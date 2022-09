Kun je de was doen zonder het milieu om zeep te helpen?

Er is tegenwoordig een enorm aanbod ecologische wasmiddelen en alternatieven zoals wasballen en -noten. Kun je witter dan wit wassen zonder tegelijk het milieu om zeep te helpen?

Klassieke wasmiddelen bevatten vaak stoffen die moeilijk uit het water te zuiveren zijn en niet goed afbreken in het milieu. “Al is de milieubelasting van wasmiddelen de voorbije decennia afgenomen”, zegt Sanne Janssen van Milieu Centraal. “Dat komt onder meer doordat er niet langer schadelijke fosfaten worden gebruikt en doordat er door toevoeging van enzymen minder wasactieve stoffen nodig zijn.”

Tegelijk is het gamma producten dat zich als milieuvriendelijk profileert enorm toegenomen. “Maar niet alle producten die zichzelf ecologisch noemen, zijn het ook”, zegt Janssen. “Enkel keurmerken zoals het Europees Ecolabel of Ecocert garanderen dat een wasmiddel het milieu ook effectief minder belast, doordat zo weinig mogelijk schadelijke stoffen zijn gebruikt.”

Doeltreffender

Volgens de Nederlandse Consumentenbond hebben die strenge eisen soms tot gevolg dat ecologische middelen niet zo goed werken als gewone. Al is dat volgens Test-Aankoop aan het veranderen. “Je hoeft niet langer een keuze te maken tussen milieubewustzijn en prestaties”, besluit de consumentenorganisatie uit haar laatste vergelijkende test van wasmiddelen. Test-Aankoop testte twintig universele wasmiddelen - zowel vloeibaar, in poedervorm als capsules. De experts stellen niet alleen vast dat de bekende goed werkende producten steeds beter biologisch afbreekbaar zijn, maar ook dat ecologische producten doeltreffender worden.

Test-Aankoop beoordeelt de wasmiddelen onder meer op hun vermogen om verschillende soorten vlekken te verwijderen (zoals gras, mayonaise en bloed) en op de aanwezigheid van voor het milieu belastende stoffen. Vier wasmiddelen krijgen het label ‘Eco & Efficiënt’: Ecover Vloeibaar Wasmiddel Universal, Frosch Wasmiddel-Sensitief Aloe Vera, Coral Optimal White en Le Chat Eco-Sensitive. Bij alle vier hoort de bemerking dat ze er door de afwezigheid van optische witmakers minder goed in slagen om witte was echt wit te laten lijken.

Naast de klassieke poeders en vloeibare wasmiddelen zijn er ook alternatieven zoals wasballen en wasnoten op de markt. Wasnootschillen bevatten natuurlijke zeepstoffen en doe je in een katoenen zak bij het wasgoed. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ze vlekken slechts matig verwijderen en soms zelfs geen beter resultaat geven dan wassen met alleen water.

De Nederlandse Consumentenbond testte de Ecowasbal, gevuld met keramische deeltjes die in combinatie met een veel kleinere dosis wasmiddel het vuil moeten losweken. Dat zou een even goed resultaat opleveren als een normale wasbeurt. “In onze test is het resultaat bij 15 milliliter wasmiddel met en zonder bal gelijk”, besluiten de onderzoekers. Wasballen die bacteriën doden met zilverionen om zo op een milieuvriendelijke manier geurtjes te bestrijden, zijn volgens de Consumentenbond allesbehalve milieuvriendelijk omdat de zilverdeeltjes nadien in het milieu terechtkomen.

De onderzoekers testten ook het Eco Egg. Dat is gevuld met minerale pellets en claimt wasmiddel volledig te kunnen vervangen. In vergelijking met gewoon wasmiddel (van Ariel) weet het ei de Consumentenbond niet te overtuigen. Ook wasdoekjes, die je mee in trommel stopt, wassen volgens de test niet heel goed en zijn verhoudingsgewijs duur. Volgens de Consumentenbond zijn wasmiddelvervangers vooral nuttig bij niet al te vuile was.

Poeder of vloeibaar?

Kiest u uit ecologische overwegingen beter voor een poeder of een vloeibaar middel? Vloeibare middelen hebben als nadeel dat er vooral water wordt verpakt en versleept. “Poeder heeft dan weer een soort scrubeffect, waardoor er uit synthetische kleding meer micro-plastics vrijkomen”, zegt Janssen. “Beide hebben dus voor- en nadelen.”

Ook los van de keuze van het wasproduct kunt u de milieu-impact van uw wasbeurten beperken. De grootste milieuwinst zit volgens Milieu Centraal in wassen op zo laag mogelijke temperatuur. “Gebruik ook niet meer dan de aanbevolen dosis wasmiddel”, adviseert Janssen. “Vaak krijg je zelfs met minder de was nog schoon. En vooral: was niet vaker dan nodig.”