Koken met Yotam Ottolenghi: pasta pesto met witte bonen en halloumi

De populaire Brits-Israëlische chef Yotam Ottolenghi geeft elke week een van zijn keukengeheimen prijs. Deze keer: waarom een beetje ‘sleur’ in de keuken voor vrijheid zorgt.

Wat eten we vanavond? Die vraag stellen we onszelf elke dag, maar de toon varieert. Soms klinkt het opgewonden, verwachtingsvol: “Wat eten we vanavond?! Alles kan: wat wordt het?”

Op andere dagen zijn we minder enthousiast wanneer we vertwijfeld voor de koelkast staan en ons afvragen: “Wat kunnen we vanavond eten?” Op zo’n moment is de kans groot dat het pasta wordt: wat pesto en geraspte Parmezaanse kaas erdoor en klaar!

Ondanks alle opties die er voor elke maaltijd zijn (en alle kookboeken die ons aanmoedigen om te experimenteren), is het gemakkelijk om routinematig naar dezelfde dingen terug te grijpen. Die routine ziet er bij iedereen anders uit. Bij ons thuis zijn er een tiental gerechten die vaak op tafel komen: natuurlijk proberen we nieuwe recepten uit, maar we kiezen meestal voor iets dat we met een half oog op de kookpotten klaar kunnen maken en – heel belangrijk – dat iedereen lekker vindt.

Structuur is vrijheid

Sommige mensen vinden daarom dat ze tekortschieten in de keuken, maar dat vind ik helemaal niet. Structuur zorgt paradoxaal genoeg voor veel vrijheid. In plaats van routines als een beperking te zien, is het volgens mij juist heel bevrijdend als je dit patroon – de ‘sleur’ – als een goed uitgangspunt beschouwt.

Neem bijvoorbeeld deze aloude klassieker: de vertrouwde, geliefde pasta pesto. Omdat pasta een standaard­ingrediënt is dat we bijna blindelings kunnen klaarmaken, moeten we ermee durven spelen.

Pasta kun je perfect combineren met pakweg een blik witte bonen. We weten dat witte bonen heel lekker zijn met tijm, dus dit winterharde kruid kunnen we er zonder problemen aan toevoegen. Heb je een blikje ansjovis of wat blokjes pancetta die je erbij wilt gooien? Doe maar! Wat kaas betreft: zolang die stevig genoeg is om te raspen, kun je probleemloos met allerlei andere soorten dan parmezaan experimenteren.

Hetzelfde met de pesto die je al zo vaak hebt klaargemaakt. Hoe langer je een routine koestert in de keuken, hoe meer je erop kunt vertrouwen dat je wel weet wat je in de plaats van basilicum kunt gebruiken. Rucola en peterselie bijvoorbeeld, zoals in dit recept, maar boerenkool of waterkers zijn ook een goede keuze. Amandelen of andere noten vormen dan weer een prima alternatief voor pijnboompitten, enzovoort.

Zie de gerechten in je vaste repertoire dus niet als een teken van beperking, maar als een soort bevrijding. Je kunt er zonder al te veel moeite te doen onbekommerd mee improviseren en spelen. Dat, mijn beste vrienden, eten we vanavond.

Beeld NYT

Pasta pesto met witte bonen en halloumi

Dit heb je nodig voor 4 personen

Bereidingstijd: 30 min.

Voor de pasta: 75 ml olijfolie / 6 teentjes knoflook, in dunne plakjes / 1 middelgrote, groene chilipepers, in de lengte gehalveerd / 1 el verse tijmblaadjes / 2 blikken cannellinibonen van 400 g, uitgelekt en gespoeld / 250 g korte, gedraaide pasta (zoals gemelli of trofie) / 700 ml kippen- of groentebouillon / zout en zwarte peper / 60 ml citroensap (van 2 citroenen) / 1 blok halloumi (zo’n 200 g), zeer fijn geraspt

Voor de rucolapesto: 50 g geroosterde pijnboompitten / 2 teentjes knoflook, grof gehakt / 60 g rucola, grof gehakt / 20 g platte peterselie (alleen de blaadjes en zachte stelen), grof gehakt / 90 ml olijfolie / zout en zwarte peper

Zo maak je het

1. Begin met de pasta. Giet de olie in een grote sauteerpan met deksel en verhit op middelhoog vuur. Voeg de knoflook en de chilipeper toe en bak 2 min. onder regelmatig roeren, tot de knoflook mooi goudkleurig is. Roer de tijm, de bonen, de pasta, de bouillon, 2 tl zout en flink wat peper erdoor en breng het geheel aan de kook. Zet het vuur dan wat zachter, dek af en laat 12 min. sudderen. Haal de pan van het vuur en laat onafgedekt 5 tot 10 min. rusten. Hierdoor absorbeert de pasta meer vloeistof.

2. Maak de pesto terwijl de pasta kookt: voeg in een keukenmachine de noten, het knoflook, de rucola, de peterselie, de helft van de olie, 1/2 tl zout en flink wat peper toe. Pulseer tot een grove pasta. Doe de pesto in een kommetje en roer de resterende olijfolie erdoor. Voeg zo nodig een beetje extra olie toe om de pesto gladder te maken.

3. Roer het citroensap en de helft van de pesto vlak voor het serveren door de pasta (verwijder eventueel de chilipeper) en giet alles in een grote serveerschaal of een diep bord. Strooi er ongeveer de helft van de halloumi over en serveer de extra halloumi en pesto ernaast.