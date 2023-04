Klachten over installateurs van zonnepanelen verdubbeld: hier moet je op letten

Vorig jaar werden bijna 100.000 zonnepaneelinstallaties geplaatst in Vlaanderen. Een forse toename, onder druk van de hoge energieprijzen en - vanaf dit jaar - dalende subsidies. Maar lang niet in alle gevallen ging dat zonder problemen, zo blijkt uit nieuwe cijfers van de Consumentenombudsdienst, een onafhankelijke openbare dienst die bemiddelt bij geschillen rond de aankoop van een dienst of product.

In 2022 verdubbelde het aantal klachten met betrekking tot zonnepaneelinstallaties tegenover het jaar voordien. Concreet werden vorig jaar 121 dossiers behandeld waarin consumenten problemen hadden met zonnepanelen. Een forse stijging tegenover het jaar voordien, toen 54 klachten werden aangepakt. “Er is een constante stijging van het aantal dossiers dat we ontvangen”, zegt Pieter-Jan De Koning, algemeen manager van de consumentenombudsdienst. In de eerste maanden van dit jaar ging het bovendien al om 59 dossiers, bijna de helft van het aantal klachten dat over heel het jaar 2022 binnenkwam.

De meeste klachten (46 procent) in alle dossiers die sinds 2019 binnenkomen, gaan om de garantie die wordt aangeboden door installateurs. Consumenten worden geconfronteerd met gebreken, zoals een omvormer die niet naar behoren werkt, of met gevolgschade door een slechte installatie, staat in het rapport te lezen. “De wettelijke garantie is verplicht voor elke professionele verkoper”, legt De Koning uit. “Is het product binnen de twee jaar kapot, moet de verkoper het herstellen, vervangen of terugbetalen.”

Commerciële garantie

Maar daarnaast bieden aannemers vaak nog een bijkomende, zogenaamd commerciële garantie aan. En die is volgens de COD vaak onvoldoende transparant. “Ze geven bijvoorbeeld een garantie van 30 jaar, maar het is onduidelijk wie daarvoor moet instaan: de verkoper, de fabrikant, de leverancier? Ik nodig je trouwens uit om een aannemer te vinden die 30 jaar bestaat. Je moet je steeds afvragen wat je daar écht mee bent. Staar je dus niet blind op lange garanties”, luidt het advies.

Ruim een derde van alle klachten (36 procent) heeft te maken met vertraging of zelfs niet-levering van de zonnepanelen. “De leveringstermijnen die op offertes gehanteerd worden zijn vaak (te) indicatief en/of worden niet nageleefd door de installateur. Waardoor consumenten premies mislopen”, schetst de COD het probleem. “Veel consumenten betaalden daarenboven een aanzienlijk voorschot en vrezen dat geld niet terug te zien. In het ergste geval gaat de aannemer failliet en wordt het nagenoeg onmogelijk om het voorschot te recupereren”, legt De Koning uit. Ongeveer één op de tien klachten gaat om facturatieproblemen, met name documenten die vaak niet op tijd worden bezorgd, waardoor premie-aanvragen niet in orde kunnen worden gebracht.

Voorschotten

De ombudsdienst wijst naar enkele intussen bekende oorzaken voor de problemen in de sector, zoals vertragingen en tekorten op sommige materialen vanwege de oorlog in Oekraïne en de stijging van de grondstofprijzen. Ook was er vorig jaar een felle toename van de vraag naar zonnepanelen, waardoor het aanbod niet altijd kon volgen.

“Bezint eer ge begint”, klinkt het nog. “Ga als consument na waar en bij wie je zonnepanelen bestelt of wil laten leveren en zoek extra informatie over de aannemer in kwestie, bijvoorbeeld op de KBO (Kruispuntbank voor Ondernemingen, red.) of de website van graydongo. Betaal geen onredelijke voorschotten, betaal bij voorkeur in schijven en maak de laatste schijf pas over als alles in orde is, ook de nodige documenten”, gaat het voort.

Cowboys

“Stel vragen bij prijswijzigingsclausules en vraag om ze te schrappen als je ze toch tegenkomt. Ze zijn niet onwettelijk, maar vormen vaak een onaangename verrassing als de factuur komt. Wanneer overmacht zorgt voor vertragingen in de werken en de aannemer hogere prijzen wil doorvoeren omdat de materialen ondertussen duurder zijn geworden, dan moet hij op een objectieve wijze kunnen aantonen.”

Aan installateurs zelf vraagt de COD om “niet meer werven aan te nemen dan mogelijk is voor het bedrijf. Zo voorkom je achterstanden en problemen”, staat in het rapport. Wie toch problemen ondervindt met z’n zonnepanelen, heeft zoals gezegd binnen de twee jaar sowieso recht op wettelijke garantie.