Krokante noedels: lekker pittig en in 20 minuten op tafel

Het lijkt contradictorisch, maar hitte bestrijd je het best met... hitte. Pittig eten doet zweten en koelt bijgevolg het lichaam af. Wees dus niet al te zuinig met de crispy chili’s in dit noedelgerecht.

Het is buiten 30 graden wanneer ik voor een klant winters comfortfood aan het shooten ben. De oven staat al de hele dag op 200 graden en dat is exact hoe de hitte aanvoelt in mijn kleine keuken. Het zweet druipt van mijn voorhoofd terwijl ik pastinaakpuree stamp en een schotel hete bliksem in de mooi gestileerde setting plaats. Wanneer de dag erop zit en ik hongerig en plakkerig in de zetel plof, is het allerlaatste waar ik zin in heb hachis parmentier. Ik snak naar iets pittigs, iets knapperigs, maar toch ook naar iets vullends na een lange werkdag. Een frisse salade volstaat niet. Ik wil noedels en ik wil ze snel.

Enter crispy chili noedels. Dit gerecht heeft het allemaal: hitte, aciditeit, textuur en een verslavende hartigheid. Het staat bovendien in minder dan 20 minuten op tafel.

Klont boter

De saus bevat slechts een handvol ingrediënten, maar eentje daarvan kan wat atypisch lijken. Een flinke klont boter is misschien niet meteen waaraan u denkt bij het maken van noedels, maar de vetstof geeft de saus een rijke, zijdezachte romigheid. Maar de crispy chili’s zijn de échte sterren van deze show: ze geven meteen een smaakboost. Vervang ze dus niet gewoon door chiliolie. De knapperige chili’s bevatten meer gelaagdheid en uiteraard textuur. Stap dus eens een Aziatische kruidenier binnen voor een prikkeling van al uw zintuigen. Ze verkopen er gegarandeerd de crispy chili’s in olie van het Chinese merk Lao gan ma (ook online te koop). Of u hebt dit weekend wat extra tijd omhanden en zin in een experiment? Maak dan zelf eens crispy-chili­olie. Het internet is bezaaid met recepten. Probeer het recept van Chris Morocco dat u op de Amerikaanse culinaire website bonappetit.com vindt maar eens. Zo hebt u gelijk een homemade batch waarmee u een tijdje voort kan.

Deze noedels staan perfect op zichzelf en zijn heerlijk als vegetarische maaltijd. Maar laat u vooral gaan als u graag wat (plantaardig) gehakt of een stukje zalm wilt toevoegen.

Beeld Hannes Vandenbroucke

Noedels met crispy chili en snel­gepekelde komkommer

Dit heb je nodig voor 2 personen: 4 el rijstazijn / 1 tl honing / snuf zout / 200 g (snack)komkommers / 150 g (tarwe)noedels / ½ broccoli / 2 lente-uien / 2 teentjes knoflook / 30 g boter / 2 el sesamzaad / optioneel: 300 g zalm

Voor de saus: 2 el crispy chili’s / 2 tl sesamolie / 4 tl sojasaus / 2 tl limoensap / 2 tl honing

Zo maak je het

1. Meng de rijstazijn met honing en een flinke snuf zout. Snijd de komkommer in plakjes en meng er het azijnmengsel onderdoor. Laat 10 min. marineren. Roer regelmatig eens om.

2. Kook de noedels in royaal gezouten water beetgaar.

3. Snijd de broccoli in kleine roosjes en voeg ze tijdens de laatste 2 kookminuten van de noedels toe aan de kookpot. Giet af, maar bewaar enkele eetlepels voor het kookvocht.

4. Versnipper de lente-ui en plet de knoflook tot moes. Meng alle ingrediënten voor de saus tot een homogeen geheel.

5. Verhit de helft van de boter in de pan over een laag tot middelhoog vuur en stoof de lente-ui 1 min. aan alvorens de knoflook toe te voegen. Laat 1 min. verder garen, maar zorg ervoor dat de knoflook niet bruint. Voeg vervolgens de saus en 2 el van het kookvocht toe. Draai het vuur laag en laat de saus 1 min. opwarmen. Voeg de resterende boter toe en meng met een garde tot de boter volledig opgenomen is in de saus.

6. Voeg de noedels en broccoli toe en meng met behulp van een tang tot haast alle saus opgenomen is door de noedels. Voeg eventueel een extra eetlepel of twee van het kookvocht toe, mocht de saus te droog worden.

7. Verdeel de noedels over kommen en werk af met de uitgelekte komkommer en het sesamzaad. Serveer eventueel met een stukje gebakken zalm.