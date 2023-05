Koken zonder potten en pannen: een tomaat-bonendip voor elk moment van de dag

Op sommige dagen is koken er gewoon te veel aan. Te moe, te druk, te veel werk. Fijnsnijden, stoven, bakken, het vraagt allemaal energie. Daarom staat deze week in het teken van koken zonder potten en pannen. Want een maaltijd bereiden kan zo eenvoudig zijn als het opentrekken van een blik bonen, het op een bord scheppen van een paar eetlepels yoghurt en het mixen van daslook, koriander en tomaat tot een intense, pittige saus die de milde, boterzachte bonen omhult met een laagje punch. Enkele kant-en-klare naanbroodjes in de toaster en klaar! Ook dat is koken.

Zet deze dip in als tienuurtje, vieruurtje of aperitiefhapje, schep een bord weg als lunch of maak het onderdeel van een uitgebreidere maaltijd. Het werkt allemaal. Soms hebben we nogal vastgeroeste ideeën over hoe een bepaalde maaltijd eruit moet zien. Ontbijt met yoghurt, lunchen met soep, salade of boterhammen en een warm avondmaal. Het is maar door te reizen dat je ervaart hoe voedsel in andere culturen een verschillende invulling krijgt. Zo wordt in Thailand ’s ochtends vroeg hete, hartige soep verorberd. Dus ja, deze witte bonen met daslooksaus en yoghurt eet je, wat mij betreft, op elk uur van de dag. Maak je eigen regels en dip away, gewoon wanneer je er zin in hebt.

Nog een tip: daslook is nu volop in het seizoen en bij een goed gesorteerde groenteboer of sommige supermarkten te vinden. Krijg je er toch geen te pakken? Vervang daslook dan door twee grote handen gestoofde spinazie en twee teentjes knoflook. Niet hetzelfde, maar ook lekker.

Beeld Amber Vanbossel

Tomaat-bonendip met daslooksaus

Dit heb je nodig voor 2 personen

50 g daslook / 2 tomaten / 20 g koriander / extra vierge olijfolie / 1 citroen / peper en zout / 1 blik (boter)bonen / 6 el Griekse yoghurt / 4 kleine naan- of pitabroodjes

Zo maak je het

1. Trek de steeltjes van de daslook en snij de daslookbladeren in grove stukken. Snijd 1 tomaat in vier stukken. Mix daslook, koriander en tomaat samen met een geutje olijfolie, 1 el citroensap, peper en zout glad.

2. Ontzaad de overgebleven tomaat en snij in kleine stukjes. Spoel de (boter)bonen en laat uitlekken. Meng de bonen met de tomatenstukjes en de daslooksaus. Proef en breng eventueel verder op smaak met peper en zout.

3. Spreid, met de bolle kant van een eetlepel, de yoghurt uit over een bord. Schep er de boterbonen bovenop. Besprenkel met extra citroensap en serveer met warme naan- of pitabroodjes.