Koreaanse croque met zelfgemaakte kimchi: makkelijker dan u denkt

Lijkt zelf Chinese kool fermenteren u meerdere bruggen te ver? Dit kimchi-recept toont dat het gecontroleerd laten rotten van kool absoluut niet moeilijk is en tal van gerechten interessanter maakt.

Kimchi is een pittig gefermenteerde kool die in Korea verheven is tot de belangrijkste culinaire traditie. Zo werd de bagage van de eerste Zuid-Koreaanse astronaut die naar de ruimte vloog gevuld met een speciaal voor dat doel ontwikkelde kimchi. De Zuid-Koreaanse regering spendeerde jaren én miljoenen aan onderzoek om een kimchi te maken die de ruimtereis zou overleven.

Nu vervult kimchi in mijn huishouden ook een significante rol: die van ‘altijd-iets-in-huis-om-een-last-minute-avondmaal-mee-te-maken’. Vroeger kocht ik de pikante kool bij de Aziatische kruidenier. Maar sinds ik weet hoe ik zelf kimchi moet maken, staat er te allen tijde een grote weckpot gevuld met Chinese kool en andere groenten klaar in mijn koelkast. Het grote voordeel aan zelf kimchi maken, is niet enkel dat het aanzienlijk goedkoper is, je hebt ook de smaak en de pittigheid onder controle. Zo kies je zelf hoeveel gochugaru (Koreaanse chiliflakes) je toevoegt. Van mild (1 à 2 el) tot superspicy (5 el). Met gember, knoflook, lente-ui, vissaus en fruit zoals appel of peer voeg je extra smaak toe.

Het is een misvatting dat kimchi enkel met Chinese kool gemaakt wordt. Ook andere groenten zoals radijzen, daikon, bieten, wortel, pastinaak en bloemkool lenen zich perfect tot fermentatie. Zelfs de dikke witte rand, net onder de schil van een watermeloen, wordt in Korea sinds jaar en dag gebruikt voor deze nationale lekkernij.

Oppepper

Ik ken mensen die kimchi recht uit de pot naar binnen werken, gewoon als snack. Hier verdwijnt hij meestal in kimchi fried rice. Niets geeft meer voldoening dan met een kliekje rijst, een ei en enkele eetlepels kimchi een spectaculair smakend avondmaal ineen te flansen.

Nu velen onder ons vaker van thuis uit werken, kan ook de lunch creatiever dan een boterham met kaas. Waarom gooi je niet eens wat gefermenteerde kool tussen die boterham om hem vervolgens krokant te bakken in de pan? Gesmolten kaas en pittige kimchi helpen je gegarandeerd door die lange namiddag vol deadlines.

Beeld Hannes Vandenbroucke

Zelf kimchi maken

1 Chinese kool (ongeveer 1 kg) / 50 g zeezout / 6 lente-­uitjes / 5 tenen knoflook, gepeld / duimgroot stuk gember, geschild en in stukken / 1 peer (of appel), in stukken / 2 el gochugaru (Koreaanse chiliflakes) / 2 el vissaus / 1 grote wortel (of een handvol radijzen of stuk daikon)

1. Snij de Chinese kool in de lengte in kwarten en vervolgens in stukken van 2 à 3 cm. Doe samen met het zout in een grote mengkom en masseer het zout goed in de kool zodat die zijn vocht vrijlaat. Laat het zout minstens 2 uur tot een nacht trekken. Spoel ­vervolgens de kool zorgvuldig af in een vergiet en laat goed uitlekken.

2. Snij de lente-ui in ringen en mix de helft samen met de knoflook, gember, peer, gochugaru en vissaus tot een dikke pasta.

3. Schil en snij de wortel in plakjes van 0,5 cm en meng samen met de overgebleven lente-ui en de gochugarupasta door de Chinese kool.

4. Doe de kimchi in een afsluitbare pot en druk goed aan zodat de groenten onder het vocht komen te staan. Voeg eventueel een klein beetje water toe zodat alles zeker onderstaat en er geen lucht aan de groenten kan.

5. Laat de kimchi nu enkele dagen fermenteren. Proef elke dag en zodra hij de gewenste zuurtegraad heeft, zet je hem in de koelkast (hoe langer uit de frigo, hoe zuurder). Dat kan al na drie dagen, maar alles hangt af van je persoonlijke smaak. In de koelkast blijft kimchi, in een goed afgesloten pot, maanden goed.

Croque met kimchi

2 sneden (zuurdesem)brood / 2 sneetjes kaas / 2 el kimchi / handje rucola / 1 el mayonaise

1. Beleg een boterham met kaas, kimchi en rucola. Leg er de tweede snede bovenop en besmeer beide kanten met mayonaise.

2. Verhit een pan over een laag tot middelhoog vuur en bak de croque aan beide kanten goudbruin, tot de kaas gesmolten is. Serveer onmiddellijk.