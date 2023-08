‘Laad je elektrische auto niet zomaar op in je vakantiehuisje. Voldoet het stroomnet niet, dan kunnen kabels gaan smeulen’

Verhuurders van vakantiehuisjes en uitbaters van campings ergeren zich in de Nederlandse media aan toeristen die hun elektrische wagen ‘gratis’ opladen in het stopcontact. ‘Vakantieparken zouden meer laadinfrastructuur moeten voorzien’, zegt Sjors ten Tije van de Vereniging Elektrische Rijders.

In de krant Trouw klagen uitbaters van vakantieparken en verhuurders hoe ‘laadpaalmijders’ hen op kosten jagen. Lopen die kosten echt zo hoog op?

“Een gemiddelde elektrische wagen heeft een batterij van 60 kilowattuur. Die volledig opladen komt tegen gemiddeld 25 cent per kilowattuur dus neer op ongeveer 15 euro. Je rijdt je batterij natuurlijk zelden volledig leeg. Gaan we er even vanuit dat je een batterij voor 60 procent oplaadt, dan kost dat de eigenaar of verhuurder zo’n 10 euro. Dat zijn dus geen astronomische bedragen.”

Het tikt natuurlijk wel aan wanneer het herhaaldelijk gebeurt.

“Juist, het is natuurlijk ook niet niks. In een vakantiepark kan het je normale verbruik makkelijk verdrievoudigen. Wij raden mensen aan om nooit zomaar stroom af te tappen in hun vakantiehuisje of op de camping. Vraag of het kan en mag, en biedt aan ervoor te betalen. Dat is een kwestie van fatsoen. Wanneer je in dialoog gaat, kom je doorgaans wel tot een oplossing.

“Anderzijds moeten mensen natuurlijk hun wagen kunnen opladen. Als er speciale laadinfrastructuur voorzien is, raden we uiteraard aan die te gebruiken, ook al zal dat wat duurder uitvallen dan de auto gewoon in het stopcontact te steken, want die investeringen moeten nu eenmaal terugverdiend worden.

“Maar niet alle campings of vakantieparken beschikken over laadpunten. Dus we moedigen uitbaters ook aan daarin meer te investeren, zeker omdat straks nog veel meer mensen elektrisch zullen rijden. Zo vermijd je dit soort problemen.”

Is het stroomnet in vakantieparken wel voorzien op het opladen van elektrische wagen?

“Op een camping of in een vakantiepark wordt het stroomnet vaak door de uitbater zelf beheerd. Het is doorgaans berekend op een beperkt verbruik per aftappunt, bijvoorbeeld 1,5 kilowatt. Als er dan tien mensen tegelijk hun auto in het stopcontact steken, praat je al snel over tien keer 3,5 kilowatt, en dan kan de hoofdzekering uitvallen.

“Is er op zich geen technisch probleem, maar zien uitbaters enkel op tegen de extra kosten, dan is dat eenvoudig op te lossen door slimme meters te installeren en de verbruikskosten precies aan te rekenen.”

Volgens sommige uitbaters is je auto zomaar in het stopcontact opladen ronduit gevaarlijk.

“Je hebt er geen zicht op hoe goed de bekabeling op je vakantiebestemming is. Een auto opladen vraagt standaard een hoog vermogen, en dat gedurende lange tijd. Dat is wat anders dan een half uurtje stofzuigen. Is het stroomnet in je vakantiehuisje onvoldoende zwaar, dan is er een risico dat kabels niet bestand zijn tegen die langdurige hoge vermogens, en gaan smeulen of in het slechtste geval in brand vliegen. Al moeten we dat risico ook niet overdrijven. Ik heb nog nooit over zo’n geval gehoord.”

Heb je dat risico ook wanneer je verlengkabels gebruikt?

“Hetzelfde probleem kan zich inderdaad voordoen wanneer je een slechte verlengkabel gebruikt. De goedkopere types zijn daar niet op berekend. Daarom doe je er goed aan een duurder, zwaarder model mee te nemen.”

Wat als je echt geen andere keuze hebt dan met een stopcontact opladen?

“Moet je in het stopcontact opladen, dan raden wij altijd aan dat aan een lager vermogen te doen. Dat kan je regelen op je mobiele lader of in je auto. Die kan vaak een stroomsterkte van 16 ampère aan, maar je kan die ook verminderen. Zo verklein je de kans dat je het stroomnet overbelast. Het nadeel is dan natuurlijk dat het laden veel langer duurt.”