Laat de kaas spreken in dit pastagerecht met ricotta salata

Roteren steeds dezelfde gerechten in uw weekmenu? Bent u het beu om elke woensdag spaghetti te eten? Geen idee wat er vanavond weer op tafel moet komen? Wanneer u ongeïnspireerd bent, zit er maar één ding op: zet al uw zintuigen op scherp en ga op ontdekking. Dat hoeft geen dure reis naar de andere kant van de wereld te zijn. In de rekken van de Poolse, Aziatische of Turkse buurtwinkel lukt dat evengoed. Zo kwam ik laatst thuis van een trip naar een piepkleine Italiaanse delicatessenzaak in het stadscentrum met een zak vol ingrediënten die je in de doorsneesupermarkt nooit tegenkomt, waaronder nduja (een soort pikante, smeerbare salami uit Calabrië), bottarga (gezouten en gedroogde viskuit, om te raspen over pasta of groenten) en ricotta salata.

Dat laatste is een geperste, gezouten en gedroogde versie van de beter bekende roomkaas met die uitgesproken melksmaak. Ricotta salata is een halfharde kaas. Zowel qua textuur als smaak zit hij knal tussen pecorino en feta. Hij komt in een samengeperst blokje dat je kan raspen, en smelt haast in je mond. Zijn smaak is uitgeproken zout, maar beslist minder scherp dan feta. Met zijn mild karakter overheerst hij nooit in gerechten zoals pecorino en Parmezaanse kaas wel eens kunnen doen. Rasp hem over soep, salades, geroosterde groenten, taco’s of – uiteraard – pasta.

Romig en smeuïg

Waarom geen twee soorten ricotta in één pastagerecht verwerken? De verse variant geeft deze simpele penne met tomatensaus de nodige romige smeuïgheid en de ricotta salata voegt wat zout en pit toe. Mix de verse ricotta in een hakmolentje, samen met een handvol basilicumblaadjes, tot een opgeklopte, smeerbare crème. Smeer de lichtgroene, luchtige kaas mooi over de rand van je kom alvorens er de pasta overheen te scheppen. Het oog wil ook wat. Besprenkel vervolgens met de gezouten ricotta. Die laatste kan je uiteraard vervangen door pecorino of zelfs Parmezaanse kaas, maar kom je toevallig eens een blokje ricotta salata tegen, twijfel dan zeker niet!

Beeld Hannes Vandenbroucke

Penne met tomatensaus en 2 soorten ricotta

Dit heb je nodig voor 2 personen

250 g penne / olijfolie / 2 tenen knoflook, tot moes geplet / snuf chiliflakes / olijfolie (veel) / 400 g (kers)tomaten uit blik / peper en zout / 1 tl suiker / 125 g verse ricotta / 15 g basilicumblaadjes / ricotta salata

Zo maak je het

1. Kook de penne volgens de instructies op de verpakking in gezouten water al dente.

2. Verhit een flinke geut olijfolie in een kleine kookpot over een laag vuur. Stoof de knoflook en chiliflakes 1 min. aan alvorens de tomaten uit blik toe te voegen. Kruid met peper en zout. Draai het vuur iets hoger en breng zacht aan de kook. Laat 15 min. pruttelen en prak met een houten lepel de tomaten tot moes. Proef en voeg eventueel 1 tl suiker toe als u de saus liever iets zoeter hebt.

3. Mix ondertussen in een kleine hakmolen of keukenrobot de verse ricotta met de basilicum smeuïg. Breng op smaak met peper en zout.

4. Giet het kookvocht van de penne af en meng de pasta door de tomatensaus. Smeer met een lepel de ricotta uit over de rand van de diepe borden of kommen. Leg er de pasta overheen en werk af met ricotta salata (of andere kaas).