun naam te komen op een manier die niet té eng of op zijn minst niet strafbaar is. U kan op de brievenbus kijken, of op een eventueel naamplaatje, maar blijkbaar kan u er ook gewoon om vragen. Ik weet het, afschúwelijk ongemakkelijk is dat, maar wekelijks woordeloos aan de kassa staan om een fles goedkope rode wijn en een blikje Red Bull af te rekenen is dat eigenlijk ook.

Geef bloed, plasma of bloedplaatjes

Tien minuten onderuitgezakt op een stoel zitten en u heeft, naar alle waarschijnlijkheid, levens gered. Van mensen die een moeilijke bevalling hebben doorstaan, die een ernstig ongeval hebben gehad, van kinderen met geelzucht of leukemie. Het is snel en simpel, maar toch moet het Rode Kruis Vlaanderen steeds vaker een oproep lanceren om bloed, plasma of bloedplaatjes te komen doneren omdat de voorraden te laag staan. In 2022 werd er 240.497 keer bloed gegeven, 142.241 keer plasma en 14.665 keer bloedplaatjes, maar tijdens de kerstvakantie vallen de donaties altijd flink terug. Vooral aan negatieve bloedgroepen (A-, B-, AB- en O-) dreigt momenteel een kritisch tekort. Voor O- is dat een extra groot probleem, omdat het de zogeheten ‘universele donoren’ zijn en hun bloed aan patiënten van alle bloedgroepen gegeven kan worden.

De meeste mensen beseffen uiteraard wel hoe belangrijk bloed doneren is, maar het is iets wat ze steevast voor zich uitschuiven, voor ooit. Zoals die ene schuif die eens dringend opgerommeld moet. Kan u zich daarom de opluchting voorstellen die u zal voelen als u eindelijk die afspraak heeft gemaakt? Op de website van het Rode Kruis kan u kijken voor wat soort donatie u in aanmerking komt en kan u een afspraak maken in een van de donorcentra in uw buurt. En geef toe: een goed voornemen waarbij u een koek krijgt net omdat u flink bent geweest is ook eens verfrissend.

Beeld Elise Vandeplancke

Raad geen podcasts aan

U weet wat men zegt over het wegdek richting de hel. Het zal vast wel kloppen dat u een fantástische podcast heeft ontdekt - zo zijn er namelijk veel - en ik geloof u; dit is er écht een die iedereen móét gehoord hebben, maar tenzij iemand u specifiek om tips gevraagd heeft, zit niemand er nog op te wachten. Nee, echt niet. De kans is immers groot dat hun eigen lijstje met ‘nog te beluisteren podcasts’ ondertussen zodanig lang is dat ze, zelfs wanneer ze erin slagen er eentje af te vinken tijdens de afwas, vast komen te zitten in het idee dat ze helemaal niets van waarde geconsumeerd hebben en ze evengoed gewoon in hun bed hadden kunnen blijven liggen. Productivity guilt, het is een ding, en er bestaan vast steengoede podcasts over die ik plan vollédig aan me voorbij te laten gaan.

Plant het vol

Wereldwijd staat de biodiversiteit onder druk. Omdat steeds meer gebieden voor landbouw, industrie, voor wegen en voor huizen opgeslokt worden, neemt ook de fauna en flora van Vlaanderen gestaag af. Dat weet u, uiteraard, en u weet ook wat u daaraan kan doen. Hou uw pelouse wat minder strak en laat enkele stroken gras wild groeien. U kan ook uw voortuin of oprit ontharden en kiezen voor groen. Dit is niet alleen fijn voor de verstuivers, maar ook aangenaam in het straatbeeld én prima voor de waterafvoer. Mensen die geen tuin hebben kunnen opteren voor een groendak of ijveren bij hun gemeentebestuur voor bloembakken met wilde bloemen in de straat, maar denk zeker ook eens aan guerrilla gardening. Dat is een vorm van straatkunst waarbij mensen zonder formele toestemming planten en zaaien in verwaarloosde openbare ruimtes, zoals lege parkeerterreinen, rotondes of bermen om ze te verfraaien, te vergroenen en te verbeteren. Dat kan samen met buren, maar u kan evengoed een zakje bloemzaad in uw jaszak steken en het in verlaten perken of kale bermen strooien. Simpel, en het klinkt nog stoer ook.

Kom op straat

Ik weet het, het is makkelijker om te mopperen, maar de kans is groot dat er mensen zich daadwerkelijk inzetten voor datgene wat u graag veranderd zou willen zien. Zoek hen op, woon eens een buurtcomité bij, sluit u aan bij een actiegroep, ga flyeren, wandel een keertje mee in een protest, babbel met uw vakbondsafgevaardigde, woon een debatavond in een afgelegen cultureel centrum bij en voer een constructief gesprek aan de toog. Ontwerp posters, kleef stickers, coördineer een inzameling of sprokkel handtekeningen. Ervaar wat het is om echt uw schouders onder iets te zetten, en u krijgt een vrijkaart om één keer te mogen tweeten “dat dit toch absoluut geen constructieve manier van actievoeren is” wanneer iemand zich nog eens vastkleeft aan een beschermplaat in een museum.

Betaal op voorhand

Wie heeft er tegenwoordig nog contant geld in zijn portefeuille? Ik alvast niet, en heb dus al vaak vloekend en met de benen gekruist voor een openbaar toilet staan rommelen in het pluis dat zich in de hoeken van mijn totebag verzameld had, in de hoop een verdwaalde euro te treffen. Aangezien ik eigenhandig de kracht van cash ken, weet ik dus ook hoe gelukkig u er iemand mee kan maken. Graai dus eens onder uw autozetel of in een verdwaalde jas en gebruik al deze eigenlijk toch reeds verloren gewaande muntstukken om de dag van een ander te maken. Geef bij uw volgende toiletbezoek twee euro en spreek af dat de overige centen ingezet worden voor mensen in hoge nood. Vraag op café naar uitgestelde koffie - waarbij u alvast een warme drank vooruitbetaalt voor iemand in armoede - of laat een paar muntstukken in de snoepautomaat zitten. Voor alle mensen die nooit kleingeld op zak hebben, of net voor zij die het enkel met kleingeld moeten zien te rooien.

Beeld Elise Vandeplancke

Adopteer een dier

Dieren zijn beter dan mensen. Ik kan daar paginalang wetenschappelijk en anekdotisch bewijs voor aanslepen, maar iedereen die ooit al eens in aanwezigheid van een dier (geen gans!) mocht vertoeven, zal het volmondig kunnen beamen. Een dier adopteren, en er dus voor zorgen dat het beestje een fijne, warme thuis krijgt waar het niets tekortkomt, is dus een van de mooiste doelen die u in uw leven kan stellen. U zal al snel merken dat u het dier niet redt, maar dat het dier u redt. Niet iedereen kan echter zomaar een extra levend wezen in huis nemen - los van allergieën of ruimte is het een grote verantwoordelijkheid die soms behoorlijk wat geduld, gestoffeerde meubels en dierenartsbezoekjes kan kosten en waar u dus goed over na moet denken.

Gelukkig zijn er ook andere manieren om ervoor te zorgen dat de talloze verwaarloosde, in beslag genomen en overbodig bevonden beestjes die momenteel nog wachten op een baasje een beter leven krijgen. Zowat alle asielen en opvangcentra bieden immers ook de mogelijkheid van financiële adoptie aan, waarbij u voor een vast bedrag per jaar of per maand mee instaat voor de zorg van een dier. Ja, u kan dat achteraf ook inbrengen bij de belastingen.

Leer ritsen

Serieus mensen. Aanschuiven tot het einde, dan pas tussenvoegen.

Beeld Elise Vandeplancke

Ruim het strand

Of u nu romantisch hand in hand heeft gewandeld, de zilte lucht uw break-up uit uw systeem liet waaien, een hond de tijd van zijn leven heeft bezorgd, uitgelaten met vriendinnen Zoutelande heeft gezongen of kleuters hebt geïmponeerd met uw zandbouwkundig talent: zowat iedereen heeft mooie herinneringen aan het Noordzee-strand. Een strand dat helaas ook kreunt onder de plastic soep die in onze zeeën en oceanen terechtkomt. U hoeft er zelfs geen letterlijk diepgravend onderzoek naar te doen: de kustlijn ligt bezaaid met aangespoelde of achtergelaten afval, van bierblikjes tot pampers, van Kinder Bueno-wikkels tot condooms. Toegegeven, het is niet de meest instagrammable activiteit, maar geef uzelf tijdens uw volgende strandwandeling de challenge dat u niet richting uw rosé op de dijk mag vooraleer u tien stuks afval verzameld heeft. Uw kinderen gaan het als een leuke opdracht zien, en uw date gaat denken dat u een milieubewuste krijger bent. Win-win en een high five van die ene schildpad met het rietje in zijn neus.

Gooi met sterren

Heeft u een kapper die uw weerbarstige lokken steeds in een aanvaardbare coupe weet te dwingen? Een nagelstylist die niet alleen uw nagelriemen, maar ook uw conversatiespier zachtjes weer in vorm masseert? Misschien wel een bakker die écht de beste tijgerpistolets van het land bakt, of een schrijnwerker die uw droombibliotheek in elkaar gezet heeft? Geef hen een positieve review op Google. Werkelijk, ook al zijn ze er zelf niet eens mee bezig, u geeft hun zaak een boost. Want niet alleen zullen mensen die een goede bakker, kapper of schrijnwerker zoeken zo meer geneigd zijn om uw favoriete kleine zelfstandige te bezoeken na het zien van lovende getuigenissen, hun zaak komt ook hoger in de Google-zoekresultaten wanneer iemand, pakweg, ‘nagelstylist Antwerpen’ door de searchengine jaagt. Het is als een fooi, maar op lange termijn.

Zeg ‘dank u’

Bedankbriefjes zijn doorgaans voorbehouden voor bepaalde gelegenheden. Na een geboorte of een huwelijk bijvoorbeeld zitten ze standaard en vaak ook generisch in uw brievenbus. Maar wat als u op het einde van het jaar eens de tijd nam om kleine, persoonlijke ‘dank u’-briefjes te schrijven aan iedereen die uw jaar ietsjes mooier, warmer, dragelijker, leuker heeft gemaakt? Van een collega die last minute een weekendshift heeft overgenomen tot de huisarts die even extra tijd nam om te luisteren. U zal niet enkel de persoon die het kaartje krijgt een plezier doen, maar u zal zelf versteld staan van het rijke arsenaal aan mensen die bijdragen aan uw leven.

Doe kalm

Ik weet niet wat met u (al heb ik wel een vermoeden) maar als ik het komende jaar ook maar drie dingen op deze lijst uitvoer ben ik in 2023 al een beter mens geweest dan ik in 2022 ooit aspireerde te zijn. En dat is het belangrijkste. Het doel van goede voornemens is immers niet om u beter dan anderen te voelen, maar om u beter dan de vorige versie van uzelf te voelen. U zal merken dat niet ieder voornemen in deze lijst veel tijd, geld of moeite kost, maar het kost altijd wel iets, en niet iedereen kan zich dat altijd veroorloven. Dat is oké. Doorgaans zijn de mensen die dat niet gebolwerkt krijgen ook niet de mensen die aan het begin van het jaar wakker zullen liggen over het getal op de weegschaal of hun Franse werkwoordvervoeging. Maak uw vooruitgang dus niet ongedaan door er onuitstaanbaar over te doen. Tenzij u natuurlijk de slow clap bovenaan uw Spotify Wrapped wil zien.