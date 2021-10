‘Kookboek voor een heerlijk chaotisch leven’ toont hoe je stressloos en simpel iets lekkers op tafel tovert

Hoe groot is de chaos bij jullie thuis?

“Bij momenten behoorlijk hectisch, maar we improviseren ons erdoor. Alle situaties uit het boek zijn geïnspireerd op ons eigen leven, dat maakt het hilarisch authentiek. Op sommige dagen hebben we ook eens géén zin om te koken of vallen er onverwacht vrienden binnen. Gelukkig ­kunnen we nu ons eigen kookboek als houvast gebruiken. We hebben er twee jaar aan gewerkt en alles zelf gedaan, ongekunsteld als we zijn. We bleken trouwens een heel complementair duo: wat de ene niet kon, kon de andere wel.”

Welke basisingrediënten moet je altijd in huis hebben om snel iets op tafel te toveren?

“Met een assortiment pasta, een pot kwalitatieve tomatensaus, knoflook en een goedgevulde specerijenkast kom je al een heel eind. Kijk maar hoe Italianen met slechts vier ingrediënten een feestmaaltijd bereiden. Verder hebben we altijd enkele bokalen kimchi (gefermenteerde kool en groenten, red.) in voorraad. Snel, makkelijk en het past bij alles. Ideaal om verlepte groenten te verwerken.”

Nog tips om voedselverspilling tegen te gaan?

“Gooi je restjes in de soep, in een wrap, in een zoute cake of in de diepvries. Maar het beste advies blijft toch: kook liever iets te weinig dan te veel. Ook als je gasten verwacht, kun je er altijd snel nog iets bij flansen. Het zit in onze cultuur om mensen te verwelkomen met een volle tafel. Maar het kan ook met minder. Eten weggooien is echt not done. Dit boek gaat uit van een bepaalde ­soberheid, met alledaagse ingrediënten, voor elk budget.”

Kookboek voor een heerlijk chaotisch leven, Laurence Roothooft en Martena Duss, Lannoo, 240 p’s, 25,99 euro.