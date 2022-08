Klaar om te vertrekken? 5 (gratis) reisapps om uw leven gemakkelijker te maken

Of u nu een geharde wereldreiziger bent of binnenkort voor het eerst een vliegtuig ziet, reizen kan even chaotisch als plezierig zijn. Met deze vijf hulpmiddelen staat u tenminste niet meer te gapen naar buitenlandse menukaarten en hoeft u nooit meer te panikeren als de natuur plots roept.

1. Uw persoonlijke reisplanner

Beeld Getty Images

Voortdurend veranderende vluchtinformatie, verschillende coronaregels per land en boekingen van meerdere verblijfplaatsen; een goedgevuld reisplan heeft soms iets weg van een uitgebreide belastingaangifte. Waar u vroeger nog een ringmap nodig had – in combinatie met uw lichaamsgewicht aan post-its – om het overzicht te bewaren, hebben we vandaag digitale reisplanners die al het zware werk voor ons doen. TripIt is uitgegroeid tot een van de vaste waardes in die categorie.

Een bevestiging van een hotelboeking of vlucht per mail gekregen? Mail het door naar de app en TripIt zet het automatisch in een overzichtelijke planning. TripIt vertelt u waar en of u een coronatest nodig heeft, waar de dichtstbijzijnde pizzatent is en zelfs hoe veilig de buurt is – ook specifiek voor vrouwen en lgbtq+-personen. Daarnaast kan de app een verzamelplaats zijn om (kopieën van) uw noodzakelijke identificatiegegevens te bewaren. Het reisplan blijft bruikbaar, met of zonder internet.

De gratis versie beschikt over alle noodzakelijke functies, de betalende versie biedt extra’s zoals live vluchtupdates.

2. Uw persoonlijke inpakgids

Beeld Getty Images

Dus uw planning staat nu ordelijk in uw spiksplinternieuwe reisplanner, nu nog uw koffer inpakken. Misschien bent u een ongeneeslijke perfectionist, misschien bent u normaal en wacht u niet tot de ochtend zelf om in te pakken. Een ‘inpakbegeleider’ als PackPoint biedt alleszins de gemoedsrust dat u geen essentiële zaken vergeet. Geef aan hoeveel nachten u op welke locatie verblijft en welke activiteiten er op de planning staan, en PackPoint stelt automatisch een checklist voor. Die lijst kunt u uiteraard nog aanpassen naar believen.

Het blijft echter een hulpmiddel en uw gezond verstand erbij houden is niet overbodig. Zo zijn we geen wiskundigen, maar denken we toch dat zes onderbroeken niet genoeg zijn voor een verblijf van twee weken, beste mensen van PackPoint. Ondanks dit onhygiënische akkefietje, is de app een uitstekend geheugensteuntje dat zeker de onervaren reiziger een hoop stress kan besparen.

3. Uw persoonlijke taalleerkracht

Beeld Getty Images

Eenmaal aangekomen op uw bestemming gaan we ervan uit dat de lokale bevolking niet vloeiend Gents of Antwerps spreekt. En het zal Amerikanen verrassen, maar niet iedereen op deze aardbol heeft het Engels onder de knie. Het zal de reis aanzienlijk vergemakkelijken als u enkele belangrijke woorden en zinnen toevoegt aan uw vocabulaire.

Niemand verwacht dat u de intriges van de lokale politiek kunt bespreken, maar met de hulp van Duolingo zal u tenminste de weg kunnen vragen. De populaire taalapp heeft er overigens haar missie van gemaakt om het leuk te houden. De lessen zijn kort en speels, en vooruitgang wordt steevast beloond. Duolingo biedt momenteel ruim veertig verschillende talen aan.

Een extra tip voor de noodgevallen die u niet bent tegengekomen tijdens uw Duolingo-lessen: de camerafunctie van de algemene Google-app kan tekst, zoals een menukaart of een wegwijzer, meteen vertalen.

4. Uw persoonlijke activiteit- en restaurantgids

Beeld Getty Images

Over menukaarten gesproken: wie zich echt in een andere cultuur wil laten onderdompelen, zet best hoofd, hart én maag open voor nieuwe ervaringen. Het zijn dan ook toeristen die het meeste gevaar lopen om bedrogen en belogen te worden tijdens hun zoektocht naar culinaire hotspots. Want neen, die stek die “de beste hamburger/noedels/cocktails van de stad” verkoopt, heeft die opzichtige titel wellicht niet echt verdiend.

Vaste waardes en verborgen parels vindt u eerder via een recensieverzamelaar als Tripadvisor. Uiteraard is een anonieme recensie nog geen garantie op kwaliteit, maar de app biedt een mooi houvast in talloze landen. Zo kunt u meteen een map bovenhalen met alle gerecenseerde horecazaken in uw buurt, ingedeeld per keuken, prijsklasse en score.

Voor wie specifiek op zoek is naar een diervriendelijke maaltijd om de vingers bij af te likken: HappyCow doet wat Tripadvisor doet, maar dan uitsluitend voor vegan en vegetarische eters.

5. Uw persoonlijke gps (en toiletgids)

Beeld Getty Images

Een andere effectieve methode om een nieuwe stad en cultuur te verkennen is om simpelweg te wandelen en te verdwalen. Maar wie de weg kwijt is, moet die uiteraard ook weer terugvinden, en daarvoor grijpen we vandaag automatisch naar een routeapp als Google Maps. Maar wat als we, godbetert, zonder internet zitten?

Het paradepaardje van Google heeft enkele offline functies, maar blijft over het algemeen zeer beperkt wanneer de verbinding wegvalt. Een sterker alternatief voor zulke situaties is Maps.Me. Hier moet u de kaart nog altijd op voorhand downloaden, maar nadien kunt u wel zonder internet routebeschrijvingen of interessante locaties zoals musea of hulpdiensten opzoeken.

Nog een extra gps-tip, en voor sommigen misschien zelfs de meest essentiële van deze hele lijst, is Flush. Een even komisch als briljante app die u (bijna) wereldwijd zal kunnen begeleiden naar het dichtstbijzijnde openbare toilet. Vaak zal Flush zelfs kunnen zeggen of er een sleutel of betaling wordt gevraagd voor u de natuur haar gang kunt laten gaan.