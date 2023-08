Kunstenaar Rinus Van de Velde: ‘Elk jaar neem ik me voor: ik ga meer drinken’

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Vierentwintig directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Deze week: kunstenaar Rinus Van de Velde (40). Wie is hij in het diepst van zijn gedachten?

1. Hoe oud voelt u zich?

“Moeilijke vraag. Ik denk dat leeftijd gaandeweg minder belangrijk wordt in je leven. Als kind positioneer je je voortdurend op basis van je leeftijd tegenover anderen, maar uiteindelijk ben je oké met wie je bent. Het goede is dat de mensen rondom je ook geleidelijk aan ouder worden. Ik heb veel vrienden van toen ik jong was, en die zijn nu 40, 50, 60, maar daar zit geen verschil in. Je komt op een punt dat leeftijd niet meer uitmaakt. Ik weet bijvoorbeeld niet hoe oud mijn galerist Tim (Van Laere, red.) is. Ik heb een relatie met hem die zich gevormd heeft los van leeftijd.

“Ik geloof ook niet in een soort progressie naarmate je ouder wordt. Je hebt kunstenaars die op jonge leeftijd op hun hoogtepunt zijn en anderen die daarvoor dertig jaar tijd nodig hebben. Bijgevolg: ik denk niet na over hoe oud ik mij voel, omdat ik dat niet relevant vind. Misschien is dat ook wel een copingmechanisme om niet met die voortschrijdende ouderdom bezig te moeten zijn. En dat lukt voorlopig goed, we zullen zien of het nog lukt als ik echt oud ben. (lacht) Als je begint te vergelijken, ben je sowieso verloren.”

2. Wat vindt u een kenmerkende eigenschap van uzelf?

“Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik mijn identiteit probeer te transformeren. Dat is wat ik in mijn werk doe: ik probeer telkens iemand anders te zijn en zo verschillende kenmerken uit te testen. Dus dat is een lastige vraag om te beantwoorden, omdat ik een soort man zonder eigenschappen ben.

“Als ik bijvoorbeeld portretten van Alice Neel zie, wou ik dat ik Alice Neel was. Een heel rustig iemand die in haar woonkamer in New York vrienden uitnodigt en schildert. Dan gooi ik hier alles buiten, bouw ik een decor, maak ik portretten, verbeeld ik me hoe het zou zijn om Alice Neel te zijn en maak ik daar een tekening van. En drie weken later ben ik weer iemand anders. Ik wil niet samenvallen met één identiteit. Authenticiteit zit voor mij juist in versplinterdheid.

“Al van kleins af aan ben ik iemand die zich liever dingen verbeeldt dan ze effectief te beleven. Zo is het volgens mij veel mooier om te fantaseren over de Titanic die ergens op de bodem ligt, dan om door een klein raampje te kijken naar een verroeste reling. Er heerst nu een soort fascinatie om overal bij te willen zijn, terwijl de kracht van de fantasie veel sterker is dan de realiteit, die vaak vrij banaal is.

“Met je verbeelding raak je veel verder. Zo kan ik me inbeelden dat ik met Monet in zijn tuin in Giverny zit te converseren. Het is toch ongelooflijk fascinerend om na te denken over wat ik tegen hem zou willen zeggen.”

3. Wat drijft u?

“Heel cliché: tekenen. Mijn grootste geluksmoment was toen ik dat ontdekte. De Oostenrijkse beeldhouwer Franz West antwoordde ooit op de vraag ‘Wat is kunst?’: ‘It’s just something to do.’ Dus ik weet nu, ik sta ‘s morgens op en kan mijn dag, voor mezelf alvast, zinvol doorbrengen. Er zit natuurlijk ook iets obsessiefs aan. Veel moet daarvoor wijken. Enerzijds geeft het energie, anderzijds is het verslavend, net als roken, en maakt het je stilaan kapot.

'Ik kan zelfs niet kijken naar een afbeelding van een slang. Dat is een diepgewortelde angst.' Beeld © Stefaan Temmerman

“Heel mijn werk is een soort fictieve autobiografie die zich altijd verder uitbreidt. Tekening na tekening. En dat is, ja, echt een obsessie, die nooit stopt. Want tekenen is altijd onaf. Je kunt niet overschilderen. Daarom ben ik ook geen schilder. Ik denk dat ik als schilder mijn leven lang aan één schilderij zou werken tot het uiteindelijk een meter dik is.” (lacht)

4. Is het leven voor u een cadeau?

“Ik heb het gegeven aan twee kinderen, dus ik denk wel dat het een cadeau is. Mocht ik zeggen dat het geen cadeau is, zou dat redelijk kwaadaardig zijn.”

5. Wat was de moeilijkste periode in uw leven?

“Dan kom ik toch tot de constatering dat ik heel weinig moeilijke periodes heb gehad. Als ik echt een periode moet noemen: toen de jongens er net waren, de transitie van niet-ouder naar ouder zijn. Ze zijn ook zes weken te vroeg geboren, dus dat overviel mij wel. En sowieso denk ik dat het ouderschap iedereen wel in zekere zin overvalt, omdat je totaal niet weet wat je te wachten staat. Het was ook heftig omdat er ineens twee waren en omdat ik een nogal routineus leven leid en vasthoud aan structuur. Ik ben voor alle duidelijkheid enorm blij dat ze er zijn, maar het heeft wel energie gekost om me aan te passen. Het was vooral ook een vermoeiende tijd. Ze sliepen heel slecht en op den duur ben je kapot en besef je dat slaap het allerbelangrijkste is in je leven. Ik viel hier in slaap achter mijn bureau. (lacht) Als ik nu een grote tentoonstelling moet voorbereiden, weet ik dat ik weinig werken zal vinden van 2016-2017, gewoon omdat ik veel te moe was.”

6. Wat biedt u troost?

“Als ik iets moeilijks moet doen, zoals een week naar Seoel gaan om een tentoonstelling op te bouwen, troost ik mezelf met het idee: er komt een dag dat je hier opnieuw de sleutel in de deur kunt steken, hier kunt binnenwandelen en hier kunt zitten op je krukje en dat alles verder zijn gangetje gaat. Hierin schuilt mijn alledaags plezier. Het heeft iets meditatiefs, zonder esoterisch te willen klinken, om twintig jaar lang al elke dag op te staan en hier een paar uur, vier, vijf, zes, zeven, voor een blad te zitten en na te denken. Daarom kan ik moeilijk op reis gaan. Ik ben weleens kleine tekeningen beginnen te maken, maar dat voelt nooit hetzelfde als hier in deze ruimte te zitten.”

7. Wat is uw zwakte?

“Mijn hypochondrie. Ik heb om de een of andere reden een soort angst om koortsig te worden. Ik weet niet waar dat vandaan komt, maar gisteren had ik het weer: ik stond op, voelde aan mijn voorhoofd en dacht: het is zover, ik heb zeker 38 graden. Ik durf dat dan ook niet te meten. Na een paar uur kwam het besef: het is gewoon heel warm. Ik herinner me dat we eens in São Paulo waren, Tim en ik, en ik zei: Tim, ik word ziek, ik krijg griep. Hij zei: ‘Trek gewoon je wollen pull uit. Het is hier 35 graden.’” (lacht)

8. Wat is uw grootste angst?

“Mijn allergrootste angst is dat ik ‘s avonds in bed kruip, mijn donsdeken omhoog til en een krullende slang zie liggen. Ook als ik mijn atelier binnenstap in het donker, doemt dat schrikbeeld op. Dat is een diepgewortelde angst, waarmee ik constant moet dealen. Ik kan zelfs niet kijken naar een afbeelding van een slang.”

9. Wanneer hebt u het laatst gehuild?

“Ik merk dat ik het moeilijk heb om te huilen. Ik herinner me nog dat mijn cavia gestorven was en dat ik mij op school schaamde omdat ik moest huilen en zei dat ik hooikoorts had. En nu nog, als ik tranen voel opkomen, probeer ik mij daartegen te verzetten.

“De eerste keer dat ik echt gehuild heb, was bij de geboorte van de tweeling. Dat kwam volledig uit het niets. Ik weet nog dat ik gefascineerd was door heel dat sciencefictionachtige gebeuren, maar op het moment dat Omar er als eerste uitkwam, schoot ik in een milliseconde vol. Dat was een soort huilen waar je geen verweer tegen hebt, los van schaamte.

‘Toen een vriend van mij zijn kind verloor, heb ik de hele dag lopen huilen. Dat is van zo’n verschrikkelijke wreedheid.' Beeld © Stefaan Temmerman

“En toen dan later een vriend van mij zijn kind verloor, terwijl ik in Zuid-Frankrijk was om een tentoonstelling op te zetten, heb ik de hele dag lopen huilen zoals ik nog nooit gehuild had. Dat is van zo’n verschrikkelijke wreedheid, dat het je niet meer kan schelen wat mensen ervan denken.”

10. Bent u ooit door het lint gegaan?

“De laatste keer dat ik mij herinner was toen ik in 2016 in het SMAK een eerste grote tentoonstelling had. Alle werken stonden klaar in de ruimte hiernaast en om de een of andere reden ben ik met doeken beginnen te smijten. Gelukkig was er niet te veel schade en heb ik ze nog kunnen restaureren. Ik weet niet meer wat de aanleiding was. En dat vind ik redelijk frappant. Waarom breng je jezelf in zo’n staat dat je je niet meer kunt herinneren waarom? Daarom ga ik bijna nooit door het lint, omdat dat een totaal nutteloze bezigheid is.”

11. Waar hebt u spijt van?

“Soms vraag ik me af waarom ik mijn leven zo nuchter heb doorgebracht. Misschien had ik af en toe eens zwaar moeten doordrinken of drugs nemen om mij even te laten gaan. Tegelijk vind ik dat belachelijk, want ik mis niets. Ik ben heel blij met alles en met wat ik kan doen. Tekeningen maken geeft mij rust en plezier. Toch kan ik soms met jaloezie kijken naar mensen die zich waanzinnig amuseren, helemaal uit de bol gaan. Elk jaar neem ik mij voor: dit jaar ga ik meer drinken, maar dat mislukt keer op keer. (lacht) Wel heb ik eens geprobeerd om me hier met Tom (Van Laere, Admiral Freebee, red.) te bezatten, maar op den duur werd dat saai. Ik kan niet zo ver doordrinken dat ik niet meer weet wat ik doe.”

12. Hoe kijkt u terug op uw kindertijd?

“Heel nostalgisch. Zo ga ik vaak wat rondrijden in het dorp waar ik ben opgegroeid. Tegelijk besef ik dat ik dat niet te veel mag doen, omdat het een gevoel is dat kan opraken. Zoals je een reep chocolade eet en plots is hij op. Als ik daar te vaak naartoe ga, begin ik dat toch in te kleuren met wie ik nu ben.

“Ik denk dat nostalgie te maken heeft met het feit dat je kindertijd een herinnering is die je niet helemaal hebt kunnen afmaken. Als kind was je daar niet bewust mee bezig en nu heb je een verlangen om dat verhaal af te maken. Om daarop terug te kijken in volle bewustzijn en te denken: hier is dat gebeurd of dat was bijzonder, daarom. Allemaal achterafbespiegelingen.

BIO • geboren in 1983 in Leuven • bekend van zijn monumentale houtskooltekeningen, gebaseerd op decors die de kunstenaar en zijn team zelf bouwen, en waarin Van de Velde allerlei fictieve biografieën verzint • werkt ook met o.a. keramiek, film en potlood • maakt deel uit van de stal van galerist Tim Van Laere • exposeert wereldwijd

“Voor mij is mijn kindertijd een soort gedroomde herinnering, die heel warm is, maar die je nooit perfect kunt invullen. En dat is ook het heerlijke daaraan natuurlijk. Ja, dat is een zalig gevoel, om daaraan terug te denken, omdat het zo onbevangen en mysterieus en doelloos is. In het volle besef dat je nooit naar die staat kunt terugkeren, als een soort mythische plek bijna.”

14. Wat is uw vroegste herinnering?

“Ik herinner me dat we op een camping zaten in Hongarije bij het Balatonmeer. Ik was een ventje van een jaar of 5 en op een dag dacht ik: ik ga op trektocht. Ik weet nog dat ik een ongelooflijk gevoel van zelfvertrouwen had. In mijn fantasie was ik dagen onderweg, terwijl ik in realiteit waarschijnlijk een blokje om heb gelopen, terwijl ze mij perfect in het oog hielden. Dat is het allereerste wat ik mij herinner: ik trek eropuit. Wat bizar is, want nu ben ik absoluut niet de gast die zijn rugzak aantrekt en op avontuur gaat. Dat is het laatste wat ik nu zou doen.”

15. Wat hing er aan de muur van uw tienerkamer?

“Een poster van Monet, uit zijn late periode, een werk dat hij in Giverny heeft geschilderd. En daarnaast een poster van een skater die een luchtsprong maakt. Die twee beelden hebben mij in zekere zin gevormd. Ik herinner me dat ik uren naar die skater kon zitten kijken en me afvroeg hoe die truc zou eindigen. Wat kwam er na dat beeld? Die momentopname, dat bevriezen in de tijd, in combinatie met die Monet was een soort perfecte samenvatting van hoe ik later te werk zou gaan door een stilstaand beeld in de kunstgeschiedenis te plaatsen. Ik laat mij inspireren door een foto, beeld mij in dat ik in die foto zit en fantaseer over wat er daarvoor en daarna is gebeurd. Zo verzin ik mijn teksten en zo krijgen al die beelden een betekenis binnen een groter verhaal.”

16. Aan wie bent u schatplichtig?

“Aan mijn broers, die het goed deden op de universiteit zodat mijn ouders dachten: we zien wel wat er met de jongste gebeurt. We kunnen ons een experimentje permitteren. (lacht) Het feit dat ik beeldhouwen kon studeren, getuigt van een enorme openheid, vind ik. Ik heb een soort vrijheid gekregen die mijn broers niet hebben gehad.

'Veel seksuele handelingen zijn in je fantasie beter dan in de realiteit. In mijn geval toch.' Beeld © Stefaan Temmerman

“En aan de hele kunstgeschiedenis, waar ik constant referenties uithaal om ze in mijn werk in te passen. Dimitri Riemis (Exhibition and Art Fair Manager bij Tim Van Laere Gallery, red.) formuleert dat zeer mooi: hij vergelijkt de kunstgeschiedenis met een conversatie. Je komt aan op een feestje, je gaat bij een groepje mensen staan die aan het praten zijn, in het begin kun je totaal niet volgen waarover het gaat, maar gaandeweg begin je te snappen waarover ze bezig zijn en soms kun je zelfs iets toevoegen aan het gesprek.

“Je bent natuurlijk ook schatplichtig aan de mensen rondom jou. Bij mij is Tim een van die figuren, omdat hij het mogelijk maakt dat ik kan blijven werken.”

17. Hebt u ooit een religieuze ervaring gehad?

“Ik ben absoluut niet religieus, maar wat ik wel heb meegemaakt is dat ik een wimper verloor, hem over mijn schouder gooide en een wens deed, zoals het bijgeloof voorschrijft. Ik was denk ik 16, en ik wenste dat ik een scooter kreeg en dat ik ooit goed zou kunnen tekenen. En die twee wensen zijn in vervulling gegaan. (lacht) Die scooter meteen, en dat tekenen is nu toch na zoveel jaren gebleken.”

18. Welk boek heeft een speciale betekenis voor u?

“Eeuwige schoonheid van E.H. Gombrich. Een soort kunstgeschiedenis voor dummy’s. Toen ik in 1999 een kunsthistorische overzichtstentoonstelling in Parijs zag, dacht ik: wow, hier is iets aan de hand. Dit is een wereld die ik wil leren begrijpen. Nadien heb ik dat boek gekocht. Ik kende Gombrich niet, maar de kaft, met een pasteltekening van Degas, sprak mij wel aan. Sindsdien is de wereld van de kunst voor mij opengegaan. Dat was de eerste kleine stap, een toevalligheid die moest gebeuren. Wie weet had ik toen een onleesbaar boek genomen, en was het waarschijnlijk helemaal anders gegaan.

“Door dat boek ben ik veel over kunst beginnen te lezen en zelf dingen beginnen te maken. Het heeft me op een heel narratieve manier naar kunst leren kijken, wat ik ook in mijn werk toepas door losse beelden samen te brengen in een groter verhaal. Want pas dan krijgt het betekenis, omdat er een structuur komt te liggen op de werkelijkheid. De realiteit is per definitie weerbarstig, je kunt er geen vat op krijgen. Daarom zit ik graag in mijn atelier, omdat ik hier een structuur kan bedenken.”

19. Hoe definieert u liefde?

“Ik vind het interessanter om na te denken over de liefde voor de kunst en de liefde voor de natuur dan over de amoureuze liefde. Omdat die laatste te ingewikkeld is, daar zal ik toch nooit een sluitend antwoord op vinden.

“Gisteren keek ik naar een boom en dacht: dit is toch een totaal waanzinnig object. Mocht een kunstenaar dat maken, zou dat van een ongekende genialiteit zijn. Terwijl we daar de hele tijd aan voorbijlopen, zonder erbij stil te staan. Die cactus daar achter jou, wie verzint nu zo’n soort vorm? Als ik daarnaar kijk, kan ik pure liefde voelen. Belangeloos. Ik heb niets nodig van dat object, dat object heeft niets nodig van mij. Dat is ook zo met kunst. Kunstwerk en kijker verlangen niets van elkaar.”

20. Wat vindt u erotisch?

“Haar. En dan denk ik altijd aan dat lied van Leonard Cohen, ‘Hey, That’s No Way to Say Goodbye’. De tweede zin daarvan luidt: ‘Your hair upon the pillow like a sleepy golden storm’. Dat beeld van een blonde lok op een kussen vind ik supererotisch. Het doet me denken aan een… slang? Een slang, ja, shit, daar gaat mijn erotische fantasie.” (hilariteit)

'Ik hou niet van sterrenrestaurants, ik zit graag met vrienden in een lokale pizzeria. En dan eet ik een pizza Hawaii, de verboden pizza.' Beeld © Stefaan Temmerman

21. Wat is de speciaalste plek waar u ooit de liefde bedreven hebt?

“In een installatie van lichtkunstenaar James Turrell. Een soort hok met alleen in het plafond een uitsparing, waardoor je de lucht ziet voorbijkomen als een canvas dat constant in beweging is. De beste seksuele ervaringen lijken, denk ik, het meest op een droom. En zo kom ik terug op het punt van de fantasie. In je fantasie is alles beter. Veel seksuele handelingen zijn in je fantasie beter dan in de realiteit. In mijn geval toch. Ik herinner me nog de erotische dromen die ik had als jongen. Waanzinnig. En van een pure schoonheid, omdat het zich in het imaginaire afspeelde. Die keer in die installatie kwam een beetje in de buurt, omdat we toch ook in een soort onwerkelijke staat verkeerden.”

22. Hoe zou u willen sterven?

“Het liefst hier in mijn atelier, op die stoel daar, met een sigaret in de hand, terwijl ik naar mijn laatste tekening zit te kijken. En dat ze mij dan vinden en denken: het is goed, daar zat hij graag. Je hebt veel kunstenaars die een speciale stoel hebben die na hun dood tentoongesteld wordt. Luc Tuymans heeft een oude zetel die hij van atelier naar atelier meesleurt. Hij hangt helemaal uiteen en zit onder de verf, maar voor een kunstenaar is dat een belangrijke plek.

“Ik ben nu ook een atelier aan het bouwen in Leuven, midden in het groen. En dat zou een soort hedendaags Giverny moeten worden. Niet zo gemanicuurd als de tuin van Monet, wilder en meer van deze tijd. Ik ben nu met Natuurpunt aan het bekijken hoe we dat landschap zijn gang kunnen laten gaan en het toch een beetje leiden. Zo verbeeld ik me mijn oude dag en dat biedt me ook troost. Dat ik daar op een stoel buiten zit en af en toe naar binnen kan strompelen en daar in alle rust eindig. Dat de cirkel rond is, dat ik terug bij mijn geboorteplek ben, in de natuur, samen met de kunst. Misschien word ik daar in de tuin gevonden, een beetje zoals de schrijver Robert Walser, die gestorven is op een van zijn wandelingen en die ze in de sneeuw hebben teruggevonden. Dat vind ik ook ongelooflijk mooi, half in beweging, neervallen, en dan ergens in de buurt te rusten worden gelegd.”

23. Wat zou u wensen als laatste avondmaal?

“Vitello tonnato als voorgerecht. En dan een pizza, denk ik. En daarna een espresso met een sigaret. Mijn culinaire smaakzin is niet zo verfijnd, en ik wil dat zo houden. Ik hou niet van sterrenrestaurants, ik zit graag met vrienden in een lokale pizzeria. En dan eet ik een pizza Hawaii, de verboden pizza. (lacht) Zulke avonden vind ik zalig. Het moet gewoon simpel zijn, met volk dat ik graag heb.”

24. Welke droom hebt u nog?

“Dat ik alle dromen die ik heb, kan blijven visualiseren. Dat ik mijn leven op deze manier kan blijven vormgeven. Dat ik decors kan blijven bouwen waarin ik mezelf plaats en mijzelf kan blijven tekenen. Dat is mijn manier om met verlangens om te gaan. Zo droom ik ervan om ooit een zwembad te hebben, maar in plaats van het te laten aanleggen, bouw ik een maquette en maak ik tekeningen om erover te kunnen fantaseren. Want als je een zwembad bezit, moet je het onderhouden. De filters raken verstopt, het water wordt groen. Dromen zijn zo veel plezanter dan de werkelijkheid.”

De nieuwe tentoonstelling van Rinus Van de Velde, A Life in A Day, loopt van 31 augustus tot 7 oktober in de Tim Van Laere Gallery in Antwerpen.