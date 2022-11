‘Kringfluencers’ maken tweedehands hip: ‘Een kledingstuk dat oorspronkelijk 180 euro kostte voor 15 euro vinden? Heerlijk’

Twee jaar geleden lanceerde de Kringwinkel de hashtag ‘kringfluencer’, waarmee ze jongeren met een hart en neus voor mooie tweedehandsspullen als ambassadeurs inzetten. Zij wijzen hun volgers de weg naar het tweedehandscircuit en hopen met hun slimme vondsten te inspireren.

‘Als Kringwinkel wilden we het duffe imago van ons afschudden en een jonger publiek bereiken”, vertelt Aagje Vereecke, assistent-manager marketing & communicatie van Atel­jee vzw in Gent. Uit een bevraging door een marketingbureau blijkt dat de Kringwinkel goed gekend is onder 40-plussers, maar bij de categorieën 18-24 jaar en 25-35 jaar een geitenwollensokkenimago heeft. Die perceptie begint, mede dankzij de kringfluencers, stilaan te veranderen. “Een ambassadeur komt minder drammerig over dan zelf Stories posten. Een jongere die met zijn tweedehandskast uitpakt, is toch wat anders dan een reclame­campagne die bedacht is door een veertigjarige op een reclame­bureau.” Ook Geraldine Cordie, marketing- en communicatiemedewerker bij Kringwinkel Antwerpen, bevestigt dat: “Iedereen heeft het gehad met influencers. Kringfluencers zijn minder in your face en leveren een bijdrage voor het milieu door de circulaire economie te promoten.”

Het woord authenticiteit valt. Vereecke: “We kiezen bewust niet voor de profielen met het grootste aantal volgers. De Kringwinkel in het hart dragen en voeling hebben met de lokale doelgroep is belangrijker.” Kringfluencers met duizend volgers zullen geen tien samenwerkingen aangaan en niet elk uur een nieuwe advertentie posten. Cordie: “Kringfluencers krijgen elke maand een bon voor de kringwinkel. In ruil vragen we één story en één post per maand. Dat mag iets subtiels zijn, zoals een kledingstuk taggen.” De omgekeerde beweging komt ook voor: Stories over een grote schoonmaak op kot en het doneren van gebruikte spullen aan de Kringwinkel.

Wat wel een beetje wringt, is dat de term ‘kringfluencer’ inmiddels werd opgepikt door commerciële accounts. Wel leuk, natuurlijk, maar voor de Kringwinkel primeert het socialetewerkstellingsproject.

Of kringfluencers hun doel bereiken? Vereecke en Cordie: “Winkel­verantwoordelijken laten weten dat de belangstelling groeit. En na een bezoekje van de kringfluencers aan het centrale magazijn zien we dat ons volgersaantal fors de hoogte in gaat door alle aandacht op sociale media.”

Kaat Nelles (38): ‘Dat ene theekopje vinden en een set compleet maken geeft een kick’

“Ik verzamel oude serviezen en stel ze weer samen. De zoektocht naar ‘verloren’ stukken vind ik het leukst, dus toen mijn servieskast bijna uit elkaar barstte, besloot ik spullen door te verkopen via Instagram. Een uit de hand gelopen hobby? Zeker, stiekem droom ik van een fysieke winkel.

“De Kringwinkel is voor mij een goudmijn, maar voor een specifieke theepot van een bepaalde serie scroll ik op 2dehands.be. En soms bellen mensen me op, bijvoorbeeld voor een oma die overleden is en een kast vol servies heeft. Of ik dan even wil komen kijken. Dat ene theekopje vinden en een set weer compleet maken, geeft een kick.

Boven: Kaats Biltons-servies. Beeld instagram kantjebordje

Een koffieset Mollie (verkocht voor 19 euro) Beeld instagram kantjebordje

“Soms koop ik één enkele koffiemok omdat die opvalt, maar daar kan ik uiteindelijk niks mee. Toch kan ik er niet aan weerstaan. Kringen, dat is impulsief zijn, maar gelukkig is een verkeerde aankoop nooit erg duur. Het paradepaardje in de kast is mijn Biltons-servies (Britse aardewerk­fabrikant uit de 20ste eeuw, red.).

“Ik wil mijn volgers ook tonen dat de Kringwinkel er niet alleen is voor hippe vondsten. Ik ben even enthousiast als ik er iets alledaags vind dat ik nodig heb, zoals wasspelden. Ren dus niet op automatische piloot naar de Action om iets nieuws te kopen, maar kijk ook voor plastic bewaar­potjes of een gieter eerst in tweedehandswinkels.

“Ook verkoopaccounts schieten als paddenstoelen uit de grond. Het lijkt easy money: iets tweedehands kopen voor 1 euro en het doorver­kopen voor 5 euro, maar er kruipt veel tijd in. Ik heb als zelfstandige een btw-nummer en geef alles aan. Veel winst blijft er jammer genoeg niet over.”

Op Instagram: @kantjebordje

Floor Nkayilu (20): ‘Zoek je een croptop? Zoek dan eens in de kinderafdeling’

“Mijn stijl is comfy, streetstyle en oversized. Handig, want ik shop graag in de mannenafdeling van de Kringwinkel. Mijn pre-owned mannen­kostuums doe ik nooit weg, de favoriet is een donkerbruin exemplaar van Van Gils dat ik met alles kan combineren.

“Mijn mama goot de liefde voor pre-loved er met de paplepel in: we gingen vaak naar rommelmarkten, waar ik speelgoed en knuffels kocht. Nu schuimen we nog steeds samen de tweedehandsmarkt af. We gaan regelmatig naar kilo-sales in Nederland: enorme hangars waar rijen en rijen kledij hangen. Je betaalt er per kilo 15 of 20 euro. Mama volgt een paar van die groepen op Facebook en vindt geregeld goede adresjes.

Het bruine pak van Floor is geproduceerd door Huis Delsupehe in Balen, ze vond het ook daar in de Kringwinkel. Op haar blog thrift-flow.com geeft ze uitgebreide stylingtips. Beeld instagram floor_nkayilu

“Tweedehandskledij stinkt niet, het is niet lelijk. Die misvatting hoop ik als kringfluencer uit de wereld te helpen. Mijn tips? Kringen moet je een kans geven: ga meerdere keren kijken. Neem je tijd om alle rekken te bekijken. Snuister goed tussen de kledij, soms hangt er iets half verborgen tussen. Controleer T-shirts en hemden onder de oksels op vlekken. Kijk tussen de benen van een broek: is ze niet opgewold? Zoek je een croptop? Zoek eens in de kinderafdeling. Ook in de rekken met pyjama’s en werkkledij kunnen originele stukken hangen.”

Op Instagram: @floor_nkayilu

Heidi (35): ‘Jonge ouders komen één ding tekort: tijd. We besparen hen een rit naar de kringwinkel’

“Kringwinkelen is voor mij vertragen. In de weinige vrije tijd die ik als moeder van twee heb, snuister ik graag tussen rekken vol kringdingen, daar word ik rustig van. Die passie voor tweedehands is er altijd geweest. Als letterenstudent had ik een beperkt budget en kocht ik zowel mijn kotmeubelen als de literaire canon tweedehands. Zo’n reeks hippe stoelen van de Kringwinkel is toch wat anders dan een copy-paste uit een wooncatalogus.

“Kinderen groeien en leren snel. Je kan je inbeelden hoe vaak ik op de kinderafdeling van de Kringwinkel te vinden ben. Ik voorzie onze zoontjes regelmatig van nieuwe uitdagingen, wat resulteert in een surplus aan speelgoed. Zo ontstond het idee om alles te bundelen in een minikringwinkeltje vol mooi, degelijk tweedehandsspeelgoed.

Houten hobbelpaardje (verkocht voor 20 euro). Beeld instagram studioalies_

Puzzelautobaan van karton en vilt (verkocht voor 7,5 euro). Beeld instagram studioalies_

Autootjes van Plan Toys (verkocht voor 12 euro) Beeld instagram studioalies_

“Jonge ouders komen één ding tekort: tijd. Laat dat nu net zijn wat je nodig hebt om tweedehands te scoren. Studio Alies, vernoemd naar mijn grootmoeder, bespaart ouders die ritjes naar de kringwinkel. Ik probeer de lat hoog te leggen: niet al het speelgoed uit de Kringwinkel krijgt een plekje op mijn account. Mijn voorkeur gaat uit naar de duurdere merken en speelgoed dat voor open-end-spel gebruikt kan worden. Of vintage stuks uit mijn eigen jeugd, die ook.

“Mijn leukste vondsten zijn ongetwijfeld een Stokke Tripp Trapp-kinderstoel voor 4 euro (nieuwprijs rond de 200 euro, red.) en een set Way2Play-autobanen voor 5 euro (nieuwprijs 100 euro) onderaan in een rek, in een vuilniszak. Teleurgesteld ben ik bijna nooit. Spelletjes waar een sticker op plakt met ‘compleet’, maar die thuis toch een pion blijken te missen, dat vind ik wel een beetje balen. De ene Kringwinkel is daar nauwkeuriger in dan de andere.”

Op Instagram: @Studioalies_

Matthias Van Damme (37): ‘Veel inrichtingen vind ik maar doods, een huis heeft een verhaal nodig’

“Onlangs kocht ik voor de zevende keer een huis, ik stel mijn interieur nu grotendeels samen uit vondsten van de Kringwinkel. Dat vraagt geduld, want je kan niet met een lijstje op pad gaan zoals bij Ikea. Voor mij is dat een deel van de charme. Ik laat me leiden door wat ik vind, maar doe ook aan freecycling (het gratis bekomen van spullen via internet of freecycling-groepen op sociale media, red.) en upcycling. Zo ben ik weg van het vergeten hoekje met halve stukken en losse bouwmaterialen in de Kringwinkel. Ik vond er stukken marmer waaruit ik een mooi onderstel voor een tafel maakte.

Het interieur van Matthias is bijna volledig uit kringloopspullen samengesteld. Beeld instagram mvd_be

Beeld instagram mvd_be

“Als man val ik op tussen de vrouwelijke kringfluencers, ik ben niet de standaard groene jongen. Mijn boodschap? De Kringwinkel is meer dan een kledingwinkel, je kan er je hele leven mee inrichten. Ik kocht onlangs een kleine bestelwagen en bouwde die om tot camper met spullen uit de kringwinkel: plastic mandjes, licht bestek… Het socialetewerkstellingsproject zet ik ook graag in de kijker, dat spreekt me enorm aan.

“Mijn volgers zijn geen typische kringwinkelmensen, dus probeer ik een goede ambassadeur te zijn. Veel huizen zijn wel mooi ingericht, maar vind ik doods, een beetje als een Maisons du Monde-­catalogus. Een huis heeft een verhaal nodig. Als iemand op bezoek komt en een kastje bewondert, roep ik meteen: Kringwinkel, 10 euro! Voor mijn interieur werkt het en als vrienden het willen proberen, begeleid ik hen graag. Of ik neem hun hele huis over. (lacht) Ik logeerde al eens een maand bij een vriendin die naar het buitenland was en deed toen wat ‘updates’ aan haar interieur.

“Nog zo’n voordeel van kringen: het kost niet veel. Soms koop ik spullen die niet lang in huis blijven. Momenteel zit ik aan mijn derde eettafel in twee maanden. Spullen hebben flow nodig. Past iets niet langer in je huis, leven of gemoed, geef het dan door of verkoop het. Kijk, zo ben ik een perfecte circulaire ambassadeur.”

Op Instagram: @mvd_be en @kringwinkel.antwerpen

Inger Sanders (47): ‘Iets dat oorspronkelijk 180 euro kostte voor 15 euro vinden? Heerlijk!’

“Als jonge twintiger was ik een shopaholic. Ik kocht veel nieuwe kledij, die ik af en toe combineerde met tweede­hands uit de Kringwinkel, nog voor Marktplaats of Vinted bestond. Net over die unieke stuks kreeg ik veel complimenten. Na mijn twee zwangerschappen schakelde ik grotendeels over op pre-owned. Uitzonderlijke kledij dragen vind ik erg fijn, net als de waarde van spullen erkennen. Hergebruiken of herstellen in plaats van dumpen.

“Tweedehands kopen is een verslaving. Een kledingstuk dat oorspronkelijk 180 euro kostte voor 15 euro vinden? Heerlijk. Ik laat me graag overvallen. Gericht op zoek gaan is moeilijker, vaak koop ik zaken die ik op dat moment niet nodig heb, maar die me wel goed staan, zoals winterkledij in de zomer. Het gaat om de kick van het vinden van dat ene stuk.

DMM 26/11 Beeld instagram newcoolssecondhandstyling

Beeld instagram newcoolssecondhandstyling

Beeld instagram newcoolssecondhandstyling

“Op mijn account zijn 90 procent van de outfits pre-loved. Ik wil het potentieel van circulair shoppen tonen, een soort van tegenbeweging tegen de grote ketens. Ik vorm graag een brug tussen mijn volgers en de tweedehandsmarkt. Niet iedereen gaat graag naar een rommelmarkt, maar iedereen wil wel ecologisch shoppen. Ik stel op basis van kledingmaten en voorkeuren een pakketje samen voor geïnteresseerden.

“Ik bereik vooral vrouwen in mijn leeftijdscategorie: tussen de 40 en 50, hoewel ik merk dat jongeren me ook volgen. De hashtag ‘kringfluencer’ begon ik op een bepaald moment als grap te gebruiken, om te kijken of ik meer volgers zou bereiken. En kijk, het werkt.”

Op Instagram: @Newcoolssecondhandstyling