Last van rugpijn? Dan is het misschien tijd om je matras te vervangen

“Ik geloof dat ik van mijn patiënten toch wel een keer of zes per dag de vraag krijg of ze wel de juiste matras hebben”, zegt Dr. Mahieu. “Maar dé juiste matras bestaat niet, omdat ieder lichaam anders is. Bovendien is een matras zelden de oorzaak van rugpijn. Wat niet wegneemt dat het probleem erdoor kan verergeren of verminderen. Om de tien jaar moet je je matras vervangen en dan zijn er een aantal dingen waar je op kan letten.”

• “Als je ligt, moeten je hoofd, je nek en je ruggenwervel bijvoorbeeld een rechte lijn vormen. Je matras moet de juiste ondersteuning geven en die is anders ter hoogte van je schouders dan van je knieën.”

• “ Ook de hardheid is belangrijk. Zorg dat je ín je bed ligt en niet op je bed. Een keiharde matras is niet nodig, maar je mag ook niet te erg doorzakken. Kies hier voor de gulden middenweg. Mensen die iets zwaarder zijn, mogen wel een hardere matras hebben.”

• “Als je met twee in een bed slaapt, heb je ook twee verschillende matrassen nodig, want je partner is niet even groot of even zwaar als jij.”

• “Een goede matras is dus heel persoonsgebonden, wat het vaak een moeilijke zoektocht maakt. Ik geef mensen de raad om als ze goed geslapen hebben in een hotel, het merk van die matras op te schrijven.”

• “Hou ook in het achterhoofd dat een dure matras niet per definitie beter is dan een goedkope. Eentje van 25 euro zou ik zelf nooit aanschaffen, want die zal je rugpijn alleen erger maken. Maar dat wil niet zeggen dat een matras per se uit een speciaalzaak moet komen. Ook in woonwarenhuizen hebben ze degelijke exemplaren. Alleen zal je die mogelijk wel iets sneller moeten vervangen dan een duurdere matras.”

• “Matrassen kan je testen in de winkel, maar vergeet niet dat vijf minuten op zo’n matras liggen nog wat anders is dan er elke nacht gemiddeld acht uur op slapen. Bij sommige winkels is er een omruilgarantie van 60 dagen dus als ze je niet bevalt, kan je ze nog altijd terugbrengen. Bij IKEA krijg je ze zelfs 90 dagen op proef.”

Hou zeker rekening met deze drie persoonsgebonden kenmerken bij de aankoop van een nieuwe matras:

1. Je lichaamsbouw

Koop een matras die 15 centimeter langer is dan je lengte. Ben je klein en licht? Dan voldoet een zachtere matras. Ben je groot en zwaar, dan is een harde matras geschikter. Als je met twee slaapt, neem je ook het best twee verschillende matrassen, zodat je ze kan aanpassen aan de individuele lichaamsbouw.

2. Warmte

Zweet je gemakkelijk? Neem dan een matras die goed ventileert. Tegenwoordig zijn er ook ‘CoolTouch’-matrassen op de markt. Die claimen kouder aan te voelen op hete dagen, maar meestal is dat niet meer dan een verkooppraatje. Er bestaan wel matrassen met bovenaan een laagje gelnoppen die het oppervlak extra koel doen aanvoelen, maar die zijn erg duur.

3. Allergieën

Als je last hebt van allergieën, kies dan voor een allergievrije matras die behandeld is tegen huisstofmijt en andere allergenen.

Goed: voldoende steun

Je lichaam wordt op de juiste plaatsen ondersteund door de matras en er is geen druk op rug- en nekwervels.

- Beeld rv

Fout: te harde matras

Je slaapt met een holle rug en je wervelkolom is gebogen omdat je heupen en schouders niet kunnen wegzakken in de matras.

- Beeld rv

Fout: te zachte matras

Als je matras te zacht is, zakt je bekken te ver weg en krijgt je onderrug te weinig steun.

- Beeld rv

De vijf beste én slechtste matrassen

Test Aankoop liet 31 eenpersoonsmatrasmodellen in een labo testen. Als beste koop kwamen daar twee varianten van de Emma-matras uit. De minst goede matras bleek de Myrbacka van IKEA. Het belangrijkste criterium van de test was de lichaamsondersteuning van de matrassen, zowel bij zijligging als bij rugligging. Daarnaast werd gekeken naar elasticiteit, vochtafvoer en duurzaamheid.

De 5 beste volgens Test Aankoop:

1. Emma Original matras (499 euro)

2. Emma Het Matras (459 euro)

3. JYSK Gold F85 Wellpur (399 euro)

4. BEKA Cosmopolitan (405 euro)

5. SELECT BY BETER BED Silver Pocket deluxe foam extra (255 euro)

De 5 slechtste volgens Test Aankoop:

1. IKEA Myrbacka (299 euro)

2. TEMPUR Original Elite CoolTouch (1.600 euro)

3. TECHNOGEL Estasi (1.979 euro)

4. TEMPUR Cloud Supreme CoolTouch (1.400 euro)

5. IKEA Hafslo (stevig) (79 euro)