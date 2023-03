Kleine groepen bepalen wat we ‘normaal’ vinden: van mentale gezondheid tot lichaamsvorm

Iedereen houdt zichzelf weleens een spiegel voor en stelt dan de vraag: ben ik normaal? Historicus Sarah Chaney ontleedde het begrip. ‘Wat we als normaal beschouwen, is gebaseerd op de gedachten van een kleine, dominante groep.’

Het zijn vragen van alledag. Heb ik wel normale maten? Een normaal gezicht? Is het normaal om soms te somberen? Zijn mijn kinderen wel normaal? “De achterliggende vraag is natuurlijk: lijk ik op anderen?”, zegt Sarah Chaney. De Britse historicus stortte zich op ‘het normaal’ in de samenleving en dat levert soms schokkende conclusies op in haar boek Ben ik normaal?

Allereerst bestaat het fenomeen nog niet zo lang. “Vóór de negentiende eeuw werd het woord ‘normaal’ zelden geassocieerd met het menselijk lichaam en met gedrag”, vertelt Chaney, verbonden aan de Queen Mary University of London en gespecialiseerd in de geschiedenis van emoties. “Het normaal kwam vóór 1800 vooral aan de orde in de sterren- en wiskunde. Astronomen probeerden bij het bepalen van afstanden de foutmarge zo klein mogelijk te maken met grote aantallen metingen. ‘Normaal’ stond voor de meest nauwkeurige lijn.”

Orde in de samenleving

De Belgische astronoom en statisticus Adolphe Quetelet bracht daar als eerste verandering in. Hij ontwikkelde het concept van L’homme moyen (de gemiddelde mens). Hij paste de normale verdeling die hij kende uit de sterrenkunde, toe op menselijke metingen. Daarmee wilde hij orde brengen in de samenleving. “En daar ging het meteen fout. Het normale werd niet alleen een door hem aangestuurd gemiddelde. Mensen die daaraan niet voldeden, werden beschouwd als een vergissing, als abnormaal”, legt Chaney vanuit Londen uit.

Bovendien werden de onderzoeken naar het normaal onmiddellijk gekaapt door een kleine minderheid. Chaney noemt die minderheid de Weird-populatie, een term die is gevormd door de eerste letters van de woorden westers, educated (geleerd), industrialised (geïndustrialiseerd), rijk en democratisch. “Nog geen 12 procent van de wereldbevolking maakt deel uit van deze Weird-groep, maar in psychologische en medische onderzoeken voeren ze de boventoon met 96 procent van alle deelnemers”, aldus de onderzoeker.

Minderheden die meerderheden zijn

Oftewel: een kleine groep bepaalt wat normaal is. “De laatste decennia probeert men wel iets te doen aan deze wanverhouding, maar de dominantie is nog steeds veel te groot. Maar je maakt niet snel even een einde aan de privileges van een minderheidsgroep en de voordelen van die dominantie. Ook morgen zullen we het in de westerse wereld nog hebben over etnische minderheden, terwijl die allemaal samen een ruime meerderheid vormen en juist het Westen in de minderheid is.”

Chaney’s duik in de geschiedenis levert zwarte bladzijden op. Eugenetica (rasverbetering), racisme en dubieuze statistische steekproeven hebben onze denkbeelden door de jaren heen vertroebeld, bijvoorbeeld over een ‘normale’ psychische en mentale gezondheid en een ‘normale’ lichaamsvorm.

Zelfs de Britse wetenschapper Charles Darwin, grondlegger van de evolutietheorie, droeg eraan bij met de constatering dat platte neuzen ‘onaantrekkelijk’ waren. Ander antropologisch onderzoek liet zich ook leiden door koloniale gedachten. In de negentiende eeuw werd in de medische wetenschap ‘normaal’ een synoniem voor gezond, waardoor het abnormale wel ziek moet zijn. “Die kwalijke invloeden speelden vooral toen op, maar ze hebben ook daarna een rol gespeeld”, zegt Chaney.

Typische vrouw

Dat de speurtocht naar de normale mens erg lastig is, liet een Amerikaans onderzoek uit 1945 zien. ‘Ben jij Norma, een typische vrouw’, luidde de kop van de Cleveland Plain Dealer. De krant uit Ohio wilde de vrouw vinden die een evenbeeld was van het beeld Norma, een schepping van beeldhouwer Abram Belskie en medicus Robert Dickinson. Hun beelden ‘Norma’ en ook ‘Normman’ waren gebaseerd op metingen bij 15.000 jonge vrouwen en mannen, bijna allemaal blank en met een lijf zonder gebreken.

Beeld van Normann, gebaseerd op metingen bij duizenden jonge mensen. Beeld Cleveland Plain Dealer

Bijna 4.000 vrouwen reageerden en overhandigden de krant gegevens over hun lengte, gewicht, omvang van borsten, heupen, taille, dijen, kuiten en voeten. Niet een van hen voldeed geheel aan de lichaamsvorm van Norma. “De zoektocht was mislukt. Er moest worden gerommeld met de criteria om alsnog een geschikte kandidaat te kunnen selecteren”, aldus Chaney.

Persoonlijke tekortkomingen

Toch blijven we onze verschillen ten opzichte van het gemiddelde zien als persoonlijke tekortkomingen. Toen iedereen nog de eigen kleding maakte of liet maken, waren maten slechts een leidraad. Met de opkomst van de consumptiemaatschappij moet het individu zich aanpassen aan de heersende gemiddelden, opgelegde ‘normale’ maten van de massaproductie. “Er wordt voorgeschoteld dat kleding met normale maten vrijwel iedereen past. Maar dat is natuurlijk niet zo”, zegt Chaney. “Voor de een zullen bij een bepaalde maat de schouders van een topje te breed zijn, of is de broek te kort. We zijn er inmiddels aan gewend geraakt dat we dat voor lief nemen en de maat van de kleding, niet de maten van ons lichaam vooropstellen.”

En hoe gemiddeld is een ‘normaal’ seksleven? “Hoe kunnen we die vraag beantwoorden als seks zich vooral achter gesloten deuren afspeelt? We zien seks soms als ranzig, iets wat we liever geheim houden. Gedachten erover zijn gebaseerd op niet-uitgesproken aannames en meningen van de buitenwereld. Van familie, kennissen en bijvoorbeeld de filmindustrie.”

Mythe

Ook op het gebied van seks heeft een minderheid de norm bepaald. Alles wat daarbuiten viel kreeg automatisch het predikaat ‘abnormaal’. Neem masturbatie, zegt Chaney. “De meeste mensen van nu vinden masturbatie normaal en natuurlijk. Maar eeuwenlang werd zelfliefde beschouwd als de meest abnormale seksuele handeling. Ook toen al hoog en breed was bewezen dat de schadelijke lichamelijke effecten van masturbatie een mythe waren.”

De Britse wetenschapper kraakt over ‘het normaal’ nog een paar andere harde noten. “De allergrootste les is dat variëteit normaal is. Veel normaler dan een doorsnee gemiddelde. Of het nu gaat om onze lichamen, onze denkbeelden, om mannelijk of vrouwelijk gedrag, om seks. Er zijn meer verschillen tussen mensen dan gemene delers. Variëteit is het belangrijkste uitgangspunt.

“We moeten goed beseffen dat definities van normaal net zoveel mensen hebben uitgesloten als omarmd. Bovendien is wat we als normaal beschouwen, gebaseerd op de gedachten van een kleine, dominante groep. Het ligt voor de hand om het antwoord op de vraag wat normaal of gewenst is, te baseren op onze eigen ervaringen. Precies zoals witte, rijke mannen dat altijd hebben gedaan in de geschiedenis. Maar we hebben allemaal een andere achtergrond en een ander perspectief.

“We hebben zelden een duidelijk beeld van wat we onder normaal verstaan. We hebben allemaal onze eigen hebbelijkheden en eigenaardigheden die ons zo eigen, zo speciaal maken.”

Ben ik normaal?, Sarah Chaney, uitgeverij Brandt, 320 p., 22,50 euro.