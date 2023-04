Labradoedels en toypoodles worden massaal aangeschaft. ‘Vergelijk het met de keuze voor een Tesla’

De labradoedel is hot. Celebrity’s in binnen- en buitenland pronken ermee op Instagram, dus kan de gewone sterveling niet achterblijven. Is de fluffy kruising tussen een labrador en een poedel nog een hond, of eerder een hip modeaccessoire? ‘Vergelijk het met de keuze voor een Tesla.’

Voor kattenmensen is het eenvoudig. Je ontmoet je beste vriendje terwijl hij naar eten zoekt op de mesthoop achter in de tuin. Of tijdens een bezoek aan het asiel waar het aantal ‘kopjes’ dat je krijgt primeert op de textuur van de vacht. Ras of stamboom? Het maakt de doorsneekattenliefhebber weinig of niets uit.

Wie een hond in huis haalt neemt – bewust of onbewust – vaker externe factoren in overweging. In 2014 publiceerde de Universiteit van Durham een onderzoek naar de relatie tussen dog movie stars en de populariteit van bepaalde hondenrassen. De link was onweerlegbaar. Toen de Disney-klassieker The Incredible Journey (1963) uitkwam, steeg het aantal labradors die bij Amerikaanse dierenartsen werden geregistreerd tot 2.223 per jaar. In de tien jaar voor het uitkomen van de film waren dat er gemiddeld 452.

Harrie Kakau, een vier maanden oude cockapoo-puppy. Beeld Jouk Oosterhof

Gelijkaardige evoluties zagen ze in 1996, toen de film 101 Dalmatians op het grote scherm verscheen. Jonge kinderen kregen ze massaal als kerstcadeau maar zodra ze ‘uitgepakt’ waren, bleken de dalmatiërs niet zo schattig als in de film: ze luisterden slecht, beten en waren geen goede match met kinderen.

Zwarte flufbal

Films zijn een mogelijke verklaring voor de plotse populariteit van sommige rassen, net als bekende mensen die met een hond gespot worden. Rond de eeuwwisseling introduceerde Paris Hilton de handtashond. Haar chihuahua Tinkerbell zeulde ze steevast mee in haar Louis Vuitton-tas. Met als wereldwijd gevolg: een stoet aan kleine keffertjes.

Iets gelijkaardigs gebeurde met de Australische labradoedel. Het ras is al sinds de jaren 1980 een bekende soort, maar pas in 2009 zou voormalig Amerikaans president Barack Obama er een rage van maken. Omdat zijn oudste dochter allergisch is voor honden, zocht hij naar een hypoallergeen ras. Het gezin Obama twijfelde tussen een labradoedel en een Portugese waterhond, ook een hypoallergene poedelachtige. Ze kozen voor de laatste soort, maar de labradoedel was gelanceerd. De hele wereld zag ondertussen hoe de president sprintjes trok door de tuin van het Witte Huis, achternagezeten door een zwarte flufbal.

Barack Obama speelt met Sunny. Beeld Instagram @barackobama

Rihanna en Oliver. Beeld RV

Lady Gaga en Fozzi. Beeld RV

Het was het startschot voor de adoptie van nog meer hypoallergene, poedelachtige honden onder bekende mensen. Golfkampioen Tiger Woods heeft een labradoedel, net als comedian en tv-presentator Graham Norton. Ook Ellen DeGeneres, Rihanna, Katy Perry en Lady Gaga worden op Instagram met poedelachtige beertjes gespot. De mens is immers niet zo origineel als hij vaak wil denken.

In het kielzog van Amerikaanse celebrity’s werden labradoedels en poedelachtigen een heuse trend. Ook bij ons. Bekende Vlamingen vallen al een paar jaar voor de charmes van de krullerige honden met ultieme puppyblik. Dieter Coppens heeft een labradoedel, net als James Cooke en Julie Vermeire. “Ik wilde net zo’n mooie hond als die van James. Ze hebben dezelfde papa”, zegt Vermeire, die viervoeter Sunny onlangs introduceerde als een volwaardig gezinslid in realityreeks De Vermeires. De fokker van Sunny voelde het effect meteen. Wie een labradoedel wil, moet al minstens tot 2025 wachten.

Dieter Coppens en Billie. Beeld Instagram @coppensdieter

James Cooke en Tommy. Beeld Instagram @jamescooke1984

Julie Vermeire met Sunny. Beeld Instagram @julievermeire

Bart Appeltans met vriend en Bo. Beeld Instagram @bart.appeltans

Ook Bart Appeltans, interieur­architect bij Blind gekocht, heeft er eentje. “Die van ons is een jaar en vijf maanden. We hebben haar discipline bijgebracht in de puppyschool, maar de puberteit neemt het even over”, lacht Bart, die een aparte Instagrampagina wijdde aan Bo – vol vrolijke kiekjes van zonnige wandelingen. “Ik ben al jaren fan van labradoedels, maar mijn vriend vond ze té cute en fluffy. Dankzij zachte dwang en ‘toevallige’ ontmoetingen met labradoedelbaasjes kon ik hem overtuigen.

“Bo is een knuffelhond, maar ook een slim en actief diertje. We vertroetelen haar met intelligentiespelletjes en lange wandelingen. Kon ze maar praten. We zien haar als ons kindje. Maar onderschat niet hoeveel tijd ze van je vragen. Dit zijn geen honden om lang alleen te laten.”

De anderhalf jaar oude Bessie is een Australian cobberdog. Op Instagram: @doggie.bessie Beeld Jouk Oosterhof

Flanerende dertigerkoppels zonder kinderen bezweren de vraag om al dan niet een gezin te starten steeds vaker met bijvoorbeeld een schnoodle, dat is een combinatie van een schnauzer en een poedel. Al net zo gewild: cavoodles (dwergpoedels gekruist met Cavalier King Charles-spaniëls), toypoedels (die niet meer dan 4,5 kilo wegen), bernedoodles (Ber­ner sen­nen­hond plus poedel) en labradoedels. Het is een biologische reflex. Dieren met relatief grote ogen en hoofden doen ons aan baby’s denken. Een hypoallergene babyvervanger: klinkt als de perfecte deal.

Slechtziende vrouw

Maar is de populariteit van al die poedelachtigen wel zo onschuldig? Toen Obama een labradoedel overwoog, zag de ‘uitvinder’ van de hond de bui al hangen. Australiër Wally Conron schreef Obama zelfs een brief om het hem af te raden.

Conron was het die in 1989 de labradoedel voor het eerst ‘in elkaar zette’. De gerespecteerde fokker had van een slechtziende vrouw uit Hawaï de vraag gekregen een hulphond te fokken die haar man, die allergisch was voor honden, geen niesbuien zou bezorgen.

Conron probeerde het eerst met poedels, maar die waren te koppig om een hulphond te zijn. Na wat denkwerk was hij eruit: het moest een hond worden met de werkmentaliteit van een labrador en de vacht van een poedel. Sultan was de pup die de blinde vrouw zou helpen, maar zijn twee broertjes raakten maar niet aan een thuis. Niemand wilde een bastaardhond trainen tot hulphond. Conron schakelde een pr-bedrijf in: ‘Zeg dat ik een nieuw ras heb gefokt: de labradoedel. Hypoallergeen.’

Saar, een drie jaar oude labradoedel. Beeld Jouk Oosterhof

De vlot bekkende naam bleek een goede marketingstunt. Het nieuwe, hybride ras sloeg aan. Maar in 2014 uitte de man zijn spijt. De labradoedel is zijn “life’s regret”. “Door die twee rassen te kruisen, heb ik de doos van Pandora geopend en het monster van Frankenstein gecreëerd”, zei hij in Psychology Today. “Broodfokkers zijn op de kar gesprongen en kruisen om het even welke hond met een poedel, zonder rekening te houden met gezondheidsrisico’s. Het resultaat is een niet-gestandaardiseerd ras dat wel zo in de markt wordt gezet.”

Bovendien hebben fokkers van rashonden er nooit veel voor gevoeld om hun beste exemplaren ‘op te offeren’ voor de creatie van een nieuwe kruising. “Sommige honden hebben daarom gezondheidsproblemen of genetische aandoeningen”, zegt Conron, die zelf slechts 31 labradoedels heeft gefokt, na nauwkeurige genetische testing. “Er zijn bijzonder veel poedelkruisingen die problemen hebben met hun ogen, heupen en ellebogen, en een groot percentage heeft epilepsie.”

Designer dogs, die ontstaan uit de kruising tussen twee zuivere rassen, hebben wel vaker allerlei problemen. Teacup breeds, die specifiek op hun kleine formaat gefokt worden, zijn vaak het product van ouders die zelf premature puppy’s waren en dus een resem gezondheidsproblemen hebben, zoals broze botten of ademhalingsmoeilijkheden.

Mia (4) is een maltipoo. Beeld Jouk Oosterhof

In het geval van de labradoedel loopt het niet zo’n vaart. “Labradoedels lijden niet onder hun uiterlijk, zoals kortsnuitige honden wel doen, maar ze hebben wel last van erfelijke ziekten. Hun genenpakket zorgt ervoor dat ze een grote kans hebben om de ziekte van Von Willebrand te ontwikkelen, een erfelijke bloedziekte die hevige bloedingen kan veroorzaken”, vertelt Eva Bernet Kempers, die bij UAntwerpen postdoctoraal onderzoek doet naar dierenrechten. “Bovendien hebben ze vaak dysplasie van de elleboog en andere gewrichten, waardoor die misvormd kunnen raken.”

In Nederland is het sinds begin dit jaar verboden om honden met een korte snuit te houden. “Vanuit het idee van dierwaardigheid zou dit verbod in de toekomst beter worden uitgebreid naar huisdieren die last ondervinden van hun innerlijke genenpakket, zoals labradoedels.”

Volgens Martin de Munnik, oprichter van Neurensics, een bedrijf dat in opdracht van commerciële partijen onderzoek doet naar ons onderbewustzijn, kiezen we voor een hippe rashond om te laten zien dat we kapitaalkrachtig zijn en goede smaak hebben. “Vergelijk het met de keuze voor een Tesla. Niemand koopt zo’n wagen alleen maar om van A naar B te rijden, al zullen de eigenaren misschien beweren van wel”, zegt de Munnik in de Volkskrant. “Exclusieve hondenrassen worden, net als auto’s, steeds meer een lifestyleaccessoire.”

Gekke combinaties

Een hond kopen vanwege de boodschap die je ermee uitdraagt en niet vanwege de intrinsieke kwaliteiten van de hond: foute evolutie, vindt ook dierenexpert Chris Dusauchoit. “De yorkshireterriër zag je in de jaren 70 en 80 overal, maar opeens werd hij als compagnon van oudere dames beschouwd en was het hippe eraf. Het toont aan dat sommige mensen een hond kopen als een modeaccessoire: in de juiste kleur en grootte”, legt Dusauchoit uit.

Wetenschappers schatten dat honden zich zo’n 15.000 jaar geleden hebben afgescheiden van wolven en trouwe metgezellen van de mens werden. Maar de rassenexplosie is een veel recenter verhaal. Het huidige rariteitenkabinet van viervoeters begon pas anderhalve eeuw geleden, in de victoriaanse tijd.

Polly, de 4 jaar oude toypoodle met een Instagram-account: @pollydepoedel Beeld Jouk Oosterhof

“Om een ras te maken, moesten er destijds ook verschillende soorten bij elkaar worden gegooid”, vervolgt Dusauchoit. “Maar het verschijnsel om een nieuw ras te maken door twee erkende rassen samen te zetten, is wel recent. Plots zie je gekke combinaties van sharpeis en husky’s. Of poedels en labradors. Je hebt fokkers die alleen met raszuivere poedels en labradors werken, maar er zijn net zo goed mensen die zeggen: een labradoedel met een labradoedel werkt ook. Zo creëer je natuurlijk een genetische flessenhals die het risico op allerhande aandoeningen vergroot.”

Grijze zone

Bovendien is het bij wet verboden om bij het fokken verschillende hondenrassen te kruisen. “Er wordt daar al eens een oogje dichtgeknepen, dus je zit met een grijze zone. Wie springt er dan vooral op de kar? Broodfokkers die snappen dat er veel vraag is en weinig aanbod, en dat de hond als prijzig statussymbool kan dienstdoen”, zegt Dusauchoit. “Voor een labradoedel betaal je toch snel 2.500 tot 3.000 euro. Maar zodra de populariteitsgolf is uitgewerkt, vangen de asielen de klappen op. Zo gaat het toch meestal.”

“Nu zitten de asielen vol met Mechelse herders en pitbulls. Mensen willen een boksijzer op vier poten, een gevaarlijk uitziende hond die indruk maakt op de buren, tot ze merken dat de combinatie met het gezin iets minder vlot verloopt.”

Moos, een twee jaar oude miniatuurpoedel. Op Instagram: @moos.thepoodle Beeld Jouk Oosterhof

Voorlopig zien asielen nog geen labradoedels binnenkomen. “Meestal zit er anderhalf jaar tussen de hype en de rit naar het asiel”, weet Brigitte De Baere van Dierencentrum Waasland. “Ofwel is het schattige verdwenen, willen mensen hun vakantie er niet meer voor opofferen of maakt een echtscheiding de zorg voor de hond plots te moeilijk. Over een tweetal jaar verwacht ik veel corgi’s. Sinds de dood van Queen Elizabeth is er extra veel vraag naar. De labradoedel is een moeilijke. Ze zijn niet al te groot en hebben doorgaans een goed karakter. Ik vermoed – of ik hoop – dat er niet te veel in het asiel belanden, of via fokverenigingen worden doorverkocht.”

En wat eigenlijk met hun hypoallergene vacht? Labradoedels zouden weinig verharen en niesbuien tot een minimum beperken. Christel Geerts, doctor in de gerontologie en moeder van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau, kocht vorig jaar een labradoedel om die reden. “Conner, Eloïs (de dochter van Geerts, red.) en ik doen aan co-ouderschap. De kinderen wilden tien jaar geleden al een hond, maar met mijn allergie lag dat moeilijk”, vertelt Christel. “We zijn toen zelfs naar Nederland gereden, maar de hype was daar al veel heviger dan bij ons. We moesten geld geven om op een wachtlijst te staan, dus blies ik de adoptieplannen af. Een hond is geen marktproduct.”

Conner Rousseau op de foto met Blacky. Beeld Instagram @kingconnah

Toen ze in 2018 borstkanker kreeg, zette ze de labradoedel toch weer op haar bucketlist. “Ik had vertrouwen in een fokker in eigen land die slechts een paar nestjes heeft gekweekt. Blacky is genoemd naar het hondje in De familie Backeljau (komisch tv-programma in de jaren 90, red.). Dat hij zou verkleuren van zwart naar beige hadden we niet voorzien. (lacht) Met de allergie valt het best goed mee. Ik krijg geen blaasjes, tenzij hij me per ongeluk bijt. Maar ik hoef er niet bij te zijn als hij getrimd wordt.”

Abrikoostint

De hypoallergene doodle is meer dan een verkooptruc, maar als je zwaar allergisch bent, overweeg je toch nog altijd beter een haarloos huisdier. “Eigenlijk bestaan er geen hypoallergene hondenrassen”, zegt Jan Paeshuyse, professor bio-ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven en afdelingshoofd van onderzoeksportaal Dier en Mens. “Alle honden scheiden allergenen af, vooral via hun speeksel en huidschilfers. Het type vacht bepaalt hoeveel van die huidschilfers er via haarverlies in de omgeving belanden.

“Een hond met een krul in de vacht, zoals een doodle, verliest doorgaans minder haren. Dat is vooral te danken aan het stukje poedel in de labradoedel. Een poedel verliest weinig haar en kwijlt niet. Maar als je allergisch bent, vraag je aan de fokker beter of de hond getest is op het MC5R-gen, een eiwit dat het ruifvermogen van een hond bepaalt.”

Een op de vijf rashonden die in België te koop aangeboden worden, wordt geïmporteerd uit Oost-Europese landen, waar ze in miserabele omstandigheden geboren worden. Zoek daarom dus sowieso een fokker die je vertrouwt: eentje die nooit meer dan twee rassen in huis heeft, die je zonder morren het moederdier kan laten zien en die je de pup nooit zonder uitvoerige ondervraging meegeeft. “Wat je ook doet: ga niet met een ellenlange wishlist naar een fokker: dat type doodle van die grootte en in die abrikoostint. Een hond is geen nieuwe jas”, zegt Dusauchoit.