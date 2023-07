Kustbewoners zijn gezonder en leven langer: waarom is zeelucht zo gezond?

Een dagje strand is heerlijk, maar een portie zeelucht blijkt bovenal gezond te zijn. Kustbewoners blijven gezonder en leven ook langer.

Per jaar maakt de oceaan evenveel zuurstof aan als alles wat er op het land leeft. Zee- en landzuurstof is qua samenstelling altijd gelijk, maar de lucht bestaat uit meer dan alleen zuurstof. Zeelucht bevat andere componenten dan lucht afkomstig van het land, zegt Maarten De Rijcke, onderzoeker bij het Vlaams Instituut voor de Zee. “In zeelucht vind je bijvoorbeeld meer jodium, een belangrijk ingrediënt voor de werking van onze schildklier. Ook bacteriën die zich in zeelucht bevinden, spelen een rol in onze gezondheid.”

Mariene bacteriën worden voornamelijk veroorzaakt door algen. Door golfwerking komen ze uit zee in de lucht terecht, wat de samenstelling anders maakt dan de lucht op het land. Tot zo’n 30 kilometer van de kust hebben de bacteriën uit zee een positieve invloed op ons lichaam.

Natuurlijke antibiotica

Regelmatige blootstelling aan zeelucht- en water werkt als een natuurlijk antibioticum. Het vermindert klachten van psoriasis en eczeem, en antiseptische eigenschappen zorgen voor snelle genezing van wondjes. Het vocht in de lucht heeft een positieve uitwerking op de longen en luchtwegen en vermindert hooikoortsklachten.

Naast jodium bevat zeelucht ook magnesium en elementen die de immuunreacties van de huid en de ademhalingsorganen stimuleren. Iedereen heeft dus baat bij een portie zeelucht, in het bijzonder mensen met astma of allergieën. De populaire thalassotherapie – waarbij mensen met reumatische klachten, huidaandoeningen en stress in kuuroorden aan de kust worden behandeld met zeewater, algen en zeewier – worden in Duitsland in veel gevallen vergoed door de zorgverzekeraar.

Onderzoek toont aan dat door onze over-hygiënische levensstijl ons immuunsysteem lui wordt, waardoor we vaker allergieën en overgevoeligheden ontwikkelen. Een tegenhanger daarvan zijn kinderen die opgroeien op een boerderij, legt De Rijcke uit. “Zij hebben er hun hele leven baat bij dat ze dagelijks in contact staan met mest en bacteriën van dieren en gewassen. Bacteriën in zeelucht hebben hetzelfde effect: ze zorgen voor een goede afweer. In zekere zin traint zeelucht ons immuunsysteem en maakt het ons sterker.”

In 2012 toonden Britse wetenschappers aan dat kustbewoners gemiddeld gezonder zijn en een hogere levensverwachting hebben. Een van de verklaringen is dat zij meer buiten komen en lichamelijk actiever zijn. Door regelmatige blootstelling aan de zon maken ze meer vitamine D aan. Wandelen op het strand verlaagt stress, zorgt voor meer sociale interactie en geeft een gevoel van rust. Daardoor hebben kustbewoners een betere mentale weerbaarheid. Bovendien is bewegen in de zeelucht goed voor het bestrijden van een hoge cholesterol en diabetes.

Een duik in zee

En niet alleen de lucht, maar ook het zeewater kan helend werken. Door een duik in zee schieten hormoonlevels van testosteron, oestrogeen en endorfine omhoog en het weidse van de zee geeft rust en een nietig gevoel. Dat beaamt Anna Oosterling (33), creatief strateeg, adviseur en docent in de muziekindustrie. “Ik woon in de wijk Duindorp in Scheveningen (in het Nederlandse Den Haag, red.). Een paar keer per week neem ik een duik in zee. Twee tot drie minuten, daarna ga ik er snel weer uit. Eerst krijgt je lichaam een schrikreactie: je denkt dat je het niet kan en wil meteen terug. Maar gaandeweg leer je je paniek onder controle te krijgen.’’

Door het koude zeewater verkrampen de spieren en trekken bloedvaten samen. Als je eenmaal tot rust komt, worden de bloedvaten weer wijder en krijg je het vanzelf warmer. Door regelmatig het koude zeewater in te stappen, kun je dagelijks beter met stress omgaan, meent Oosterling. “Zwemmen in het koude zeewater leert me dat ik meer kan dan ik denk. Ik heb erdoor meer controle over mijn eigen lichaam en mijn gedachtes gekregen. Die mindset kan ik overal inzetten.” Soms lukt het zwemmen niet, dan is het echt te koud. “Dan ga ik alleen met mijn enkels erin. En in de winter draag ik sowieso in zee een muts.”