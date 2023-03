Laura Denoyelle woont in een tiny house en deelt haar tips in een boek: ‘Veel van mijn vrienden zouden graag met me ruilen’

Ingenieur-architect Laura Denoyelle woont in een tiny house in Kopenhagen en deelt haar avonturen in het boek Tiny Homes. ‘Iedereen zou ooit eens klein moeten wonen.’

Hoe kwam je op het idee om een tiny house te kopen?

“Toen ik in Kopenhagen wilde gaan studeren, bleek een kamer aan de unief veel duurder dan de aankoop van een tiny house. De optelsom was snel gemaakt. In Nederland vond ik een ecologisch demohuisje dat we met een bestelwagen naar Denemarken hebben gereden. Ik kon normaal gezien bij een bevriend koppel in de tuin staan, maar door een kronkel in de wet mocht dat niet. Ik ben dan last minute uitgeweken naar een camping, maar die sloot in de winter. Een plek vinden blijft improviseren. Ook in België bestaat er nog geen goed wettelijk kader. ‘Hoe kan ik legaal tiny wonen?’ werd de insteek van mijn thesis, die ervaring vormt nu de aanleiding van dit boek.”

Wat is het voordeel van compact wonen?

“In een tiny house ga je vanzelf ecologischer leven. De beperkte ruimte dwingt je om enkel te kopen wat je nodig hebt en maakt je bovendien creatiever. Ik heb mijn huisje gerenoveerd met gerecupereerde materialen, de muren zijn geïsoleerd met jutezakken van koffiebonen. Voor mij is een tiny house geen woonvorm, maar een levensstijl. Op tien vierkante meter wonen betekent niet dat je moet inboeten aan comfort. Ik heb zelfs een wasmachine en een droogkast ingebouwd. Door de indeling voelt het binnen ruimer dan je zou denken. Veel van mijn vrienden zouden hun kamer graag ruilen voor mijn huisje.”

Is zo’n tiny house voor iedereen haalbaar?

“Ik zou iedereen willen aanraden om het eens te proberen. Bijna de helft van de mensen woont alleen of met twee en komt dus in aanmerking. Bovendien is een tiny house de meest betaalbare en klimaatvriendelijke manier van wonen. Het doet ook nadenken over ruimtelijke ordening en ruimtegebruik, de grote uitdagingen voor de toekomst. Nu alleen de politiek nog meekrijgen.”

Tiny Homes door Laura Denoyelle is uitgegeven bij Borgerhoff & Lamberigts, 184 p., 25,99 euro