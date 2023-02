Koken met Ottolenghi: grote couscouscake met een saus van geroosterde paprika

De populaire Brits-Israëlische chef Yotam Ottolenghi geeft elke week een van zijn keukengeheimen prijs. Deze keer: het nut van bokalen zelfgemaakte saus in je voorraadkast.

De afgelopen jaren heerste af en toe hamsterwoede. We weten dat er voor iedereen genoeg blikken tomaat en pakken bloem zijn, en toch is het soms sterker dan onszelf. Een goedgevulde kast is dan ook geruststellend.

Het instinct om te hamsteren is bij mij afwezig. Ik wil geen vijftien blikken gepelde tomaten in mijn kast. Als ik me toch eens laat gaan en te veel koop, valt het altijd tegen. Ik heb dan misschien wel vijftien blikken tomaten, maar die zijn nutteloos als ik niet genoeg knoflook, uien, olijfolie, suiker, chilivlokken en verse tijm in huis heb om de tomatensaus te maken waar ik door die blikjes zin in krijg.

Saus als troost

Ik heb wel een zwak voor bokalen saus. Tijdens het koken, eerder dan bij het boodschappen doen, voel ik het kriebelen om de kast te vullen. Ik koop veel liever slechts vier blikken per keer die ik vervolgens in een pot kan gooien met alles wat ik in huis heb om een grote voorraad saus te maken.

Alles wat voorhanden is kan erin: een restje olie, een verweesd teentje knoflook, een enkele ui, de laatste theelepel ahornsiroop of balsamicoazijn, een paar blaadjes basilicum of koriander, en de komijnzaadjes die licht geroosterd en geplet nog een nieuw leven kunnen krijgen. Een saus die op deze manier wordt gemaakt – met specerijen, kruiden en groenten die toevallig in huis zijn – is zoveel meer dan de som van zijn enigszins verwaarloosde delen.

Je kunt saus maken met de paar blikken tomaat die nog ergens achter in je voorraadkast staan, of misschien ben je wel naar de groenteboer of de markt gegaan. Een zak vol rode paprika’s en verse tomaten kun je tot deze saus verwerken die bij allerlei gerechten goed past, zoals een grote couscouscake, een restje gehaktballetjes of gebakken tofoe. Maar de saus is ook lekker bij een ontbijt van roereieren, op een broodje kaas voor de lunch, of als tussendoortje op een cracker met wat scherpe kaas.

Probeer in ieder geval altijd een grotere hoeveelheid te maken, zodat de helft in de koelkast of de vriezer kan. Zelfgemaakte kant-en-klare sauzen bieden de nodige troost en geruststelling om je to-dolijstje af te werken. Ik hoop dus dat ik iedereen tot dit soort hamstergedrag kan aanzetten!

Beeld RV

Couscouscake van Yotam Ottolenghi

Bereidingstijd: 1 u



Dit heb je nodig voor 4 personen

Voor de paprikasaus: 2 kleine rode paprika’s, zaadjes en stelen verwijderd, in vieren gesneden / 1 kleine tomaat, gehalveerd / 60 ml olijfolie, plus extra om te besprenkelen / zout en peper / 2 grote bollen knoflook, ongepeld, het topje afgesneden zodat de teentjes zichtbaar zijn / 1 1/2 el rodewijnazijn / 1 tl ahornsiroop

Voor de couscouscake: 250 g parelcouscous / zout en zwarte peper / 320 ml kokend water / 10 lente-uien, in hun geheel, schoongemaakt / 105 ml olijfolie / 140 g jonge spinazieblaadjes / 220 g Griekse yoghurt / 100 g grof geraspte mozzarella / 50 g geraspte pecorino, plus extra om ernaast te serveren / 50 g bloem / 2 grote eieren / 2 teentjes knoflook, fijngehakt / 1 el korianderzaad, geroosterd en geplet / 15 g gescheurde basilicumblaadjes, plus extra om te garneren

Zo maak je het

1. Verwarm de oven tot 220 °C.

2. Begin met de paprikasaus. Leg de paprika’s en de tomaat op een bakplaat en meng met 1 el olie, 1/4 tl zout en een flinke draai van de pepermolen. Schik de groenten met het vel naar boven. Besprenkel de knoflookbollen met een beetje olie, wikkel ze strak in folie en leg ze aan één kant van de bakplaat. Rooster 35 min. of tot de paprika’s goed zwartgeblakerd zijn en de knoflook zacht is geworden.

3. Laat de groenten wat afkoelen en verwijder dan het vel van de paprika’s en de tomaten (het is niet erg als er een paar stukjes blijven zitten). Doe de groenten in een keukenmachine. Duw de teentjes knoflook uit hun papierachtige velletjes en voeg ze toe aan de groenten, samen met de azijn, ahornsiroop, 1/4 tl zout en een flinke snuif peper. Mix even. Druppel dan langzaam de resterende

3 el olie erbij terwijl de machine draait, tot de saus glad is. Zet de paprikasaus opzij.

4. Maak ondertussen de couscouscake. Doe de parelcouscous, 1/2 tl zout en het kokende water in een pan op middelhoog vuur. Breng het geheel aan de kook, dek af en zet het vuur laag. Laat 10 min. sudderen en zet dan opzij om af te koelen.

5. Verhit een grote koekenpan. Meng de lente-uien met 1/2 tl olie en bak ze zo’n 4 min. tot ze zacht en wat geblakerd zijn. Keer ze halverwege eens om. Zet opzij.

6. Draai het vuur lager en voeg nog een 1/2 el olie toe aan de pan. Bak de spinazieblaadjes tot ze geslonken zijn (ongeveer 1 1/2 min.) en doe ze dan in een grote kom. Hak de lente-uien grof en doe twee derde ervan in de kom met de spinazie. Voeg de couscous, yoghurt, kaas, bloem, eieren, knoflook, koriander, basilicum, 1/2 tl zout en flink wat peper toe aan de kom en meng alles.

7. Veeg de koekenpan schoon en verhit 5 el olie op middelhoog vuur. Doe het couscousmengsel in de pan. Gebruik een lepel om alles gelijkmatig te verdelen en de bovenkant glad te strijken. Zet het vuur laag en laat 20 min. bakken tot de randen goudkleurig zijn en de cake in het midden begint te stollen.

8. Gebruik een spatel om de cake voorzichtig los te maken van de zijkanten van de pan en ga ook onder de cake door om hem los te maken van de bodem. Haal de pan van het vuur, leg er een groot bord op en keer de pan voorzichtig om zodat de cake op het bord terechtkomt. Zet de pan op het vuur en schuif de cake er weer in met de knapperige kant naar boven om de andere kant te bruinen. Kook 8 min. op middelhoog vuur en leg de cake dan op een grote houten plank of een serveerschaal.

9. Meng de overgebleven lente-ui in een kleine kom met de extra basilicumblaadjes en de resterende 1 el olie. Bestrooi de couscouscake met de extra pecorino en garneer met het uienmengsel. Serveer de paprikasaus in een kommetje ernaast.