Laagdrempelig, divers en gratis: in Gents basketbalproject zijn álle jongeren welkom

Voor sommige jongeren is de drempel om te sporten bij een club te groot. Ghent Basketball organiseert voor hen wekelijks een training.

Op het eerste zicht is hier een doodgewone training van een basketbalclub aan de gang: zo’n veertig kinderen lopen met gele hesjes aan rond gekleurde kegeltjes en spelen daarna wedstrijdjes. In de hoek van de zaal kijken enkele ouders toe.

Pas na een tijdje valt op dat dit geen gewone ploeg is. Eerst en vooral speelt iedereen hier door en met elkaar: jongens, meisjes, pubers en kinderen jonger dan tien. Ook heeft lang niet iedereen hier sportkleren aan, laat staan Air Jordans. Een jongen loopt zelfs in een lange jeansbroek rond. “Ik had niet de tijd om over huis te gaan”, zegt Solaiman (13). Hij is hier voor het eerst. “Ik wilde absoluut basketballen. Ik zag deze groep spelen op een pleintje in de buurt en dacht: ‘Dat wil ik ook.’ Bovendien was de club waar ik wilde starten vol.”

Het is het verhaal van de helft van de jongeren hier: gewone basketbalclubs hebben wachtlijsten. Andere kinderen hebben geen zin in tweemaal trainen per week of ze willen het gewoon eens proberen, zoals Mina Coorenaert (9) die hier voor de derde keer is. “Mijn vriendinnen vroegen om mee te komen”, zegt ze. “Ze vonden het niet leuk en zijn intussen gestopt. Maar ik vind het superleuk.” Haar ouders, die toekijken langs de kant, halen opgelucht adem. “We hebben veel moeite moeten doen om iets te vinden dat ze wilde doen buiten de school”, zegt papa Kim Coorenaert. “Dat het gratis is, speelt ook een beetje een rol. We zijn blij dat ze het zo kan proberen en we niet meteen veel lidgeld moeten betalen.”

Mina Coornaert (9) heeft het helemaal naar zin op de training van Ghent Basketball. Beeld Tim Dirven

Laagdrempelig

Dat amalgaam aan verhalen samenbrengen, is exact wat Ghent Basketball probeert te doen. “We willen basket toegankelijk maken voor iedereen”, zegt bezieler Jasper Vandorpe (32). “Daarom zijn onze wekelijkse initiaties zo laagdrempelig mogelijk: elke jongere tussen 9 en 17 jaar is hier welkom.” Jongeren lopen hier gewoon binnen vanop de straat en wandelen in dezelfde kleren terug buiten. Vaak hebben de kinderen zelfs geen sporttas bij. De jongeren weten gewoon één ding zeker: elke week staat de turnzaal open tussen 16 en 17.30 uur. Daardoor weet Ghent Basketball zo een heel divers publiek te bereiken: gaande van jongeren die afgezet worden door hun ouders tot kinderen uit kwetsbare gezinnen.

Dat zo’n initiatief een toekomst heeft, blijkt uit recent onderzoek naar sportparticipatie van de KU Leuven. Dat toont dat sportparticipatie bij kinderen fel onderhevig is aan de thuissituatie. Het opleidingsniveau van ouders, de nationaliteit van ouders, de thuistaal in gezinnen of het gezinsinkomen: allemaal trekken ze diepe kloven in de sportparticipatie van jongeren.

Vandorpe probeert die kwetsbare gezinnen af en toe eens wat informatie toe te spelen via de gezamenlijke WhatsApp-groep, “zoals flyers van initiatieven uit de wijk”. Al is dat niet het hoofddoel. “Dat blijft basketbal. Ik wil dat kinderen zich gewoon anderhalf uur kunnen amuseren met basket.” “Maar het moet wél kwalitatief zijn”, zegt coördinator Simon Van der Heyden (24). “Het is wel de bedoeling dat de kinderen iets bijleren.” Daarom gaan de twee op zoek naar coaches die zelf geoefende basketbalspelers zijn die meestal ook training geven in een club.

Een van hen is Silke Bosch (23). Ze moedigt de jongeren aan vanaf de zijlijn tijdens een wedstrijdje. “Wat de score is? Geen idee. (lacht)” Een ‘over-mijn-lijk-mentaliteit’ inprenten bij de spelers staat duidelijk niet hoog op de prioriteitenlijst. “De dynamiek is hier helemaal anders dan in een club. Wat het grootste verschil is? De diversiteit. In een club komen jongeren meestal samen met hun vriendjes van de school toe. Hier is alles verschillend en kennen ze de andere kinderen vaak nog niet.”

Dat is het geval voor Sem (14) en Noah (9). De twee kennen elkaar nog maar twee weken. Op het eerste gezicht verschillen ze vooral van elkaar: het leeftijdsverschil, de huidskleur, een andere ambitie met de sport enzovoort. Toch praten ze met elkaar alsof ze elkaar al lang kennen. Zij zien gewoon iemand om basket mee te spelen.

Bezieler Jasper Vandorpe: ‘We willen basket toegankelijk maken voor iedereen.’ Beeld Tim Dirven

Werkbeurs

Het is exact de reden waarom Ghent Basketball als een van de veertien laureaten geselecteerd werd voor de P&V werkbeurs Connecting You(th). De organisatie probeert via projecten als dit sociale kloven tussen jongeren te verbinden.

Vandorpe verwelkomt de beurs met open armen. Het zorgt ervoor dat hij een jaar lang voltijds aan de slag kan om twee nieuwe locaties voor de wekelijkse initiaties uit de grond te stampen, aan de Watersportbaan en Sportpot in Gentbrugge. Tot nu toe vonden de wekelijkse trainingen plaats in drie wijken: Tondelier, Melopee en Muide. In totaal doen daar zo’n 75 kinderen aan mee. Samen met de kampen die de vzw organiseert in de vakantie, weet ze in totaal zo’n 580 jongeren te bereiken per jaar.

Elke maand staat een toernooitje tussen twee van de wijken op het programma zoals vandaag. Veel competitiviteit is er niet te merken. Centraal staat plezier maken. Niet voor niets heten deze wekelijkse sessies ‘Play Ball & Have Fun’. “Bij een club wordt een zeker engagement gevraagd, bijvoorbeeld om elke week twee keer te komen trainen”, zegt Van der Heyden. “Dat is voor sommige van de gezinnen die wij zien moeilijk. Dus is het hier veel chiller (lacht). Officieel beginnen we om 16 uur. Vaak is dat een stukje later.”