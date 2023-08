‘Klimaatangst? Dat is juist een gezonde reactie’, zegt de klimaatpsychotherapeut

Het is een urgent onderwerp. Gevoelens van angst, rouw, verdriet en boosheid om het klimaat komen veel voor onder jongeren. Zo’n 59 procent van de jongeren maakt zich zeer tot extreem veel zorgen om het klimaat, bleek uit een onderzoek van de Britse psychotherapeut Caroline Hickman waarin ze tienduizend jongeren tussen 16 en 25 jaar uit tien landen ondervroeg.

Meer dan 45 procent gaf aan dat die zorgen hun dagelijkse bezigheden verstoorden. Dat is ook niet zo gek als je luistert naar waarschuwingen van onder meer de Verenigde Naties: zij verklaarden onlangs dat klimaatverandering niet langer ‘onder controle’ is. De Wereldbank voorspelt dat er in 2050 meer dan 200 miljoen mensen zullen moeten migreren vanwege de klimaatverandering.

En de uitstoot van CO 2 neemt alleen maar toe. Dit is niet alleen een klimatologisch en biologisch probleem, maar vraagt ook om psychologische maatregelen, vertelt Hickman.

Wat is het verschil tussen klimaatangst en andere angsten, zoals claustrofobie of sociale angst?

“Andere angsten kun je in principe te boven komen, als je leert hoe je de bron van de angst kan wegnemen. Maar bij klimaatangst gaat dat niet, want het klimaat zal alleen maar verder achteruitgaan. In de psychologie wordt klimaatangst nu beschouwd als een jeugdtrauma, vergelijkbaar met mishandeling, misbruik of oorlog.

“Ik heb twintig jaar lang mensen met zulke trauma’s begeleid. Ongeveer tien jaar geleden kwamen ook kinderen met klimaatangst naar mijn praktijk en ik merkte dat wat zij me vertelden lijkt op de reactie van kinderen die mishandeld en getraumatiseerd zijn.

“Kinderen met klimaatangst worden niet beschermd door hun ouders en instanties. Veel ouders willen de angsten van hun kind niet onder ogen zien. Ze zeggen dat ze zich geen zorgen moeten maken, of dat er iets mis met hen is als ze angstig zijn vanwege het klimaat. Ouders horen niet graag dat hun kind verdriet heeft. Ik sympathiseer wel met zulke ouders, want het kan ondraaglijk zijn als je kind zich zo slecht voelt en je machteloos bent. Maar het is ook belangrijk dat je kinderen het signaal geeft dat je naar hen luistert en hun gevoel serieus neemt.

“En het zijn niet alleen hun ouders. Ook schoolleiders, politici en grote bedrijven beschouwen klimaatangst liever als ziekte die bestreden moet worden dan als de authentieke, gezonde emotionele reactie die het is. Of, nog erger, ze zeggen dat ze maatregelen zullen nemen, en doen het vervolgens niet. Dat is zo obsceen.

“Het is hetzelfde mechanisme als gaslighten (waarbij iemand de waarheid verdraait om de ander steeds meer aan zichzelf te laten twijfelen, zodat diegene afhankelijk wordt van de gaslighter, LM). De mensen met macht vertellen je dat de angst in je hoofd zit, dat je je niet zo mag voelen, en dat je dan geholpen moet worden als je dat wel doet.

“Dat verstoort de vertrouwensband met kinderen, want degenen die zeggen dat ze van hen houden en hen zullen beschermen zijn juist degenen die hun vertrouwen schenden. En dat gebeurt op grote schaal. Een negentienjarige jongen vroeg aan me: hoe moet ik in een wereld leven die niets om mijn toekomst geeft? Hij was niet suïcidaal, maar hij wist gewoon niet hoe hij moest leven.”

Hoe kan je zo’n jongen met klimaatangst helpen?

“Het eerste wat ik vaak tegen mijn cliënten zeg is dat ik beloof dat ik hen niet van hun angst zal proberen af te helpen. Want ze voelen die angst alleen maar omdat ze geven om de planeet, omdat ze een moreel kompas hebben. Daar zouden ze trots op moeten zijn; het is een van de weinige logische reacties in een wereld die achteruitgaat.

“Maar je wil natuurlijk niet dat de negatieve emoties de overhand krijgen of dat ze je functioneren in de weg staan. Het probleem zijn meestal de gevoelens óver de gevoelens. We worden angstig, en dan worden we bang dat we daar niet mee om kunnen gaan. Of we worden depressief, en dan oordelen we daarover, sukkel, je hebt toch niets om depressief over te zijn.

“Ik leer hun grip te krijgen op de gevoelens van angst, boosheid, wanhoop en depressie. Daardoor krijgen ze de weerbaarheid die ze nodig hebben om met deze complexe wereld om te gaan.”

Dat geldt niet alleen voor jongeren, want met de opwarming van de aarde zullen we deze emoties allemaal onder ogen moeten zien, toch?

“Klopt, niet iedereen begrijpt dat. Volwassenen denken al gauw: o, het komt wel goed. Met covid konden we nog denken, als dit straks voorbij is dan komt het wel goed. Maar met de klimaatcrisis kan dat niet. Er zit al veel te veel koolstofdioxide in de atmosfeer. Het is al te laat.”

Hoe gaat u om met ouders en verzorgers die de ernst van de klimaatcrisis niet inzien?

“Ik denk dat iedereen klimaatangst heeft. Als iemand het probleem negeert, of in al zijn naïviteit denkt dat technologie ons wel zal redden, dan betekent het niet dat diegene niet angstig is.

“Mag ik je kladblok even?”

Hickman begint te tekenen. Ze schetst een ijsberg met een horizontale streep erdoor, zodat een klein topje ervan boven de streep uitsteekt.

“Dit is een model van de psyche. Het gedeelte boven de streep is het bewuste, en dit hieronder is het onderbewuste. Dat is pakweg 90 procent – pin me daar niet op vast, psychologie is geen exacte wetenschap. Er zijn twee grote stromingen binnen de psychologie. De positivistische psychologie is zeer invloedrijk, vooral in de ziekenhuizen en klinieken. Die streeft naar een snelle oplossing. Ze beschouwen mentale problemen als fysieke problemen: als je van de symptomen van je angst af bent, ben je genezen. En dat helpt ook, op de korte termijn, maar niet op de lange termijn.

“De dieptepsychologie, die ik voorsta, kijkt ook naar dit gedeelte onder de streep. Dus als ik zeg dat iedereen klimaatangst heeft, dan bedoel ik dat de angst bij sommige mensen in dat onderbewuste zit. En met die angst gaan we om door onszelf gerust te stellen, om ons gevoel van controle terug te krijgen. Dat kan betekenen dat je verzandt in doemdenken. Gek genoeg vermindert dat de angst: ik weet wat er gaat gebeuren, we gaan allemaal ten onder, dus ik kan niets doen.

“Een andere manier om de angst te temperen is overdreven veel vertrouwen in technologische oplossingen te stellen, alsof recyclen de planeet gaat redden. Het is naïef om te denken dat je je gedrag niet hoeft te veranderen en dat we op de oude voet door kunnen omdat technologie ons gaat redden.”

Bij kinderen zie je dat soort verdedigingsmechanismen nooit.

“Kinderen begrijpen het klimaat veel beter dan veel volwassenen. Want ze maken gehakt van gezever. Waar volwassenen met excuses aankomen, komen kinderen meteen tot de kern, hun morele kompas is heel helder. Want het is niet eerlijk voor de koala’s en ijsberen en andere kinderen als we de planeet ruïneren. Het is voor kinderen dus ook pijnlijker dan voor volwassenen dat er zo weinig tegen de opwarming gebeurt.

“Maar weet je, ik werk met mensen die vroeger suïcidaal waren en nu niet meer. Hun leven is vreugdevol, en tegelijkertijd rouwen ze om het klimaat. De kindertekeningen hier aan de muur van het Groote museum (in Amsterdam) zijn ook interessant. De opdracht was om een tekening te maken bij de filosofische vraag of de natuur perfect is. En op een van de tekeningen staat: perfectie betekent imperfectie. Er loopt hier een heel wijs kind rond. De natuur is niet perfect, maar als we dat kunnen accepteren, kunnen we hierdoorheen komen. Uit de klimaatcrisis kan ook iets goeds komen, een perfecte imperfecte wereld. Vaak biedt juist een crisis kansen voor transformatie.”