‘Kipfiletjes’ onder je bovenarmen: zo ontstaan ze en dit doe je ertegen

“Zwabberende bovenarmen, ook wel kipfilet-armen genoemd, ontstaan doordat je vanaf middelbare leeftijd (tussen 40 en 65 jaar) van nature spiermassa verliest en makkelijker in vetmassa aankomt”, vertelt diëtist Desiré van der Kruk. “Ook neemt je huidelasticiteit af; je huid wordt dus slapper.”

Waarom hebben vooral vrouwen last van kipfilet-armen? Volgens Van der Kruk komt dat doordat vrouwen over het algemeen een hoger vetpercentage hebben dan mannen. “Ook wordt het vet op andere plekken opgeslagen. Verder ligt de spiermassa van vrouwen lager.” Dat betekent dus dat bij vrouwen eerder vetophopingen ontstaan die kunnen flubberen.

Door standaard-gezondheidsadviezen op te volgen kun je ook het risico op kipfilet-armen verkleinen, zegt Van der Kruk. “Behoud dus een gezond gewicht, eet gezond, doe geregeld aan cardio- en krachttraining, rook niet en bescherm je huid tegen de zon.”

Begin met trainen in de sportschool

Als de boel eenmaal is gaan hangen, betekent het niet dat je die zwabberende bovenarmen niet meer kunt verbeteren. Wil je er vanaf, dan is het in ieder geval belangrijk om je armen te trainen. Een combinatie van cardio- en krachttraining is het effectiefst, meent Van der Kruk. “Met cardiotraining verbrand je sneller energie. Dit kan je helpen bij het bereiken van een gezond gewicht. Met krachttraining kun je spiermassa opdoen en specifieke spiergroepen trainen.”

Aangezien plaatselijk vet verliezen niet mogelijk is, zal je op je algehele voedings- en bewegingspatroon moeten letten voor de beste resultaten. De sportschool wordt dus je nieuwe beste vriend. “Begin met twee tot drie keer per week fitnessen. Bouw het rustig op en begin met sessies van minimaal dertig minuten. En geef je armen uiteraard wat extra aandacht”, adviseert Charlotte Hageman, personal trainer gericht op vrouwen.

Krachtoefeningen voor je bovenarmen

1. Tricep dips

"De spieren aan de achterkant van je bovenarmen zijn de triceps”, legt Van der Kruk uit. "Het versterken van de triceps kan het uiterlijk van kipfilet-armen verminderen. Bepaalde oefeningen, zoals tricep dips, kun je gemakkelijk thuis doen.”

Tricep dips voer je uit door een stevige stoel of een bankje erbij te pakken. Je zet je handen op de rand van de stoel en drukt jezelf (met gestrekte of gebogen benen) omhoog. Hoe verder je je benen strekt, hoe zwaarder de oefening. Laat jezelf door je armen zakken in een hoek van negentig graden. Druk jezelf daarna weer omhoog. Herhaal de oefening een aantal keer.

Tricep dips kun je met gestrekte of gebogen benen doen. Beeld Getty Images

2. Smalle push-ups

Smalle push-ups werken volgens Hageman ook goed. "Bij deze oefening zet je je handen iets dichter bij elkaar dan bij een ‘normale’ push-up. Als je omlaag zakt raken je ellebogen je bovenlichaam. Je kunt deze oefening zowel op je knieën doen als horizontaal met gestrekte benen op je tenen."

Bij een smalle push-up zorg je dat je ellebogen langs je bovenlichaam blijven. Beeld Getty Images/iStockphoto

3. Dumbbell curls

“Begin met dumbbell curls”, adviseert Hageman. Hiervoor heb je wel wat gewichten nodig. Deze kun je in iedere sportschool vinden of zelf aanschaffen. Heb je nog nooit dumbbell curls gedaan? Begin dan met drie kilo per hand en bouw dit steeds verder op. "Zet je voeten op schouderbreedte en laat je armen langs je lichaam hangen, met je handpalmen naar voren. Buig daarna om en om je arm naar boven, tot er ongeveer een vuist tussen je schouder en arm zit. Herhaal de oefening naar behoefte en bouw iedere sessie wat verder uit."

Bij een dumbbell curl buig je om en om je arm naar boven, tot er ongeveer een vuist tussen je schouder en arm zit. Beeld Getty Images

4. Planken

De welbekende (en wellicht gevreesde) plankhouding werkt ook tegen kipfilet-armen. "Hiermee train je heel je lichaam”, zegt Hageman. “Maar het is ook zeker goed voor de bovenarmen. Maak een horizontale lijn met je lichaam, parallel aan de vloer. Leg je onderarmen op de grond en druk jezelf omhoog op je tenen. Zorg dat je onderarmen recht onder je schouders zijn. Houd deze oefening zo’n dertig seconden vast en verleng deze oefening iedere sessie.”

Met planken train je je hele lichaam, maar het werkt ook goed tegen kipfilet-armen. Beeld Getty Images

Veel eiwit en gezonde voeding

“Het bereiken van een gezond gewicht is belangrijk”, benadrukt Van der Kruk. Voeding speelt daarbij ook een grote rol. “Als je ouder wordt, neemt je eiwitbehoefte toe. De meeste mensen krijgen genoeg eiwit binnen, maar lang niet iedereen. Je kunt je eiwitinname berekenen met een app, zoals De Eetmeter van het Voedingscentrum, om te kijken of je genoeg eiwit consumeert.”

Eiwit (in combinatie met krachttraining) stimuleert de spiergroei. “Als je ouder wordt neemt je spiermassa van nature af. Dit is een risicofactor voor kipfilet-armen”, zegt Van der Kruk. Meer spiermassa zal het uiterlijk van de kipfilet-armen dus verbeteren.

“Als je op bepaalde momenten van de dag eiwitrijke voeding eet, wordt de eiwitsynthese éxtra gestimuleerd", gaat Van der Kruk verder. Eiwitsynthese is het proces waarbij eiwitten worden aangemaakt door cellen in het lichaam. “Eet een half uur na het sporten en twee uur voor het slapen gaan iets eiwitrijks, zoals een bakje kwark of wat ongezouten noten.”

Niet alleen eiwitten zijn belangrijk. “Eet ook veel fruit, groenten, vis, vlees en noten”, tipt Hageman. “En vermijd snelle koolhydraten en suikers.” Een overmaat aan bewerkte voedingsmiddelen kan zorgen voor vroegtijdige veroudering, waaronder een slappere huid. Te veel suiker kan de vetopslag bevorderen.

“Onbewerkte producten met veel vezels zoals bonen, volkoren granen, noten, fruit en groenten ondersteunen het behoud van een gezond gewicht. Ook bevatten ze diverse voedingsstoffen die de gezondheid van je huid, spieren en andere cellen in stand houden. Eten volgens de Schijf van Vijf is daarom het beste als je kipfilet-armen wilt vermijden”, licht Van der Kruk toe.